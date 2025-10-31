«Як козаки на Курщину ходили». Хто отримав державне фінансування на документальне кіно

Частину бюджетного замовлення виграли компанії з орбіт олігархів Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського, а також нардепа Григорія Суркіса

У жовтні Міністерство культури та стратегічних комунікацій затвердило черговий пул переможців мистецького конкурсу на зйомки документальних фільмів. Держпідприємство «Центр захисту інформаційного простору України» уклало з ними договори. Цього разу загальний кошторис видатків склав 26,59 млн грн.

Як з’ясував «Главком», бюджетне фінансування розділено між вісьмома переможцями. Найбільше грошей (6,1 млн грн) дісталося київському ТОВ «Грін Пінгвін Медіа». Виробник зніме цикл анімаційних фільмів під назвою «Книга-мандрівка. Герої». Йдеться про дві стрічки про українського військового пілота Олексія «Мунфіша» Меся (загинув 26 серпня 2024 року, нагороджений званням «Герой України» (посмертно) і учасника Революції Гідності, захисника Києва та розвідника Романа Ратушного (загинув 9 червня 2022 року у боях під Ізюмом на Харківщині).

Фірму «Грін Пінгвін Медіа» зареєстровано у грудні 2015 року. Єдиною власницею є мешканка Київщини Ірина Тараненко. У листопаді 2024-го жінка створила ФОП, яке спеціалізується на індивідуальній мистецькій діяльності.

Столичне ТОВ «Фільм Ю Ей Продакшн» за 4,52 млн грн виготовить документальний фільм «Нескорене мистецтво». Стрічка буде розбита на вісім серій із хронометражем приблизно 20 хв, які розповідатимуть про долю восьми митців-оборонців України. Автори повинні розкривати особисту історію кожного митця, його внутрішні трансформації, шлях від творчого покликання до бойових підрозділів, його віру в перемогу й майбутнє української культури.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Фільм Ю Ей Продакшн» створено у лютому 2011 року. Кінцевими бенефіціарами записано Ірину Костюк, Сергія Созановського і Сергій Коннова. Созановський та Коннов мають в активі Film.ua Group, що працює у сфері кіно- та телепродакшну та юридичну фірму «Коннов і Созановський», яка надає юридичні послуги українським та іноземним клієнтам у багатьох галузях права. Крім цього, у листопаді 2023 року Коннов і Созановський ввійшли до складу наглядової ради телеканалу «Інтер».

Дві документальні кінострічки «Недитяча війна» (3,12 млн грн) і «Хронологія АТО. Реальна історія» (957 тис. грн) зробить телеканал «1+1» і його продакшн. Перша – розповідатиме про групу українських психологів-волонтерів, які вже понад три роки працюють із дітьми, що зазнали найтяжчих психологічних травм внаслідок війни. У фільмі має бути висвітлено роботу реабілітаційних таборів за програмою «Захищені любов’ю», де діти протягом 21 дня отримують цілодобову психологічну підтримку: індивідуальні та групові терапії, роботу з батьками й опікунами для закріплення результатів та уникнення повторної травматизації.

Інша робота «плюсів» має на меті відтворити події російсько-української війни – від весни 2014 року до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Зокрема, покажуть анексію Криму, перші бої на Донбасі, становлення добровольчих батальйонів, Іловайську та Дебальцівську трагедії, укладення та порушення Мінських угод, а також процес поступової трансформації та зміцнення Збройних сил України. За задумом авторів, фільм повинен поєднувати документальні хроніки, закадровий виклад та інтерв'ю з експертами: істориками, військовими керівниками та ветеранами.

Канал «1+1» через офшорні компанії, за відомостями аналітичної системи YouControl, контролюється групою братів Григорія та Ігоря Суркісів. Нагадаємо, що у 2019 році Григорій Суркіс був обраний до Верховної Ради від нині забороненої партії ОПЗЖ.

