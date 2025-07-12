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На Тернопільщині полковник ЗСУ замість фронту відрядив підлеглих будувати йому дім

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Тернопільщині полковник ЗСУ замість фронту відрядив підлеглих будувати йому дім
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо командира однієї із понтонно-мостових бригад
фото: Національна поліція

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт і щодо командира, і щодо бійців

На Тернопільщині полковник ЗСУ будував собі приватний будинок силами підлеглих. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, пише «Главком».

Як встановили під час розслідування, з січня по серпень 2024 року, за розпорядженням командира, четверо його підлеглих займалися будівництвом будинку в одному із сіл Хмельницької області. Військовослужбовці прийняли пропозицію командира, обравши будівельні роботи замість виконання службових обов’язків. При цьому вони отримували виплати, адже посадовець включив їх до наказу про відрядження у зону бойових дій в Миколаївську область. У результаті з державного бюджету їм незаконно виплатили майже мільйон гривень.

На Тернопільщині полковник ЗСУ замість фронту відрядив підлеглих будувати йому дім фото 1

«Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва, і вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності», – додають у Головному управлінні поліції Тернопльської області.

На Тернопільщині полковник ЗСУ замість фронту відрядив підлеглих будувати йому дім фото 2

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо командира однієї із понтонно-мостових бригад та чотирьох військовослужбовців за зловживання службовим становищем та ухилення від військової служби.

На Тернопільщині полковник ЗСУ замість фронту відрядив підлеглих будувати йому дім фото 3

Раніше Поліція Києва та Контррозвідка Служби безпеки України затримали агента ворожої спецслужби, який спалив автівку Герою України та планував вбивство високопосадовця ЗСУ. 

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії ракетно-дронових ударів РФ по військовій інфраструктурі на заході України. В результаті спецоперації на Рівненщині затримано російського агента, який збирав координати для повітряної атаки на оперативні аеродроми та логістичні склади Збройних Сил України. Замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев. У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через Телеграм-канали, де шукав «легких грошей».

Також Служба безпеки України затримала на Хмельниччині чергову агентку ФСБ, яка коригувала авіаудари російських військ по регіону та готувала саморобні вибухові пристрої для здійснення терактів. Фігуранткою виявилася 59-річна місцева безробітна, яку завербували дистанційно через Телеграм. Після вербування агентка відслідковувала локації Сил оборони України та передавала їхні координати ворогу. Серед пріоритетних цілей для російських авіаударів були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ.

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Теги: Тернопільщина ЗСУ полковник будинок поліція розслідування прокурор

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Кримінал

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