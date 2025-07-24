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Деякі прокурори отримували інвалідність не від гарного життя – Руслан Кравченко

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Деякі прокурори отримували інвалідність не від гарного життя – Руслан Кравченко
Кравченко: Я не буду продовжувати цей хаос, а буду діяти
фото: скріншот з відео

Кравченко: Якщо всі прокурори «уроди», так пропишіть у законі про бюджет, що «прокурори уроди» і вони повинні отримувати 1600

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час засідання Тимчасової слідчої комісії  Верховної Ради з питань корупції в правоохоронних та судових органах розповів про проблеми із зарплатами прокурорів та «фейкові» інвалідності. Він наголосив на дискримінації в оплаті праці порівняно з іншими держорганами, що, за його словами, змушує прокурорів шукати додаткові «перестраховки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання ТСК.

Руслан Кравченко заявив, що отримує 95 тис. грн, тоді як начальник відділу ДБР – 160 тис. грн, а зарплати у НАБУ взагалі «космос». Він пояснив цю несправедливість «замороженим» з 2021 року прожитковим мінімумом у 1600 грн для розрахунку окладів прокурорів. Водночас для суддів, податківців, митників застосовується розрахунок у 2102 грн, а для НАБУ, САП та НАЗК – 3028 грн.

«Не вважайте це моєю заявою як Генпрокурора, але я вважаю, що це несправедливо, що прокурорам нараховують оклад, не як всім – а виходячи з 1600 грн.

Чим ми гірші? ..Якщо всі прокурори «уроди», так пропишіть у законі про бюджет, що «прокурори уроди» і вони повинні отримувати 1600. Якщо всі прокурори «уроди», так пропишіть у законі про бюджет, що «прокурори уроди» і вони повинні отримувати 1600. Встановіть цей факт, якщо ви вважаєте, що ми «уроди» і має бути таке ставлення. В окружній прокуратурі у кожного прокурора по 5-10 тис. проваджень, і він отримує 35 тис. грн. А ДБР, БЕБ – інші. Не кажучи вже про НАБУ, де якісь космічні зарплати… Якщо ви вважаєте, що прокурори усі негідники, то пропишіть у бюджеті зміни – прокурори будуть отримувати 1600, а всі інші «неуроди» – 2102, це буде чесно», – заявив генпрокурор.

Кравченко також прокоментував підсумки дослідження щодо отримання прокурорами інвалідності. Він визнав, що попередньо в системі панував «хаос», і ніхто не приймав фінальних рішень щодо прокурорів з, можливо, «фейковою» інвалідністю.

За його словами, з 400 прокурорів, стосовно яких встановлено факт отримання інвалідності:

  • 136 осіб мають дійсно підтверджені захворювання.
  • 70 прокурорів пройшли перевірку, і їхня необґрунтована інвалідність була скасована.
  • 46 осіб подали заяви про звільнення за власним бажанням.
  • Матеріали щодо понад 300 прокурорів направлено до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) для ухвалення рішення.

«Я не буду продовжувати цей хаос, а буду діяти... Якщо КДКП (кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів) буде рекомендувати мені їх звільнити, я їх звільню, я нікого захищати не буду», – зазначив Кравченко. Він пояснив, що така ситуація з інвалідністю – «не від гарного яскравого життя», а від того, що прокурори шукають «додаткову перестраховку» через роки служби.

«Я вам чесно кажу, кожен другий думав, що «зараз 10 років я прослужу відпрацюю, а через 10 років я можу отримати інвалідність». І отримати пенсії через 10 років – це якийсь додатковий стимул, додаткова перестраховка... Я вважаю, що це не від гарного яскравого життя. Більшість прокурорів вони чесні і працюють на зарплату тощо. І знаєте, от чесно кажучи, ну от не рахуйте мені мої заяви, що це як генерального прокурора, а просто це не справедливо, коли прокурори отримують заробітну плату від мінімалок не як всі», – заявив Кравченко.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що нові повноваження, які він отримав після ухвалення закону щодо НАБУ та САП, допоможуть «дати нову енергію» кримінальним провадженням, що «роками не розслідуються». 

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Теги: прокуратура Генпрокурор Руслан Кравченко

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