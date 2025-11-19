Рада звільнила Германа Галущенка з посади міністра юстиції

За відставку Галущенка проголосували 323 депутати

Верховна Рада України підтримала відставку міністра юстиції Германа Галущенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання Верховної Ради України.

За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.

323 депутати проголосували за відставку міністра енергетики Пленарне засідання Верховної Ради України

Також сьогодні Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики.

Раніше президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос розповів, що СБУ зацікавилося плівками в гучній справі про корупцію у сфері енергетики, щоби перевірити ймовірність держзради інших учасників.