На Полтавщині викрито нелегальний тютюновий завод

Правоохоронці вилучили продукції на близько 50 млн грн

Правоохоронці виявили нелегальний тютюновий завод у Кременчуці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро економічної безпеки та Державну прикордонну службу.

За даними слідства, група осіб організувала виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн і спеціальне обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.

Під час обшуків вилучено промислові лінії і устаткування для виробництва та пакування сигарет фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Готову продукцію збували через тіньові канали по всій Україні, а прибутки вкладали в купівлю нерухомості та автомобілів. Загалом до незаконної діяльності було залучено 14 осіб, кожен з яких мав свою роль у процесі організації, транспортування, виробництва та збуту контрафактної тютюнової продукції.

Під час обшуків вилучено промислові лінії і устаткування для виробництва та пакування сигарет, сотні тисяч акцизних марок невідомого походження, готівку, апаратний криптогаманець та чорнові записи. Крім того, було знайдено склад, де зберігалося пів тисячі ящиків сигарет різних марок і понад 6000 літрів горілки та вина. Вартість вилученої продукції – близько 47 млн грн.

Фігуранти справи організували виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Нагадаємо, запуск електронної марки акцизного податку та електронної системи обігу алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет відтермінують на десять місяців – до 1 листопада 2026 року.

До слова, генеральний директор Асоціації «Укртютюн» Наталія Фесюн оцінила, яку частку ринку тютюнових виробів «перебивають» або перетягнули під себе виробники та продавці електронних сигарет і рідин до них.