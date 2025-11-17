Головна Київ Новини
У Києві відкрилася виставка «Київський оберіг» про силу сакральних символів

фото: КМДА

Проєкт демонструє, як віра в захисну силу предметів і символів супроводжує людство від найдавніших культур до сучасності

У Музеї історії міста Києва відкрився виставковий проєкт «Київський оберіг», який розкриває тему сакральних уявлень, що з давніх часів формували духовний світ людини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

фото: КМДА

Повідомляється, що експозиція побудована на трьох рівнях охоронних практик – індивідуальному, побутовому та суспільно-презентаційному. Проєкт демонструє, як віра в захисну силу предметів і символів супроводжує людство від найдавніших культур до сучасності.

фото: КМДА

«Віра – це те, чого людина потребує у час випробувань, коли світ навколо стає хитким. У такі моменти хочеться триматися за річ, амулет чи символ – за щось у матеріальному світі, що допомагає вистояти духовно. Наразі ми особливо потребуємо цих сакральних знаків. Вони здебільшого дуже персональні, утім справді працюють, бо дарують ту віру, з якою ми живемо щодня, особливо після нічних обстрілів, прильотів і втрат. Цінність проєкту, який ми відкрили в Музеї, – у тому, що він показує безперервність українських традицій. Предмети нашої реальності з часом лише набуватимуть ще більшої ваги і стануть знаковими для майбутніх поколінь. Підтримувати такі виставки важливо, бо збережена пам’ять робить Київ сильнішим та об’єднанішим у випробуваннях», – пояснює заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

фото: КМДА

У центрі експозиції – феномен оберегу, що проходить крізь усі етапи історії: від особистих амулетів до державних символів.

фото: КМДА
фото: КМДА
фото: КМДА

«Оберіг – це не лише предмет, це духовна сутність, де поєднані пам’ять, віра і любов. Він продовжує жити у сучасному місті, у наших родинах, у воєнному досвіді – як свідчення тяглості традицій і сили українського духу. Через символіку оберегів проявляється наша колективна ідентичність – внутрішній код незламності, що робить нас частиною історії і водночас її творцями. Від давніх амулетів до національного прапора, від вишитої сорочки до татуювання з тризубом – усі ці форми об’єднані одним сенсом: прагненням зберегти себе, свій рід і свою землю. Сакральні символи, що супроводжують українців упродовж тисячоліть, до сьогодні є живими й актуальними. Під час повномасштабної війни вони лишаються символом віри, опору та сили», – підкреслила генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха.

фото: КМДА

Особливе місце на виставці займає тема оберегу в найтемніший і найтрагічніший для країни період – під час війни. Символічними оберегами стають речі, що поєднують військових із родиною: листи, фотографії, предмети з рідної оселі, дрібниці, виготовлені власноруч близькими людьми. Або ж – своєрідні «трофеї», які стали свідками доброї вдачі та збереженого життя: уламок кулі, що пролетіла повз, шолом, вервиця чи медальйон, які пройшли крізь ворожий вогонь.

фото: КМДА
фото: КМДА
фото: КМДА
фото: КМДА
фото: КМДА
фото: КМДА
фото: КМДА
фото: КМДА

У межах виставки Музей історії міста Києва спільно з фондом «Повернись живим» запустили благодійний проєкт «Твій донат – оберіг київського неба». Його мета – зібрати кошти на засоби для збиття ворожих БпЛА на маршрутах їхнього прольоту до столиці для 1-ї окремої важкої механізованої бригади.

фото: КМДА

Коли: до 24 січня 2026 року згідно з графіком роботи музею: середа–неділя – з 12:00 до 19:00, понеділок, вівторок – вихідні.

Місце проведення: вул. Богдана Хмельницького, 7, Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва.

До слова, у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» розпочала роботу виставка відомого українського скульптора Анатолія Куща, який представив понад 200 своїх робіт, частину з яких виставили вперше. Киянам і всьому світові Анатолій Кущ відомий, зокрема, як автор монумента Незалежності України на Майдані, скульптурної композиції, присвяченої Засновникам Києва, і символу самої української столиці – памʼятника Архистратигу Михаїлу. Виставка Анатолія Куща триватиме протягом трьох місяців.

