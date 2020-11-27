«Дієта Зеленського». Україна переходить на російську картоплю

Президент Зеленський під час візиту до Кривого Рогу заїхав до батьків і пообідав. Чи була на столі російська картопля, невідомо. Але точно відомо: у 2020 році Україна активно імпортувала картоплю, хоча свій урожай немає куди дівати...

Головними імпортерами «другого хліба» в Україну за останній рік стали Росія та Білорусь

Україна завалена імпортними овочами «по самі помідори». Так коментують свіжу статистику Державної митної служби вітчизняні фермери. За 10 місяців цього року в країну вже встигли завезти овочів на $218,5 млн. Це приблизно утричі більше, аніж, наприклад, за весь 2017-й.

Підтверджує цю тенденцію і дослідження аналітичної компанії Pro-Consulting. За даними експертів, імпортні овочі вже захопили понад 10% українського ринку. Тоді як раніше частка закордонного товару не перевищувала 3,5%. Були періоди, коли цей показник навіть знижувався до відсотка.

Головним драйвером росту «овочевого» імпорту стала картопля, яку так полюбляють вирощувати самі українці. В січні-жовтні, за даними митниці, до України завезли цього товару більш ніж на $55 млн. Тоді як ще у 2018-му річний показник був на рівні $3,13 млн. А у 2015-му – взагалі $1,3 млн. Тобто за останні декілька років імпорт зріс у десятки разів.

І це при тому, що Україна сама вирощує картоплі у декілька разів більше, ніж українці здатні спожити. Так, за підрахунками експертів, українських ринок картоплі складає 5-6 млн тонн на рік. Тоді як, наприклад, у 2020 році внутрішній урожай прогнозувався на рівні 20 млн тонн. Проте імпорт це не спиняє, адже деякі країни відверто демпінгують, та пропонують картоплю дешевшу за українську.

Імпорт картоплі в Україну

Дані: Державна митна служба, Державна фіскальна служба.

Але найцікавіше можна побачити, якщо аналізувати географію цих поставок. У 2020 році більше половини імпортного ринку картоплі зайняли Білорусь та Росія. Ба більше, у 2019-му на частку білорусів та росіян взагалі прийшлося щонайменш 80% «картопляного» імпорту. До цього ж картоплярі цих країн взагалі навряд чи знали, що таке український ринок і де він знаходиться.

Такої кількості картоплі від «братніх народів» Україна не бачила навіть за часів найбільшої «дружби», наприклад, у період правління проросійського Януковича. Більш того, щонайменш в останні 10 років Росія та Білорусь взагалі не фігурували серед наших «картопляних» партнерів.

Початок російської картопляної експансії

Імпорт картоплі з Росії почав стрімко зростати торік, коли в Україні повністю змінилася влада – президент, Верховна Рада та уряд. Звичайно, хтось може заперечити, що у 2019-му щонайменш пів року працювали старий парламент та Кабмін, тож пов’язувати навалу російської картоплі та нову владу немає сенсу.

Але детальний аналіз даних митниці, який провів «Главком», показує, що зв’язок таки є, щонайменш він чітко просліджується у часі. Адже картоплю з Росії почали завозити лише у жовтні минулого року. Тобто тоді, коли вже активно працювали і новий парламент зі «Слугами народу» у більшості, і новий уряд на чолі з Олексієм Гончаруком.

А далі імпорт картоплі з Росії почав набирати оберти. І якщо в жовтні частка російської картоплі була в імпорті на рівні 3,7%, то в грудні вона сягнула майже 20%.

Щоправда, активність білорусів була ще вищою, та й почалася вона дещо раніше. У серпні 2019-го Білорусь різко збільшила свою частку в українському імпорті картоплі до 90%. А у вересні показник взагалі сягнув 95%. Тобто майже вся імпортна картопля в Україні була білоруська.

І тут виникає питання: то може, власне, Росія тут ні до чого?

Та, справа в тому, що ще минулого року економіст інвестиційного департаменту ФАО, продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, Андрій Ярмак стверджував: частина російської картоплі потрапляє в Україну саме через Білорусь.

Росія експортує картоплю до України через Білорусь

Тож схоже, що «картопляні» події розвивалися так: у 2019 році російські фермери вирішили продавати надлишки картоплі в Україні. Але робити це напряму не стали зі зрозумілих причин. І посередником у цій історії традиційно було вирішено використовувати Білорусь. Проте після зміни влади в Україні приводів «ховатися» стало менше, тому з’явилися і прямі поставки. Маски було скинуто.

