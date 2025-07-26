Головна Країна Політика
search button user button menu button

Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ
За словами Хавронюка, прокурором Офісу генерального прокурора чи обласної прокуратури може стати будь-хто без досвіду
фото: Центр політико правових реформ

Руслан Кравченко може швидко призначати на посади прокурорів своїх людей

У законопроєкті №13533 щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вніс до Ради президент Володимир Зеленський, залишилися деякі норми, які були передбачені у скандально ухваленому законі, що обмежував повноваження цих органів. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив заслужений юрист України, директор з наукового розвитку і член правління Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк.

За словами юриста, йдеться про звільнення та призначення прокурорів. Зокрема, стаття 60 Закону «Про прокуратуру», яку 22 липня змінили народні депутати, продовжує бути чинною у редакції президентського законопроєкту. Вона передбачає звільнення будь-якого прокурора, який відмовився переводитися на іншу посаду, шляхом ліквідації, реорганізації, зміни структури або штатної чисельності органу прокуратури.

Також на період воєнного стану спрощено кадровий добір до прокуратур. З 22 липня прокурором Офісу генерального прокурора, обласної прокуратури може стати будь-хто без досвіду (головне – наявність диплома про вищу юридичну освіту – «Главком»). Щодо прокурорів нижчого рівня, то їх можуть переводити на вищі посади без конкурсу.

«Скоріше за все, процедура спрощеного звільнення та призначення прокурорів – своєрідний карт-бланш новому генпрокурору Руслану Кравченку. Йому потрібно призначити своїх людей», – вважає науковець Микола Хавронюк.

Водночас, наголосив експерт, влада продовжує ігнорувати рішення Конституційного суду. А саме – у 2024 році було визнано неконституційним положення Закону «Про прокуратуру», згідно з яким прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури. Адже це положення надає генеральному прокурору надто широкі повноваження. Однак у чинному законі та проєкті закону президента вплив генпрокурора зберігся.

«Два роки тому проводив певний аналіз, де чітко вказав: генеральний прокурор повинен думати не про те, як одержати додаткові повноваження, а як їх позбутися – передати частину функціоналу своїм підлеглим, органам прокурорського самоврядування. Не залишити все собі, бо людина фізично не може стільки потягнути», – додав член правління Центру політико-правових реформ.

Як повідомляв «Главком», 31 липня парламент розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати.

Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

Як відомо, 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, упродовж декількох днів тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також:

Теги: НАБУ Офіс Генерального прокурора законопроєкт Руслан Кравченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналіз ризиків рішення про НАБУ без зайвих емоцій
Аналіз ризиків рішення про НАБУ без зайвих емоцій
23 липня, 12:02
За словами Кравченка, закриті провадження «роками не розслідувалися»
Генпрокурор повідомив про закриття тисячі кримінальних проваджень проти бізнесу
8 липня, 17:18
Парламент проголосував в цілому законопроєкт #12414
Парламент обмежив повноваження НАБУ та САП
22 липня, 13:48
Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції
НАБУ і САП просять міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну
23 липня, 13:53
Раніше повідомлялося, що парламент пішов «на канікули» після обмеження повноважень НАБУ і САП
Коли зʼявиться новий законопроєкт про НАБУ та САП? Нардеп назвав терміни
23 липня, 19:42
Львівська міська рада висунула низку вимог
Садовий розкритикував Зеленського і Раду за рішення щодо НАБУ та САП
24 липня, 13:33
Президент обіцяв, що запропонує законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку
Зеленський погодив текст законопроєкту про незалежність НАБУ та САП
24 липня, 15:15
Ніна Южаніна одна з небагатьох із «Європейської солідарності», яка голосувала за законопроєкт № 12414
Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала скандальний закон про НАБУ та САП
23 липня, 15:20
«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем
«Некоректне порівняння». Друкарня пояснила, чому відмовилась друкувати плакати з Зеленським та Януковичем
23 липня, 21:04

Політика

На Покровському напрямку тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського
На Покровському напрямку тривають важкі бої. Зеленський заслухав доповідь Сирського
Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ
Карт-бланш для нового генпрокурора. Професор права вказав на нюанс у президентському законопроєкті щодо НАБУ
Командир бригади «Лють» Казбан, який загинув у ДТП, став Героєм України
Командир бригади «Лють» Казбан, який загинув у ДТП, став Героєм України
Глава НАБУ пояснив, чому законопроєкт президента слід ухвалити одразу у двох читаннях
Глава НАБУ пояснив, чому законопроєкт президента слід ухвалити одразу у двох читаннях
«Досвідчений і впевнений». Буданов привітав Сирського з 60-річчям
«Досвідчений і впевнений». Буданов привітав Сирського з 60-річчям
Зеленський прокоментував масовану атаку РФ
Зеленський прокоментував масовану атаку РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
14K
Пішов з життя легендарний хокеїст, який був триразовим призером Олімпіад
12K
ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина: фото з місця аварії
11K
Міжнародний кримінальний суд звинуватив Угорщину в порушенні Римського статуту

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua