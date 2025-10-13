Прокуратура на Львівщині викрила заступника командира військової частини, який залучав підлеглих до виконання приватних робіт

Суд призначив йому заставу у понад 1 млн грн

На Львівщині викрито заступника командира однієї з військових частин, який підозрюється у перевищенні службових повноважень. За даними Офісу генерального прокурора, посадовець систематично залучав підлеглих військовослужбовців до виконання приватних ремонтно-будівельних робіт, що завдало збитків державному бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що у період з березня по вересень 2025 року заступник командира спрямовував військових для укладання бруківки на об’єктах однієї з територіальних громад Львівської області. Фактично ці роботи мало виконувати підприємство, яким керує його знайомий. Також під час своєї відпустки посадовець залучав трьох підлеглих до проведення ремонтних робіт у власному будинку на Вінниччині, а також до встановлення пам’ятників на могилах своїх батьків.

При цьому військовослужбовці продовжували отримувати повне грошове забезпечення за місцем проходження служби. Розмір завданих державному бюджету збитків встановлюється у межах судово-економічної експертизи.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону фігуранту повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 1 млн грн. Військового також відсторонено від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, у Миколаївській області суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації, не з’явившись до територіального центру комплектування (ТЦК) після отримання бойової повістки. В результаті йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Згідно з повідомленням обласної прокуратури, суд довів, що чоловік, мешканець Горохівської об’єднаної територіальної громади, був визнаний придатним до служби за станом здоров’я, що підтвердив висновок військово-лікарської комісії. Отримавши повістку під особистий підпис, він мав з’явитися до ТЦК у зазначену дату.