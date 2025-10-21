Суми: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, постраждали люди (фото)
21 жовтня росіяни вдарили по Сумах. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
«Дев'ять цивільних постраждали внаслідок удару Росії по цивільній інфраструктурі в Сумах. Ворожий ударний БпЛА прицільно вдарив по перехрестю. Пошкоджено автомобілі, цивільну інфраструктуру», – йдеться у повідомленні.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, працюють екстрені служби.
«Зберігається загроза повторних ударів. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – наголосив Григоров.
Нагадаємо, 21 жовтня російська терористична армія масовано атакувала Новгород-Сіверський Чернігівської області ударними дронами. Зафіксовано близько 20 «прильотів» у місті. Є загиблі та поранені.
