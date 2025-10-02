У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)

Підприємство розташоване приблизно за 1600 км від кордону з Україною

Увечері 2 жовтня на території хімічного підприємства «Азот» – філії ВАТ «ОХК Уралхім», що розташоване у місті Березники Пермського краю, прогримів вибух. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Завод спеціалізується на виробництві хімічних сполук, зокрема компонентів, які можуть використовуватись у вибухівці.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Вибух супроводжувався потужною пожежею, з якої густий дим здіймався над територією заводу. За словами місцевих жителів, пролунало щонайменше п’ять вибухів.

Підприємство розташоване приблизно за 1600 км від кордону з Україною. «Уралхим» є одним із найбільших російських виробників азотних добрив, серед яких аміак, карбамід і аміачна селітра. Ці речовини мають подвійне призначення – для агросектору та виробництва вибухових речовин.

Нагадаємо, у ніч проти 4 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї.