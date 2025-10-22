Головна Країна Події в Україні
Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Махачкалі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Махачкалі
Ступінь завданих збитків на обох об'єктах наразі уточнюється
колаж: glavcom.ua

Генштаб ЗСУ підтвердив удари по військових заводах та нафтопереробному заводу в Дагестані та Мордовії

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішне ураження низки стратегічних об’єктів на території Російської Федерації в ніч проти 22 жовтня. Атака була здійснена в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Сили оборони України завдали ударів по двох важливих об'єктах:

На території Саранського механічного заводу (Республіка Мордовія) зафіксовано вибухи. Завод спеціалізується на виготовленні протипіхотних інженерних боєприпасів, комплектів мінування, детонаторів та вузлів ініціювання, які використовуються російською армією.

Зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства Махачкалінського нафтопереробного заводу (Республіка Дагестан). Завод має річний об’єм переробки до 1 млн тонн і, за даними Генштабу, має критичне значення для забезпечення пальним морської бази Каспійського флоту та заправки військових суден російських окупантів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що ступінь завданих збитків на обох об'єктах наразі уточнюється.

Як відомо,  Безпілотники атакували Дагестан. Було уражено нафтопереробний завод «Дагнотех» у Махачкалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника республіки Сергія Мелікова.

«Сьогодні на території Дагестану була здійснена атака ворожих безпілотників. Їхньою метою стало одне з підприємств республіки», – написав він, не уточнивши про яке підприємство мова.

За словами посадовця, унаслідок атаки ніхто не постраждав, дані про руйнування поки уточнюються. На місці події працюють співробітники оперативних служб.

Нагадаємо, уночі, 22 жовтня, Саранський механічний завод (ФКП «СМЗ») в Мордовії став об'єктом атаки безпілотних літальних апаратів. Завод, який є частиною оборонно-промислового комплексу Росії, спеціалізується на виробництві мін, гранат, інженерних боєприпасів, детонаторів та іншої військової продукції, є важливим постачальником комплектуючих для російської техніки.

Завод має чотири виробничі майданчики і полігон для випробувань готової продукції. Всі види діяльності підприємства сертифіковані, включаючи військову продукцію. Завод входить до структури «Ростеху» та працює на оборонні потреби Росії.

Теги: росія війна Генштаб безпілотник

