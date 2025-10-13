Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прокуратура на Львівщині викрила заступника командира військової частини, який залучав підлеглих до виконання приватних робіт

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Прокуратура на Львівщині викрила заступника командира військової частини, який залучав підлеглих до виконання приватних робіт
Розмір завданих державному бюджету збитків встановлюється у межах судово-економічної експертизи
фото: Офіс генерального прокурора

Суд призначив йому заставу у понад 1 млн грн

На Львівщині викрито заступника командира однієї з військових частин, який підозрюється у перевищенні службових повноважень. За даними Офісу генерального прокурора, посадовець систематично залучав підлеглих військовослужбовців до виконання приватних ремонтно-будівельних робіт, що завдало збитків державному бюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що у період з березня по вересень 2025 року заступник командира спрямовував військових для укладання бруківки на об’єктах однієї з територіальних громад Львівської області. Фактично ці роботи мало виконувати підприємство, яким керує його знайомий. Також під час своєї відпустки посадовець залучав трьох підлеглих до проведення ремонтних робіт у власному будинку на Вінниччині, а також до встановлення пам’ятників на могилах своїх батьків.

При цьому військовослужбовці продовжували отримувати повне грошове забезпечення за місцем проходження служби. Розмір завданих державному бюджету збитків встановлюється у межах судово-економічної експертизи.

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону фігуранту повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 1 млн грн. Військового також відсторонено від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, у Миколаївській області суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації, не з’явившись до територіального центру комплектування (ТЦК) після отримання бойової повістки. В результаті йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Згідно з повідомленням обласної прокуратури, суд довів, що чоловік, мешканець Горохівської об’єднаної територіальної громади, був визнаний придатним до служби за станом здоров’я, що підтвердив висновок військово-лікарської комісії. Отримавши повістку під особистий підпис, він мав з’явитися до ТЦК у зазначену дату. 

Читайте також:

Теги: суд Львівщина військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новозеландцю 71, і майже 30 років свого життя він присвятив куванню коней по всьому світу
Коваль із Нової Зеландії приїхав допомагати Україні
Вчора, 20:14
Українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля
Зеленський розповів про контрнаступ біля Оріхова
Вчора, 19:26
Суддя отримав тяжке поранення й був терміново доставлений до лікарні, але помер дорогою
В Албанії під час суду підозрюваний відкрив стрілянину: є загиблий та поранені
7 жовтня, 04:55
Пентагон не планує постачати Україні «Томагавки», оскільки ці ракети залишаються критично важливими для ВМС США
Reuters пояснив, чому поставки американських ракет «Томагавк» до України малоймовірні
3 жовтня, 00:49
Серед пасажирів флотилії була відома шведська активістка Грета Тунберг
Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг, що прямувала до Гази: активісти заявляють про викрадення екіпажу
2 жовтня, 00:40
Йосип Маліцький залишився напризволяще після мобілізації його єдиного сина
На Львівщині прикутого до ліжка чоловіка госпіталізовано після мобілізації його єдиного сина
26 вересня, 20:19
Саудівський принц Мухаммад бін Салман і прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у день підписання оборонної угоди в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 17 вересня 2025 року
Які стратегічні зміни відбуваються на Близькому Сході
19 вересня, 17:10
Медики діагностували у немовляти забої та інші тілесні ушкодження
У Львові поліція передала до суду справу горе-батька, який забув немовля на даху автомобіля
18 вересня, 12:30
У Тетяни Фесенко залишилась донечка Ліза, якій мама мріяла подарувати життя у вільній Україні
Була на фронті разом з чоловіком. На Оболоні відкрито меморіальну дошку на честь захисниці Тетяни Фесенко
16 вересня, 14:17

Події в Україні

Опалювальний сезон в Україні почнеться у плановому режимі – Міненерго
Опалювальний сезон в Україні почнеться у плановому режимі – Міненерго
Прокуратура на Львівщині викрила заступника командира військової частини, який залучав підлеглих до виконання приватних робіт
Прокуратура на Львівщині викрила заступника командира військової частини, який залучав підлеглих до виконання приватних робіт
Семеро працівників ДТЕК відзначено грамотами Верховної Ради за внесок в розвиток вуглепрому
Семеро працівників ДТЕК відзначено грамотами Верховної Ради за внесок в розвиток вуглепрому
В одній з областей скасовано екстрені відключення світла (оновлено)
В одній з областей скасовано екстрені відключення світла (оновлено)
На Харківщині окупанти зруйнували ліцей, відремонтований за 200 млн грн
На Харківщині окупанти зруйнували ліцей, відремонтований за 200 млн грн
Уражено нафтовий термінал, електропідстанції: з'явилися деталі нічної атаки на Крим
Уражено нафтовий термінал, електропідстанції: з'явилися деталі нічної атаки на Крим

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua