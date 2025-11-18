Американська компанія може придбати активи «Лукойлу» – Reuters

Нафтова корпорація Chevron зацікавлена лише у придбанні тих активів «Лукойлу», де їхні бізнес-інтереси перетинаються

Американська нафтова корпорація Chevron вивчає можливість придбання низки закордонних активів, що належать російській нафтовій компанії «Лукойл», яка перебуває під санкціями. Про це Reuters повідомили п'ятеро обізнаних джерел, передає «Главком».

Минулого тижня Міністерство фінансів США видало дозвіл потенційним покупцям на проведення переговорів із «Лукойлом» щодо його міжнародного портфеля. Таким чином, Chevron приєднується до інвестиційного гіганта Carlyle та інших компаній у боротьбі за ці активи, загальна вартість яких оцінюється щонайменше у $20 млрд.

Відомо, що адміністрація президента Дональда Трампа минулого місяця запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, «Лукойлу» та «Роснафти», як частина зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Москву погодитися на мирні переговори щодо України.

За даними джерел, які побажали залишитися анонімними, оскільки не мають права спілкуватися з медіа, Chevron зацікавлена не у всьому портфелі, а лише у придбанні тих активів «Лукойлу», де їхні бізнес-інтереси перетинаються. Про зацікавленість саме Chevron повідомляється вперше. Сама компанія Chevron заявила, що суворо дотримується законодавства та нормативів, проте відмовилася коментувати комерційні питання.

«Лукойл» видобуває приблизно 2% світової нафти, як у Росії, так і за кордоном. Згідно зі звітністю за 2024 рік, компанія шукає покупців на свої міжнародні активи, які забезпечують близько 0,5% глобального видобутку та оцінюються приблизно у $22 млрд. Минулого тижня повідомлялося, що американський інвестиційний гігант Carlyle також розглядає можливість придбання цих закордонних активів.

Міжнародний портфель «Лукойлу» є досить значним, він включає три нафтопереробні заводи в Європі, частки у нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті та Нігерії, а також сотні автозаправних станцій по всьому світу, включно зі Сполученими Штатами.

Зокрема, компанія володіє 13,5% у родовищі Карачаганак і 5% у родовищі Тенгіз у Казахстані, де серед інших акціонерів є Chevron, Exxon Mobil, Eni та Shell. Ці родовища є ключовими постачальниками для Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC), який транспортує до світових ринків понад 1,6 млн барелів на добу (близько 1,5% світового попиту) через територію Росії. Крім того, «Лукойл» має частку в офшорній ділянці OML-140 у Нігерії, оператором якої є Chevron, а також керує проєктом West Qurna 2 в Іраку.

Нагадаємо, адміністрація Президента США Дональда Трампа продовжила дію винятків із санкцій щодо деяких операцій російської нафтової компанії «Лукойл». Це рішення прийнято на тлі того, що компанія активізує роботу з продажу своїх міжнародних активів.

Як повідомлялося, Велика Британія тимчасово призупинила дію санкцій проти російської компанії «Лукойл» – у частині, що стосується Болгарії. Таке рішення ухвалили для того, щоб Болгарія могла забезпечити стабільну роботу свого єдиного нафтопереробного заводу в Бургасі.

Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій видало спеціальні ліцензії двом болгарським структурам «Лукойлу», які відповідають за продаж, розподіл пального та управління підприємством. Ліцензії дозволяють компаніям, а також банківським установам продовжувати операції з цими структурами та їхніми дочірніми компаніями до 14 лютого 2026 року.