Російський гімнаст, який збирався йти на війну, відмовився змагатися у нейтральному статусі

Бєлявський: Я прийняв таке рішення, що поки у нас немає прапора, не виступати на міжнародній арені

Бєлявський стверджував, що готовий покинути гімнастику та піти воювати проти України, якщо отримає повістку

Олімпійський чемпіон з Росії Давид Бєлявський відмовився виступати у нейтральному статусі. Про це інформує «Главком».

На чемпіонаті Росії зі спортивної гімнастики, який проходив з 30 вересня по 4 жовтня, Бєлявський посів друге місце у вправі на коні та сьоме – у вправах на брусах.

«Я прийняв таке рішення, що поки у нас немає прапора, не виступати на міжнародній арені. Але чемпіонат світу в Індонезії, звичайно, дивитимуся. Бо там наші спортсмени виступатимуть. Звичайно, я вболіватиму, переживатиму за них, буду дивитися, як вони виглядають на міжнародній арені. Адже це дуже важливо і для них самих, і для нашої команди загалом», – розповів Бєлявський.

Чемпіонат світу-2025 пройде з 19 по 25 жовтня у Джакарті (Індонезія).

Кілька років тому Бєлявський стверджував, що готовий покинути гімнастику та піти воювати проти України, якщо отримає повістку. Для нього таке рішення «є очевидним».

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».