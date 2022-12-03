Переговори про мир: аналітики ISW розкрили, що задумав Путін
Путін продовжує зосереджуватися на досягненні військової перемоги
Росія намагається скористатися бажанням Заходу вести переговори, щоб створити динаміку, в якій західні чиновники відчуватимуть себе зобов’язаними піти на превентивні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Інститут нагадав, що 2 грудня президент Росії Володимир Путін провів годинну телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, у якій російський диктатор заявив, що західна військова допомога Україні створює ситуацію, в якій український уряд категорично відкидає переговори з Москвою. Шольц заявив, що будь-яке дипломатичне вирішення конфлікту повинно передбачати виведення російських військ з території України.
Також президент США Джо Байден заявив, що він готовий поговорити з Путіним, якщо російський президент шукає спосіб припинити війну.
Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на коментарі Байдена 2 грудня, заявивши, що Байден, схоже, вимагає виведення російських військ з України як передумову для переговорів, і заявив, що «спеціальна військова операція» продовжуватиметься.
Також ISW нагадав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив як основу для переговорів ті самі вимоги, які МЗС Росії висувало перед вторгненням 24 лютого, а Пєсков додав ще одну вимогу, щоб Захід визнав анексію території України Росією.
ISW вважає, що риторика Путіна вказує на те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі щодо війни.
«Цілком імовірно, що Путін, Лавров і Пєсков зробили ці заяви щодо переговорів, щоб створити у західних офіційних осіб враження, що Росію потрібно залучити до переговорів. Кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, за якої західні офіційні особи пропонуватимуть Росії превентивні поступки в надії переконати Росію розпочати переговори, не вимагаючи значних попередніх поступок Росії у відповідь. Заяви Путіна, Лаврова та Пєскова підкреслюють, якими можуть бути деякі з цих бажаних превентивних поступок: зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії Росією української території, і обмеження військових дій НАТО та Заходу в Європі», – зазначили аналітики.
На їх думку, Росія виграє від тимчасової угоди з Україною та західними країнами, яка створює паузу у військових діях, що дозволяє Росії зміцнити свої збройні сили для майбутніх військових операцій у досягненні максималістських цілей в Україні. «Однак Путін не виявив особливого інтересу до такого припинення вогню, і Кремль продовжує висувати вимоги, які рівнозначні повній капітуляції Заходу, що свідчить про те, що Путін продовжує зосереджуватися на досягненні військової перемоги», - зазначає ISW.
Ключові висновки ISW за 2 грудня:
- Російські війська все ще становлять загрозу українській енергетичній інфраструктурі, незважаючи на успіх української ППО.
- Додаткові західні системи ППО спонукають російську провоєнну спільноту поставити під сумнів російську повітряну кампанію проти української інфраструктури.
- Російські офіційні особи висувають умови для переговорів щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), угоди, від якої Росія, ймовірно, відмовиться, і яка не усуне або не зменшить поточну загрозу для ЗАЕС.
- Українські війська здійснили локальні прориви на південний захід і північний захід від Кремінної.
- Російські війська продовжували мінімальне просування в районі Бахмута та вели наступальні дії в районі Авдіївки – Донецька.
- Через українські удари російським військам може бути важко правильно розподілити та розгорнути сили в тилових районах на півдні України.
- Погана матеріально-технічна база, некерований мобілізований персонал і внутрішні протести продовжують заважати Кремлю досягти цілей часткової мобілізації.
- Президент Росії Володимир Путін продовжує намагатися маскувати військові проекти на окупованих територіях без видимих причин.
Нагадаємо, Держдеп США заявив, що Байден буде готовий зустрітися з Путіним для перемовин про мир в Україні, якщо Росія продемонструє готовність покласти край війні.
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