Це припущення підтверджують українські виробники, які отримали нових конкурентів на своєму ринку. «Фактично, Білорусь використовується Російською Федерацією як шлях для безмитного ввезення на територію України широкого кола товарів, в тому числі й картоплі... Така схема дає можливість уникнути торговельних обмежень, які існують безпосередньо між Україною та РФ», – так пояснював ситуацію Сергій Симоненко, директор «Вимал», – українською компанії, яка займається виробництвом картопляного крохмалю.

Дійсно, Білорусь може без мит ввозити на територію України свої овочі, адже між країнами діє договір про вільну торгівлю. Тоді як Росія у 2016 році виключила українську сторону зі складу своїх партнерів. Тож тепер росіянам вигідніше експортувати свою картоплю в Україну через Білорусь.

Дані: Державна митна служба.

Проте ще одне питання залишається без відповіді: чому жоден український уряд не заборонив імпорт овочів з Росії? Тим більш, що у 2015 році Кабмін видав постанову, яка забороняла ввезення купи російських товарів. Потім ця постанова неодноразово доповнювалася. Наприклад, у 2019-му додатково заборонили ввезення легкових автомобілів. Але чомусь до переліку заборонених овочів потрапила лише цибуля.

Ситуація видається ще більш дивною, якщо згадати, що ще 2014 року начебто через невідповідність санітарним нормам, Росія заборонила ввезення на свою територію українською картоплі. Але Україна у відповідь не зробила нічого.

Тобто сьогодні країна-агресор немає жодних обмежень при продажі своєї картоплі в Україні. А ось українська картопля в Росії під забороною.

Чому росіяни виграють конкуренцію

Звісно, що одного бажання експортувати картоплю в Україну було б замало. Треба ще запропонувати конкурентну ціну. І росіяни змогли це зробити. За підрахунками Андрія Ярмака з ФАО, в 2019 році оптові ціни на картоплю в Україні були вдвічі вищими, ніж у Росії.

Росія заборонила ввезення на свою територію українською картоплі. Але Україна у відповідь не зробила нічого

Чому ж російський товар такий дешевий? Відповідь дуже проста – дотації. В Росії існують компенсації кредитних відсотків, часткова компенсація придбання техніки, програми кредитування на будівництво сховищ і регіональні програми розвитку картоплярства. Тільки на меліорацію земель російський уряд 2020 року виділив більше $100 млн. Всього ж на субсидії для аграріїв цього року влада Росії закладала близько $1,6 млрд.

«В Україні ж аналогічних програм поки немає і тільки в цьому році уряд почав приділяти увагу цьому питанню», – зазначає Сергій Симоненко. На думку виробника крохмалю, проблему може вирішити лише заборона імпорту картоплі з Росії. До того ж доведеться якось боротися з транзитом російської картоплі через Білорусь.

«Картопляна атака» з Заходу

Але Росія – не єдина країна, яка вирішила «вивантажити» надлишки картоплі в Україну. Активізувалася у нашому напрямку і Європа. Наприклад, за 10 місяців 2020 року Бельгія встигла продати українцям картоплі на $2,81 млн. Це більше, аніж увесь імпорт у 2017 році.

А ось найактивнішими серед європейських країн цього року були Нідерланди, які порівняно з 2019-м вже встигли наростити відвантаження в Україну майже всемеро – до $12,15 млн.

Як пояснюють експерти, таким чином європейські фермери позбавляються від картоплі, яка мала потрапити до закладів харчування. Але через пандемію Covid-19 бізнесу довелося закриватися. І виробники змушені були шукати нові ринки збуту. Одним з них стала Україна.

«Ковід» зупинив в ЄС заводи з виробництва картоплі-фрі

«Закриття галузі HоRеCа (готелі, ресторани, кейтеринг, - ред.) в Європі призвело до зупинки всіх заводів з виробництва картоплі-фрі в ЄС. Надлишки картоплі, а це мільйони тонн, продавалися на свіжий ринок за безцінь, і від цього постраждали всі виробники в світі», – пояснює Катерина Звєрєва, директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації. За її словами, в цьому сезоні знову зупинка заводів, і тому зараз знову надлишок картоплі в ЄС і ціни нижче собівартості. «Тому її знову починають ввозити в Україну, хоч у нас виробники в цьому році й зібрали непоганий врожай», – зазначає Звєрєва.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»