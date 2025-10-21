Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суми: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, постраждали люди (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суми: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, постраждали люди (фото)
Пошкоджено автомобілі, цивільну інфраструктуру
фото: Сумська ОВА

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога

21 жовтня росіяни вдарили по Сумах. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

«Дев'ять цивільних постраждали внаслідок удару Росії по цивільній інфраструктурі в Сумах. Ворожий ударний БпЛА прицільно вдарив по перехрестю. Пошкоджено автомобілі, цивільну інфраструктуру», – йдеться у повідомленні.

Суми: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, постраждали люди (фото) фото 1

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога, працюють екстрені служби.

Суми: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, постраждали люди (фото) фото 2

«Зберігається загроза повторних ударів. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – наголосив Григоров.

Нагадаємо, 21 жовтня російська терористична армія масовано атакувала Новгород-Сіверський Чернігівської області ударними дронами. Зафіксовано близько 20 «прильотів» у місті. Є загиблі та поранені.

Читайте також:

Теги: Суми війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усе своє доросле життя Данчук присвятив службі, був кадровим військовим
Захищав Україну ще під час АТО. Згадаймо полковника Віталія Данчука
Сьогодні, 09:00
«Томагавки», Путін, Будапешт. Яка тут логіка?
«Томагавки», Путін, Будапешт. Яка тут логіка?
17 жовтня, 07:38
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 23 хвилини
14 жовтня, 11:52
О 15:26 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
4 жовтня, 15:37
Жодних зі своїх стратегічних цілей Путін вже не досягне ніколи
Масові польоти дронів РФ над Європою – велика помилка Путіна
4 жовтня, 15:35
Аналітики ISW мають докази, що фактично російські війська контролюють лише близько 3434 кв. км
Росія завищує досягнення на фронті в Україні – ISW
26 вересня, 09:26
Стубб наголосив, що ключову відповідальність за власну оборону буде нести сама Україна
Стубб заявив, що військова складова гарантій безпеки для України майже завершена
25 вересня, 00:44
У Сочі оголошено евакуацію на пляжах
У Сочі оголошено евакуацію на пляжах
24 вересня, 18:17
Наразі комунальні служби, рятувальники ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу
Атака на Одещину: Кіпер розповів про наслідки російського удару
23 вересня, 13:44

Події в Україні

Суми: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, постраждали люди (фото)
Суми: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, постраждали люди (фото)
Окупанти масовано атакували Новгород-Сіверський: є загиблі та постраждалі
Окупанти масовано атакували Новгород-Сіверський: є загиблі та постраждалі
ДБР прийшло з обшуками до екскерівника «Укренерго» Кудрицького
ДБР прийшло з обшуками до екскерівника «Укренерго» Кудрицького
Енергосистема України страждає через затримку опалювального сезону: заява «Укренерго»
Енергосистема України страждає через затримку опалювального сезону: заява «Укренерго»
Українські військові ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі
Українські військові ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі
У Львові затримано чоловіка, який підпалив «Укрпошту»
У Львові затримано чоловіка, який підпалив «Укрпошту»

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua