«Мы на пороге грандиозных перемен». Досьє на Рокета – ключового фігуранта плівок НАБУ

Ігор Миронюк потрапив під «політичну люстрацію» після Революції гідності. Водночас вже скоро знайшов себе

«Ворог, володіючи інформацією про біографічні відомості штатних та позаштатних радників Міністерства енергетики України, може здійснювати вплив на прийняття відповідних рішень та отримувати інформацію щодо об’єктів енергетичної інфраструктури, таким чином, матиме змогу для вчинення воєнних злочинів щодо руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури…».

Це фрагмент відповіді на запит «Главкома», яку в липні 2025-го надіслав державний секретар Міненергетики Сергій Суярко. Міністерство, яке протягом 2021-2025 років очолював Герман Галущенко, – єдине, що навідріз відмовлялося оприлюднювати інформацію про радників міністра. І, здається, небезпідставно.

10 листопада Національне антикорупційне бюро заявило про чергове корупційне викриття в енергетичній сфері. На вершині схеми опинився колишній радник ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігор Миронюк. На «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо «Рокет». Миронюк фактично перебрав на себе функції так званого «смотрящого» за енергетичною галуззю.

За даними слідства, Рокет фактично взяв під контроль проведення закупівель в «Енергоатомі» та виконання укладених договорів через підконтрольних йому службових осіб – Тенора (експравоохоронець і донедавна виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов) і директора з фінансів та бюджетування «Енергоатома» (імовірно, це Людмила Смілянець).

«Саме Рокет організовував схему одержання неправомірної вигоди від контрагентів державної енергетичної компанії у розмірі 10-15% суд суми контрактів. Фактично було створено систему, за якою стратегічним підприємством з доходом понад 200 млрд грн керували не топменеджери, наглядова рада чи держава як власник, а стороння особа (Ігор Миронюк – «Главком»), яка не маючи жодних формальних повноважень, узяла на себе роль «тіньового» управлінця», – зробило висновки антикорупційне бюро.

«Чтобы мы не пачкались»

Злочинна організація, за версією НАБУ, включаланизку осіб. Здебільшого, це були діючі працівники «Енергоатома», які виконували роль переговорників із представниками підрядних організацій. Таке «делегування повноважень» (небезплатне, а за певний відсоток «відкату») Рокет і Тенор для себе чітко артикулювали: «Чтобы мы не пачкались».

Злочинна організація, за версією НАБУ, залучала до схеми низку осіб із числа працівників «Енергоатома» скріншот із «плівок» НАБУ

Траплялися випадки, коли «відкатом» доводилося ділитися з більш близькими людьми. Наприклад, у розмові за 9 липня цього року Рокет і Тенор розкладають у паперові конверти валюту і проговорюють, кому її треба віддати. Конверт із $19,9 тис. мав цікавого адресата – це виконавчий директор з правового забезпечення «Енергоатома», (до вересня 2025-го), а зараз член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Сергій Пушкар.

Конверт із $19,9 тис. мав цікавого адресата – це колишній виконавчий директор з правового забезпечення «Енергоатома» Сергій Пушкар скріншот із «плівок» НАБУ

Якщо вчитатися у біографію Пушкаря, то він у часи Януковича працював під керівництвом Ігоря Миронюка (Рокета). Зокрема, протягом 2010-2015 років обіймав керівні посади у Фонді державного майна. У цій же установі у 2010-2014 роках працював Ігор Миронюк на посаді заступника голови Фонду держмайна.

Як з’ясували правоохоронці, за корупційний потік готівки відповідав спеціальний «бек-офіс», відкритий у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду.

Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Виведений «кеш» можна було отримати навіть у столиці державі-агресора – Москві! Із бесід на «плівках» НАБУ випливає, що циркуляція «чорної» готівки відбувалися, у тому числі під час повномасштабного вторгнення.

На корупції в «Енергоатомі» заробляли люди, які сиділи у Москві під час великої війни скріншот із «плівок» НАБУ

Всього, за оцінками НАБУ, через таємний «бек-офіс» пройшло близько $100 млн (за 15 місяців, відколи слідство документувало фігурантів). Щодо Рокета-Миронюка, то у березні 2025 року він «відмив» $840 тис. і 100 тис. євро, у квітні – $3 млн!

Як свідчать записи негласних слідчих (розшукових) дій, зловмисників не лякало переформатування Кабміну, що відбулося у середині липня цього року. Навпаки, Рокет не стримував емоцій перед Тенором за пару днів очікуваних змін на вулиці Грушевського: «Вам я могу сказать, что мы на пороге грандиозных перемен».

