Воротар збірної Азербайджану поспілкувався з пропагандистами з РФ перед грою з Україною
Магомедалієв дав коментар російським пропагандистам
Воротар «Карабаха» та збірної Азербайджану Шахрудин Магомедалієв поспілкувався з російськими пропагандистами перед грою зі збірною України. Про це повідомляє «Главком».
Магомедалієв під час розмови з пропагандистами поділився думками про гру відбору до чемпіонату світу 2026 року Франція – Азербайджан. Зустріч завершилася розгромною перемогою французів – 3:0.
«Мбаппе дуже сильний. По телевізору швидкість його дій не така видно, як наживо. Дуже різкий, швидкий. Збірні Франції та Португалії, думаю, рівні за силою. Відмінність у тому, що коли ми зустрічалися з португальцями, Кріштіану вже був більше бомбардиром, ніж дриблером. А Мбаппе зараз перебуває у своїй найкращій версії», – розповів Магомедалієв.
Він також прокоментував гол Мбаппе, який той забив Азербайджану наприкінці першого тайму.
«Прикро було б, якби це був не Мбаппе. Кіліан у будь-який момент може вирішити результат зустрічі. Голи просто прикрв ми пропустили», – сказав Магомедалієв.
Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, в Кракові на стадіоні «Краковія» відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Україна – Азербайджан (початок – о 21:45 за київським часом).
Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою нашої команди.
Зокрема, до заявки потрапив Єгор Ярмолюк, який пропускав гру з Ісландією.
Заявка збірної України на матч проти Азербайджану
- Георгій Бущан
- Юхим Конопля
- Богдан Михайліченко
- Олександр Сваток
- Валерій Бондар
- Володимир Бражко
- Владислав Ванат
- Руслан Маліновський
- Олексій Гуцуляк
- Микола Шапаренко
- Артем Довбик
- Анатолій Трубін
- Ілля Забарний
- Олександр Назаренко
- Олег Очеретько
- Віталій Миколенко
- Артем Бондаренко
- Єгор Ярмолюк
- Назар Волошин
- Владислав Велетень
- Іван Калюжний
- Микола Матвієнко,
- Дмитро Різник.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
