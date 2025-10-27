Головна Країна Події в Україні
Графіки відключення світла 27 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Графіки відключення світла 27 жовтня 2025 року запроваджено у низці областей
колаж: glavcom.ua

Причина обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Зокрема, аварійні відключення застосовано на Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині, Харківщині та Житомирщині. Причина обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Також частина Хмельницького знеструмлена (мікрорайони Заріччя, Центр, частково Озерна) через технологічне порушення в роботі електромереж.

Нагадаємо, унаслідок російських атак частина Сумської громади залишилася без електроенергії. «Сумиобленерго» повідомляє, за вказівкою НЕК «Укренерго», на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі графіки відключення світла діють для першої, другої, третьої та четвертої черг споживачів.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

Теги: енергетика війна відключення світла

