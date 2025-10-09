Росіяни вдалирили по Конотопу, «Укрзалізниця» відреагувала

«Укрзалізниця» спростувала влучання у пасажирський потяг: мер Конотопа заявив про евакуацію пасажирів після інциденту

Інформація про надзвичайну ситуацію на залізниці поблизу Конотопа спричинила коротке протиріччя між заявами місцевої влади та «Укрзалізницею». Міський голова Конотопа Артем Семеніхін першим повідомив про влучання російського дрона в потяг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Артема Семеніхіна та «Укрзалізницю».

«Халімоново… Потяг… Люди…», – спершу заявив Семеніхін.

скріншот

Проте згодом «Укрзалізниця» поширила офіційне спростування:

«Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності. Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці».

скріншот

Після цього мер Конотопа опублікував уточнення, підтверджуючи, що хоча прямого влучання у потяг, ймовірно, не відбулося, пасажирів довелося терміново евакуювати:

«Дякувати Богові людей встигли укрити! Конотоп разом з УЗ та поліцією зараз організовують евакуацію пасажирів залізниці автобусами! Перепрошую у містян, адже для порятунку людей ми терміново знімаємо з лінії певну кількість автобусів! Треба рятувати людей!»

скріншот

За його словами, ситуацію від «Укрзалізниці» особисто контролює голова правління Олександр Перцовський від «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомила про тимчасові зміни у русі потягів через удари по залізничній інфраструктурі. Потяги у напрямку Сумської області рухатимуться зміненими маршрутами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Залізничне сполучення з Сумщиною: організовуємо рух зміненими маршрутами. Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух – пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами», – йдеться в повідомленні.

Зміна маршрутів стосується потягів регіонального призначення, зокрема 895 Конотоп – Фастів, 888/887 Славутич – Київ-Волинський та 892 Фастів – Славутич.