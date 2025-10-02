Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)
На хімзаводі «Уралхім» пролунав вибух
фото: місцеві пабліки

Підприємство розташоване приблизно за 1600 км від кордону з Україною

Увечері 2 жовтня на території хімічного підприємства «Азот» – філії ВАТ «ОХК Уралхім», що розташоване у місті Березники Пермського краю, прогримів вибух. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Завод спеціалізується на виробництві хімічних сполук, зокрема компонентів, які можуть використовуватись у вибухівці.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Вибух супроводжувався потужною пожежею, з якої густий дим здіймався над територією заводу. За словами місцевих жителів, пролунало щонайменше п’ять вибухів.

Підприємство розташоване приблизно за 1600 км від кордону з Україною. «Уралхим» є одним із найбільших російських виробників азотних добрив, серед яких аміак, карбамід і аміачна селітра. Ці речовини мають подвійне призначення – для агросектору та виробництва вибухових речовин.

Нагадаємо, у ніч проти 4 червня дрони уразили підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї.

Теги: вибух завод пожежа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін виставив рахунок за війну в Україні кожному росіянину
Путін виставив рахунок за війну кожному росіянину
30 вересня, 10:35
Пугачова мала особливу мудрість – ходити по краєчку безодні не переступаючи трагічної грані
Про Пугачову і деградацію журналістики
13 вересня, 10:10
Сцельніков висловив готовність до обміну військовополоненими
Чи може Україна випустити кілера Парубія до Росії? Що каже практика обмінів
3 вересня, 14:31
На НПЗ вирує пожежа
Рязанський НПЗ опинився під атакою БпЛА (фото, відео)
5 вересня, 02:33
З-під завалів рятувальники дістали тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина
Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару
7 вересня, 09:06
Райт каже, що найбільша мета президента Трампа – це процвітання в Америці
Трамп надає пріоритет припиненню війни, а не санкціям проти РФ – міністр енергетики США
10 вересня, 23:47
Російський безпілотник «Гербера» було знайдено в Польщі
Атака на Польщу: ракети по $2,8 млн збивали російські дрони за $10 тис.
10 вересня, 20:56
Російські винищувачі порушили зону безпеки біля польської нафтоплатформи в Балтиці
Російські винищувачі порушили зону безпеки біля польської нафтоплатформи в Балтиці
19 вересня, 23:51
Глава Кремля пригрозив «наслідками» для тих, хто нібито провокуватиме Росію
«Против лома нет приема». Путін описав позицію Росії у світі
Вчора, 19:10

Суспільство

У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)
У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)
Житомир: у гуртожитку спалахнула пожежа, студенти отруїлися чадним димом
Житомир: у гуртожитку спалахнула пожежа, студенти отруїлися чадним димом
Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2025: традиції та молитва
Сумщина попрощалася з родиною Лєсніченків, яку вбила Росія (фото)
Сумщина попрощалася з родиною Лєсніченків, яку вбила Росія (фото)
Катастрофа Одеси може повторитись в інших містах: метеорологи б’ють на сполох
Катастрофа Одеси може повторитись в інших містах: метеорологи б’ють на сполох
Коли в Україну прийде «бабине літо»: прогноз синоптиків
Коли в Україну прийде «бабине літо»: прогноз синоптиків

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua