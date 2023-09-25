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Суд залишив олігарха Коломойського під арештом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд залишив олігарха Коломойського під арештом
Телеведучі телеканалу 1+1 були готові взяти на поруки олігарха Ігоря Коломойського
фото: Ян Доброносов/Facebook

Суд ухвалив рішення відхилити прохання про зміну запобіжного заходу Коломойському 

Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його вирішили залишити під арештом. Про це повідомив фотокореспондент «Телеграф» Ян Доброносов.

Як зазначається, Київський апеляційний суд ухвалив рішення відхилити прохання про зміну запобіжного заходу Коломойському на домашній арешт.

Нагадаємо, телеведучі та журналісти телеканалу 1+1 були готові взяти на поруки олігарха Ігоря Коломойського, проти якого сьогодні триває суд.

Як повідомлялося, сьогодні, 25 серпня, розпочався суд у справі олігарха Ігоря Коломойського. На цьому засіданні мають розглянути апеляцію Коломойського на запобіжний захід. На засідання суду прийшли ведучі 1+1: Алла Мазур, Юрій Горбунов та Наталія Мосейчук. До того ж  у залі помітили і колишнього міністра культури Олександра Ткаченка.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.

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Теги: арешт фотокореспондент Ігор Коломойський суд кримінал

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