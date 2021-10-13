Кива №2. У лавах ОПЗЖ з’явився новий доктор наук

Одіозний нардеп проявив мудрість і не став захищати дисертацію разом зі скандальним Кивою

Українці ще не забули про гучний захист дисертації одіозного нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви, як іще один представник цієї політсили отримав високе наукове звання. Новоспеченим доктором наук з державного управління став народний депутат Валерій Гнатенко. Це – колишній мер Дружківки (Донецька область), якого звинувачують у сепаратизмі. Зауважимо, що нардеп неодноразово опинявся у центрі гучних скандалів. Проте йому завжди вдавалося вийти сухим з води та навіть рухатися вперед кар’єрною драбиною. Тепер Гнатенко доктор наук. Але до захисту його дисертації також є чимало питань.

Відстрочений захист

Валерій Гнатенко захистив дисертацію 30 вересня. Тема його наукової роботи – «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку». Власне, вже сама назва роботи дуже цікава як для політика з неоднозначною репутацією. Але про все це нижче.

Цікаво, що захист мав відбутися ще 12 травня цього року. Однак 7 травня з’явилося повідомлення про його перенесення на невизначений термін.

Оголошення про перенесення захисту Гнатенка

Як видно з розкладу, Гнатенко мав захищатися просто-таки перед своїм соратником Кивою, який водночас здобував звання кандидата наук.

Чому ж захист перенесли? Власне, є дві версії.

Перша – науковим опонентом у Гнатенка був доктор наук Володимир Гурковський. Він також був і науковим керівником дисертації Киви та після скандального захисту депутата його звільнили з посади. Саме це могло слугувати причиною перенесення захисту докторської дисертації Валерія Гнатенка, оскільки виходило, що у Гнатенка бракувало опонента.

Версія друга: Гнатенко просто забажав почекати, поки стихне скандал із захистом Киви, а потім уже тихенько захиститися.

Пікантності ситуації додає ще один момент. Науковим керівником ексмера Дружківки є Олег Панченко – доктор медичних наук, доктор філософії, професор, заслужений лікар України. А ще він є директором держзакладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», що розташований у Костянтинівці – поряд з Дружківкою. Ба більше, Панченко – не просто давній знайомий, а ще й помічник нардепа Гнатенка. Конфлікт інтересів очевидний – проте, певно, не для всіх.

ЗМІ публікували порівняльну характеристику авторефератів докторської дисертації Гнатенка та Панченка: просто-таки реферати-близнюки.

Не тикайте пальцем у мера-сепаратиста

Упродовж 13 років Гнатенко був незмінним мером Дружківки, що на Донеччині. У 2014 році він відкрито виступав на боці «ДНР». Нині депутат перебуває у базі «Миротворця».

Після того як бойовики окупували місто, міському голові вдалося залишитися на посаді. Гнатенко активно підтримував ідею проведення псевдореферендуму, а у численних публічних промовах розповідав, що «підприємства Дружківки орієнтовані на Росію». Свою відданість сепаратистам Гнатенко підтверджував не лише словом, а й ділом: у період окупації газета «Дружківський робочий», яку фінансує міськрада, виходила з прапором «ДНР». Крім того, у цій газеті друкували так званий Акт про проголошення державної самостійності «ДНР».

Найпарадоксальнішим є те, що коли українські військові звільнили Дружківку, Гнатенко… залишився керувати нею. У 2019 році політик обґрунтував свою поведінку так: «Що може зробити цивільний міський голова, у якого зовсім інші функції – організація комунального життєзабезпечення міста, а не захист цілісності територій. Тому показувати пальцем на міського голову буде неправильно».

Ексмеру також вистачило сміливості зауважити: якби його місце у 2014 році обіймав хтось інший, «незрозуміло, чим би це все обернулося» для Дружківки.

Матусин палац

Сепаратизм, колабораціонізм та афера із захистом – не єдине, що «прикрашає» біографію доктора наук Гнатенка. В епіцентрі гучних скандалів йому доводилося бувати не раз.

У 2015–2016 роках Валерій Гнатенко будував маєток площею 600 квадратних метрів у Дружківці. За даними «Центру протидії корупції», достатніх офіційних доходів для такого будівництва чоловік не мав. За документами, земельна ділянка та будинок належать матері Гнатенка Валентині. Пенсіонерка не займається жодною підприємницькою діяльністю, тому доходів, достатніх для зведення такого палацу, теж не мала. Жителі Дружківки вказували, що фактичним власником майна є їхній тодішній мер. За інформацією видання Сorruptua, у 2011 році мати мера придбала в парковій зоні три суміжних земельних ділянки по 10 соток, а також одну прилеглу ділянку площею 40 соток взяла в довгострокову оренду для випасу худоби. Проте на офіційному сайті міста рішення про передачу земельної ділянки в оренду так і не було опубліковане. Розгляд справи про зловживання службовим становищем тягнеться і досі.

Пальне від дружини

Проти Гнатенка також була порушена кримінальна справа через розтрату бюджетних коштів та фальсифікацію тендерної документації. У 2019 році рух «Громадський патруль» повідомив, що комунальні підприємства Дружківки – «Міськсвітло», «Спектр», «Комсервіс» – упродовж двох років закуповували пальне у... дружини Гнатенка.

Мер Дружківки фактично переказував гроші з міського бюджету у сімейний

Перемогу у тендерах на пальне у Дружківських комунальних підприємств на понад 3 млн грн за два роки отримала ФОП Світлана Володимирівна Гнатенко.

Немажорка за кермом

У 2016-му році прогриміло й ім’я доньки Гнатенка – Каріни. 5 травня 2016 року дівчина на елітному позашляховику Range Rover Evoque зіштовхнулася з автомобілем Daewoo Lanos у Дружківці на вулиці Весніна. Постраждали троє: водій Daewoo, який намагався уникнути аварії, сама Каріна та пасажир її позашляховика, які виїхали на зустрічну смугу.

Винуватою у ДТП роблять власницю вщент розбитого Daewoo Lanos, у який в’їхала донька Гнатенка

За кермом Lanos був не власник автівки. Хазяйкою машини є мешканка Дружківки Вікторія, яка інколи позичала своє авто куму. Той таксував, а Вікторія, яка на той час сиділа у декреті, отримувала за цю послугу гроші. За словами Вікторії, водій Lanos свідчив: Каріна в момент аварії поводилася неадекватно та була нетверезою. Платити Вікторії за ремонт розбитого авто Каріна та її батько не збиралися. ЗМІ писали, що питання «вирішив» впливовий Гнатенко, який начебто домовився про те, щоб винними у ДТП визнали водіїв обох машин. А ще Гнатенко наполягав: про аварію дочки дізнався тільки зі ЗМІ та мажоркою свою дочку не вважає.

Каріна Гнатенко – новоспечена власниця елітного авто та помічниця нардепа

До слова, Каріна нещодавно стала щасливою власницею новенького Mercedes-Benz Gle 250. А ще вона стала помічницею за трудовим договором колеги батька по фракції – Володимира Мороза.

Найдивовижніше те, що Гнатенко, маючи довгий шлейф скандалів і дві порушені проти себе кримінальні справи та серйозний негативний сепаратистський бекграунд, не посоромився минулого року претендувати на посаду судді Конституційного Суду України. Про це свідчить декларація політика про доходи, яку він подав у Національне агентство з питань запобігання корупції 20 лютого 2020 року.

Наталія Сокирчук, «Главком»