Крім того, у жовтні 2023 року бізнесмен Ігор Коломойський, який отримав статус підозрюваного і загримів у СІЗО, передав своїх 24,8% акцій «плюсів» в управління трудовому колективу.

Ще один великий гравець, олігарх Віктор Пінчук через свою компанію «Прокіно» одержав бюджетне замовлення на 4,01 млн грн. За ці кошти фірма зніме документальний фільм «Залізти під шкіру», присвячений стійкості українців в умовах протистояння з ворогом під час російсько-української війни та формуванню української національної й громадянської ідентичності.

Компанія «Хутко Філмз» за 3,19 млн грн зробить документальний фільм «Фортеця Маріуполь. Вдома». Сюжет про трьох українських військових, які повернулися з російського полону та зараз стикаються з новими викликами на шляху до відновлення. Мета стрічки – розкривати аспекти життя українських військових після повернення з полону, водночас висвітлюючи історію про людську відвагу, а також пошук нового місця у мирному світі.

ТОВ «Хутко Філмз» зареєстровано у квітні 2024 року киянкою Юлією Гонтарук. З початком Революції Гідності Юлія разом з іншими кінематографістами створила творче об’єднання «Вавилон 13», яке відоме виробництвом документального кіно.

ТОВ «І Еф Пікчерс» за 2,37 млн грн створить документальний серіал «Алхімія Героїзму». Всього буде 12 серій загальною тривалістю не менше 90 хвилин. У них розповідатиметься про чоловіка 25-30 років, який отримав повістку і потрапив до навчального центру Національної гвардії України. Там він знайомиться з 12 реальними військовими-Героями, які діляться власними історіями, досвідом, втратами, цінностями. У підсумку воїни змінюють світогляд головного героя-мобілізованого хлопця.

У жовтні стартували зйомки документального серіалу «Алхімія героїзму» фото з efpictures/Instagram

До квітня 2023 року фірма «І Еф Пікчерс» називалася «Зет Пікчерз». Її незмінним власником та директором є мешканка Київської області Злата Єфіменко.

Стрічку з промовистою назвою «Як козаки на Курщину ходили» зніме фізична особа-підприємець Ольга Нікітіна. Бюджет фільму – 2,3 млн грн. Ідеться про блискавичну військову операцію Збройних сил України на територію Росії, яка розпочалася зранку 6 серпня 2024 року.

«Твір має розповідати про те, як починалася ця операція, які несподіванки чекали на бійців ЗСУ на самій Курщині, що робили росіяни, аби вибити ЗСУ зі своєї території тощо. Фільм має відповідати на питання, як і чому підрозділи ЗСУ вийшли з території Курської області та які понесли втрати, а також розповісти про те, що лишилося за лаштунками цієї операції й чи було рішення українського командування зайти у Курську область правильним тощо. Фільм має сприяти підвищенню бойового духу військовим і показати світові, що не варто боятися сміливо воювати проти агресії РФ навіть на її території», – зазначено в анотації документального фільму.

За даними ProZorro, у 2025 році підприємниця Ольга Нікітіна отримала два замовлення від столичного академічного театру «Київ Модерн-балет» загальною вартістю 665 тис. грн. Вона створила відеодекорації до балетів «На прекрасному блакитному Дунаї» і «Травіата».

Усі документальні фільми, які замовив Мінкульт, необхідно виготовити до 20 грудня цього року.

Варто додати: протягом цього року держава щедро виділяє кошти на створення військово-патріотичних фільмів. Наприклад, у липні-вересні держпідприємство «Центр захисту інформаційного простору України» підписало 43 договори на виробництво відеоінформаційної продукції про українських військових на загальну суму 144,80 млн грн.

Крім того, у попередні роки бюджетними коштами для створення фільмів оперувало Державне агентство України з питань кіно. Зокрема, у 2022 році сума підписаних контрактів склала 191,44 млн грн, а у 2024-му – 497,5 млн грн.

Віталій Тараненко, «Главком»