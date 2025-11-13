Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Полтавщині викрито нелегальний тютюновий завод

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Полтавщині викрито нелегальний тютюновий завод
Готову продукцію зловмисники збували через тіньові канали по всій Україні
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Правоохоронці вилучили продукції на близько 50 млн грн

Правоохоронці виявили нелегальний тютюновий завод у Кременчуці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро економічної безпеки та Державну прикордонну службу.

За даними слідства, група осіб організувала виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн і спеціальне обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.

Під час обшуків вилучено промислові лінії і устаткування для виробництва та пакування сигарет
Під час обшуків вилучено промислові лінії і устаткування для виробництва та пакування сигарет
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Готову продукцію збували через тіньові канали по всій Україні, а прибутки вкладали в купівлю нерухомості та автомобілів. Загалом до незаконної діяльності було залучено 14 осіб, кожен з яких мав свою роль у процесі організації, транспортування, виробництва та збуту контрафактної тютюнової продукції.

Під час обшуків вилучено промислові лінії і устаткування для виробництва та пакування сигарет, сотні тисяч акцизних марок невідомого походження, готівку, апаратний криптогаманець та чорнові записи. Крім того, було знайдено склад, де зберігалося пів тисячі ящиків сигарет різних марок і понад 6000 літрів горілки та вина. Вартість вилученої продукції – близько 47 млн грн.

На Полтавщині викрито нелегальний тютюновий завод фото 1
Фігуранти справи організували виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку
Фігуранти справи організували виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Нагадаємо, запуск електронної марки акцизного податку та електронної системи обігу алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет відтермінують на десять місяців – до 1 листопада 2026 року.

До слова, генеральний директор Асоціації «Укртютюн» Наталія Фесюн оцінила, яку частку ринку тютюнових виробів «перебивають» або перетягнули під себе виробники та продавці електронних сигарет і рідин до них.

Читайте також:

Теги: Бюро економічної безпеки України тютюнові вироби Держприкордонслужба Полтавщина корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Полтавщину
Окупанти атакували Полтавщину дронами: є пошкодження на підприємстві, виникла пожежа
18 жовтня, 08:20
Росія активно вдосконалює старі фугасні радянські бомби
Нова загроза? Росія вперше вдарила модернізованим КАБом по Полтавщині
20 жовтня, 15:51
20 жовтня президент України Володимир Зеленський провів Ставку
Створено Угруповання об’єднаних сил, проведено Ставку. Головне за 20 жовтня
20 жовтня, 21:05
Наркотики було виявлено під час огляду автомобіля
Прикордонники перекрили міжнародний наркоканал: вилучено «товару» на 42 млн грн
28 жовтня, 13:56
На Закарпатті облаштовують бар’єри, аби автомобілі не могли прорватися через лінію контролю
На Закарпатті біля пунктів пропуску встановлюють бетонні блоки: прикордонники назвали мету
3 листопада, 09:46
Зловмисники незаконно передали 95 земельних ділянок в оренду фермерському господарству
На Полтавщині викрито схему приватизації землі нацпарку
3 листопада, 12:31
Окупанти атакували Полтавщину безпілотниками
На Полтавщині одне місто залишилося без води, тепла, світла через атаку РФ
8 листопада, 07:41
Керівник підприємства отримав підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах
На Київщині підприємство не сплатило 10 млн грн податків від продажу олії
31 жовтня, 16:02
Чоловіка засуджено за відмову отримання «бойової» повістки
Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ
7 листопада, 11:55

Кримінал

На Полтавщині викрито нелегальний тютюновий завод
На Полтавщині викрито нелегальний тютюновий завод
Операція «Мідас». Міненерго зробило заяву про фігуранта плівок НАБУ
Операція «Мідас». Міненерго зробило заяву про фігуранта плівок НАБУ
Правоохоронці завели нову справу проти Коломойського і Боголюбова після рішення лондонського суду
Правоохоронці завели нову справу проти Коломойського і Боголюбова після рішення лондонського суду
Львівський суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон
Львівський суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон
На кордоні з ЄС затримано українця, який воював на боці РФ
На кордоні з ЄС затримано українця, який воював на боці РФ
Операція «Мідас»: суд відправив під варту ще одну фігурантку справи
Операція «Мідас»: суд відправив під варту ще одну фігурантку справи

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua