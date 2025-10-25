США запровадили санкції проти президента Колумбії

Дональд Трамп назвав президента Колумбії Густаво Петро «лідером нелегального наркобізнесу»

Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти президента Колумбії Густаво Петро та кількох його соратників за підозрою в причетності до наркоторгівлі, що значно загострило відносини між Боготою і Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про обмеження проти президента Петро, його дружини, одного з синів, міністра внутрішніх справ та колишнього керівника передвиборчої кампанії Армандо Бенедетті. За даними американської влади, Петро нібито був безпосередньо причетний до наркоторгівлі, хоча ці звинувачення поки що не підтверджені. Санкції вже набули чинності.

Трамп назвав Петро «лідером нелегального наркобізнесу» і звинуватив його у сприянні контрабанді кокаїну. Водночас США не вводили мита проти Колумбії, враховуючи стратегічне значення країни та те, що президент Петро залишає посаду наступного року.

Конфлікт між країнами загострився останніми місяцями: держсекретар США Марко Рубіо раніше назвав Петро «божевільним», водночас визнаючи проамериканський характер уряду Колумбії. Санкції продовжують вересневі дії Трампа, коли Колумбія втратила статус партнера у боротьбі з наркотиками і була поставлена в один ряд із Венесуелою, Болівією, Афганістаном та М'янмою.

Густаво Петро у соцмережі X зазначив, що його адміністрація зазнала «несправедливого покарання» попри багаторічні зусилля з боротьби з наркотрафіком. Міністр внутрішніх справ Армандо Бенедетті, також включений до санкційного списку, назвав звинувачення «безпідставними».

За даними ООН, у Колумбії спостерігається найбільший кокаїновий бум в історії: площа земель, засіяних кокою, зросла до 253 тис. гектарів, що може дати понад 2600 тонн кокаїну – більше, ніж у Перу та Болівії разом, і в шість разів більше, ніж у 1993 році, коли загинув наркобарон Пабло Ескобар.

Колумбія довгий час вважалася важливим союзником США у Латинській Америці та одним із найбільших отримувачів американської допомоги: понад $14 млрд на військове спорядження, навчання та боротьбу з наркокартелями. Однак останні дії Вашингтона стали найгіршою кризою у відносинах за останні десятиліття.

Політичний аналітик Педро Віверос із Боготи назвав крок Трампа безпрецедентним: «Навіть колишній президент Ернесто Сампер, який брав кошти на передвиборчу кампанію з наркоторгівлі, не потрапив до цього списку. США закривають двері перед Петро, але не перед Колумбією».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Про це він сказав у коментарі журналістам щодо операцій проти човнів з контрабандними наркотиками.

Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня. «Тепер вони йдуть по суші. І сухопутні маршрути – наступні, якими ми займатимемося», –заявив президент, додавши, що питання може бути винесено на розгляд Сенату та Конгресу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро. Цей крок став черговим етапом у напружених відносинах між Вашингтоном і Каракасом, які залишаються складними з 2019 року, коли країни розірвали дипломатичні зв’язки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово звинувачував США у спробах усунути його від влади. За його словами, Вашингтон прагне встановити в країні «маріонетковий режим» і отримати контроль над природними ресурсами Венесуели – зокрема нафтою, газом і золотом.