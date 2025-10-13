Воротар збірної Азербайджану поспілкувався з пропагандистами з РФ перед грою з Україною

Магомедалієв під час розмови з пропагандистами поділився думками про гру Франція – Азербайджан

Магомедалієв дав коментар російським пропагандистам

Воротар «Карабаха» та збірної Азербайджану Шахрудин Магомедалієв поспілкувався з російськими пропагандистами перед грою зі збірною України. Про це повідомляє «Главком».

Магомедалієв під час розмови з пропагандистами поділився думками про гру відбору до чемпіонату світу 2026 року Франція – Азербайджан. Зустріч завершилася розгромною перемогою французів – 3:0.

«Мбаппе дуже сильний. По телевізору швидкість його дій не така видно, як наживо. Дуже різкий, швидкий. Збірні Франції та Португалії, думаю, рівні за силою. Відмінність у тому, що коли ми зустрічалися з португальцями, Кріштіану вже був більше бомбардиром, ніж дриблером. А Мбаппе зараз перебуває у своїй найкращій версії», – розповів Магомедалієв.

Він також прокоментував гол Мбаппе, який той забив Азербайджану наприкінці першого тайму.

«Прикро було б, якби це був не Мбаппе. Кіліан у будь-який момент може вирішити результат зустрічі. Голи просто прикрв ми пропустили», – сказав Магомедалієв.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, в Кракові на стадіоні «Краковія» відбудеться матч 4-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Україна – Азербайджан (початок – о 21:45 за київським часом).

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою нашої команди.

Зокрема, до заявки потрапив Єгор Ярмолюк, який пропускав гру з Ісландією.

Заявка збірної України на матч проти Азербайджану

Георгій Бущан Юхим Конопля Богдан Михайліченко Олександр Сваток Валерій Бондар Володимир Бражко Владислав Ванат Руслан Маліновський Олексій Гуцуляк Микола Шапаренко Артем Довбик Анатолій Трубін Ілля Забарний Олександр Назаренко Олег Очеретько Віталій Миколенко Артем Бондаренко Єгор Ярмолюк Назар Волошин Владислав Велетень Іван Калюжний Микола Матвієнко, Дмитро Різник.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».