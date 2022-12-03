Переговори про мир: аналітики ISW розкрили, що задумав Путін

Путін продовжує зосереджуватися на досягненні військової перемоги

Росія намагається скористатися бажанням Заходу вести переговори, щоб створити динаміку, в якій західні чиновники відчуватимуть себе зобов’язаними піти на превентивні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Інститут нагадав, що 2 грудня президент Росії Володимир Путін провів годинну телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, у якій російський диктатор заявив, що західна військова допомога Україні створює ситуацію, в якій український уряд категорично відкидає переговори з Москвою. Шольц заявив, що будь-яке дипломатичне вирішення конфлікту повинно передбачати виведення російських військ з території України.

Також президент США Джо Байден заявив, що він готовий поговорити з Путіним, якщо російський президент шукає спосіб припинити війну.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на коментарі Байдена 2 грудня, заявивши, що Байден, схоже, вимагає виведення російських військ з України як передумову для переговорів, і заявив, що «спеціальна військова операція» продовжуватиметься.

Також ISW нагадав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив як основу для переговорів ті самі вимоги, які МЗС Росії висувало перед вторгненням 24 лютого, а Пєсков додав ще одну вимогу, щоб Захід визнав анексію території України Росією.

ISW вважає, що риторика Путіна вказує на те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі щодо війни.

«Цілком імовірно, що Путін, Лавров і Пєсков зробили ці заяви щодо переговорів, щоб створити у західних офіційних осіб враження, що Росію потрібно залучити до переговорів. Кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, за якої західні офіційні особи пропонуватимуть Росії превентивні поступки в надії переконати Росію розпочати переговори, не вимагаючи значних попередніх поступок Росії у відповідь. Заяви Путіна, Лаврова та Пєскова підкреслюють, якими можуть бути деякі з цих бажаних превентивних поступок: зменшення фінансової та військової допомоги Заходу Україні, визнання незаконної анексії Росією української території, і обмеження військових дій НАТО та Заходу в Європі», – зазначили аналітики.

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На їх думку, Росія виграє від тимчасової угоди з Україною та західними країнами, яка створює паузу у військових діях, що дозволяє Росії зміцнити свої збройні сили для майбутніх військових операцій у досягненні максималістських цілей в Україні. «Однак Путін не виявив особливого інтересу до такого припинення вогню, і Кремль продовжує висувати вимоги, які рівнозначні повній капітуляції Заходу, що свідчить про те, що Путін продовжує зосереджуватися на досягненні військової перемоги», - зазначає ISW.

Ключові висновки ISW за 2 грудня:

Російські війська все ще становлять загрозу українській енергетичній інфраструктурі, незважаючи на успіх української ППО.

Додаткові західні системи ППО спонукають російську провоєнну спільноту поставити під сумнів російську повітряну кампанію проти української інфраструктури.

Російські офіційні особи висувають умови для переговорів щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), угоди, від якої Росія, ймовірно, відмовиться, і яка не усуне або не зменшить поточну загрозу для ЗАЕС.

Українські війська здійснили локальні прориви на південний захід і північний захід від Кремінної.

Російські війська продовжували мінімальне просування в районі Бахмута та вели наступальні дії в районі Авдіївки – Донецька.

Через українські удари російським військам може бути важко правильно розподілити та розгорнути сили в тилових районах на півдні України.

Погана матеріально-технічна база, некерований мобілізований персонал і внутрішні протести продовжують заважати Кремлю досягти цілей часткової мобілізації.

Президент Росії Володимир Путін продовжує намагатися маскувати військові проекти на окупованих територіях без видимих причин.

Нагадаємо, Держдеп США заявив, що Байден буде готовий зустрітися з Путіним для перемовин про мир в Україні, якщо Росія продемонструє готовність покласти край війні.