Тому налагоджена корупційна схема продовжувала діяти і при новій міністерці енергетики Світлані Гринчук (10 листопада урядовиця вийшла до ЗМІ, заявивши про «нульову толерантність до корупції»). 16 жовтня на «плівки» НАБУ потрапила розмова Рокета і Тенора, які ділили готівку на трьох: на себе і поки невідомого Професора.

Налагоджена корупційна схема продовжувала діяти і при новій міністерці енергетики Світлані Гринчук скріншот із «плівок» НАБУ

Ба більше: нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк зробив припущення із розмов між Рокетом і Тенором, що фігуранти начебто платили гроші самій міністерці Гринчук. Наразі правоохоронці не підтвердили цього факту. Лише уточнили: на «плівках» є згадки про чотирьох міністрів, як нинішнього, так і попереднього Кабміну.

Пліч-о-пліч із Деркачем. Хто такий Ігор Миронюк?

Ексрадник міністра Германа Галущенка Ігор Миронюк може здатися непосвяченим темною конячкою. Але це не так. Систему державного управління цей чоловік добре засвоїв щонайменше 20 років тому. Своїм «хресним батьком» Миронюк сміливо може вважати народного депутата кількох скликань Андрія Деркача, який відкрив йому доступ до великої політики. Зокрема, Миронюк був помічником згаданого обранця, як і на громадських засадах, так і на зарплаті.

Андрій Деркач та Ігор Миронюк (на фото зліва направо) йшли разом, щонайменше, з початку 2000-х скріншот із сюжету Bihus.info

З Деркачем їх можуть поєднувати й інші цікаві факти. Як виявилося, Деркач і Миронюк – однолітки. В один і той же рік (1989) обоє закінчили Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ.

Деркач – справжній політичний важковагожик: з 1998 року обирався народним депутатом. Окрім названого училища ракетних військ, він на початку 90-х років пройшов гарт в Академії Федеральної служби безпеки Росії. Треба зауважити, що батько Андрія Деркача Леонід Васильович на зламі нульових очолював Службу безпеки України.

Під час вторгнення Деркач-молодший у статусі народного депутата України перебрався до Росії. Звідти, за інформацією СБУ, продовжував виконувати підривну діяльність всередині України. За це ворожі спецслужби упродовж 2019-2022 років перерахували йому щонайменше $567 тис.

13 cічня 2023 року Деркач втратив депутатський мандат на підставі указу президента про припинення громадянства. У вересні 2024-го екснардеп знайшов «хлібне» місце у РФ – став сенатором, а згодом увійшов до комітету Ради федерації Росії з безпеки й оборони.

У 2009 році доля звела Миронюка його з іншим одіозним діячем з орбіти Деркача Олегом Кулінічем. Останній керував Державним комітетом України із земельних ресурсів, куди прийшов із «Енергоатому», який очолював Андрій Деркач. Так ось, Миронюк протягом 2009-2010 років був радником Кулініча. Нині Олег Кулініч обвинувачується у державній зраді. За даними правоохоронців, він, очолюючи кримське СБУ, вважається ключовою особою, яка сприяла швидкому проходженню військ РФ з Криму до Херсонської області, а також в тому, що не були підірвані переправи.

За період правління Віктора Януковича Миронюк працював заступником голови Фонду держмайна. Посаду довелося покинути після Революції гідності (на початку березня 2014 року). Його прізвище фігурувало у списках Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції.

До того, як знайти собі нове місце, Ігор Миронюк «відформатував» власний бекграунд. Адже до скандальних «плівок» НАБУ про нього майже не було згадок у ЗМІ, а тим паче свіжих світлин. Хіба що у 2019 році журналісти Bihus.info випустили сюжет про землю Деркача, де засвітився сам Миронюк. «Якимось магічний чином Ігорю Миронюку вдалося почистити інтернет від згадок про свою фізіономію», – підмітив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура охрестили нове корупційне викриття в Енергоатомі під кодовою назвою «Мідас». У грецькій міфології є доволі колоритний персонаж із таким же іменем. Цар Фригії Мідас прославився тим, що умів обертати будь-які речі, до яких торкався, на золото. Сучасні мідаси не відстають: станом на вечір, 10 листопада детективи НАБУ вилучили понад $4 млн в учасників злочинної організації.

Віталій Тараненко, «Главком»