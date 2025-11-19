СБУ взялася за ймовірних держзрадників, які фігурують на плівках НАБУ

За словами Семена Кривоноса, СБУ направила до НАБУ лист із проханням надати доступ до матеріалів справи

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос розповів, що СБУ зацікавилося плівками в гучній справі про корупцію у сфері енергетики, щоби перевірити ймовірність держзради інших учасників. Про це Семен Кривонос повідомив в інтерв’ю для Радіо Свобода, пише «Главком».

За словами Семена Кривоноса, СБУ направила до НАБУ лист із проханням надати доступ до матеріалів справи. «Сьогодні (18 листопада, – «Главком») з самого ранку в мене була робоча комунікація з керівництвом служби. Вони підготували, направили нам лист з проханням надати доступ до відповідних матеріалів, поєднати зусилля щодо розслідування цього епізоду можливої державної зради чи інших злочинів проти національної безпеки», – сказав Семен Кривонос.

Він також підтвердив, що наразі між НАБУ та СБУ почалася комунікація щодо співпраці. Однак детективи відомства будуть вирішувати, у якому обсязі СБУ зможе отримати інформацію про розслідування. «Будемо оцінювати ризики, але така комунікація наразі відбувається», – додав директор НАБУ.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу, якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Повідомлялося, що Кирило Буданов назвав «відмінною» роботу НАБУ та САП, що викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з держпідприємством «Енергоатом». Хоча таємниця слідства та подальша оперативно-розшукова діяльність не дозволяють начальнику ГУР поділитися більшою кількістю деталей, він розповів про вплив цього скандалу на співпрацю України з партнерами та дії ворога.

Також через розслідування НАБУ Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочала перевірку працівників. Зазначається, що метою перевірки є виявлення потенційних порушень із боку посадових осіб АРМА. У разі підтвердження фактів неналежних дій можуть бути ухвалені відповідні дисциплінарні та кадрові рішення.