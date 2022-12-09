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Путін визвірився на Захід через невдачі на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін визвірився на Захід через невдачі на фронті
Диктатор вкотре скинув із себе всю відповідальність і заявив, що «наслідки дій США можна спостерігати в Україні»
фото з відкритих джерел

Путін заявив: «Захід розпалює військові конфлікти, але аж ніяк не РФ»

Путін визвірився на Захід через невдачі на фронті

Російський диктатор Володимир Путін на тлі провалів армії РФ на фронті заявив, що «Захід перетворив Україну на колонію та використовує український народ «як гарматне м'ясо». Про Путін заявив під час його відеозвернення до учасників зустрічі голів оборонних відомств країн-учасниць ШОС та СНД.

За словами російського диктатора, нібито «конфліктний потенціал у світі зростає» внаслідок дій деяких західних еліт, а не відкритої російської агресії проти України.

«Конфліктний потенціал у світі зростає, і це прямий наслідок спроб деяких еліт Заходу будь-що зберегти своє політичне, економічне, фінансове, військове та ідеологічне домінування», - сказав Путін.

За його словами, нібито Захід свідомо йде на «множення хаосу та загострення міжнародної обстановки». «США та їхні сателіти у міжнародних відносинах роблять ставку на силовий фактор і вони фактично зруйнували десятиліттями архітектуру стратегічної стабільності, що створюється, агресивно розширюють географію експансії НАТО», – вважає диктатор.

За його словами, чомусь «Захід розпалює військові конфлікти, але аж ніяк не РФ. «Своїми відвертими провокаціями вони підвищують градус напруженості та конфронтації у різних регіонах світу», – каже Путін.

Диктатор вчергове скинув із себе всю відповідальність і заявив, що «наслідки дій США можна спостерігати в Україні».

«Протягом цілого ряду років Захід безсоромно викачував і експлуатував її ресурси, заохочував геноцид і терор на Донбасі, фактично перетворив цю країну на колонію і зараз цинічно використовує український народ як гарматне м'ясо, як таран проти Росії, продовжуючи постачати Україну зброєю і боєм. найманців, штовхає її на самогубний шлях», - підсумувавши, цинічно заявив Путін.

Нагадаємо, триває двісті вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.

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Теги: війна росія путін диктатор геноцид військові

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