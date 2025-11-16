Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року
Нині триває 1362-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень

 

За минулу добу відбулося 176 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 122 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4251 обстріл, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6153 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Покровське, Братське Дніпропетровської області; Залізничне, Приморське, Малокатеринівка, Косівцеве, Тернувате, Гуляйполе Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, сім пунктів управління, 11 артилерійських засобів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Противник завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року фото 2

Відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року фото 3

Минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Богуславки, Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року фото 4

Ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Ямполівка, Дерилове, Колодязі та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Дробишеве й Борова.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року фото 5

Протягом минулої доби ворог здійснив 12 атак на позиції наших підрозділів в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Переїзного та у напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року фото 6

Відбулося три боєзіткнення із противником у районах Міньківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року фото 7

Ворог здійснив 19 атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Русиного Яру та у бік Софіївки й Берестка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Дорожнє, Родинське, Новоекономічне, Мирноград, Покровськ, Рівне, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року фото 9

Сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Соснівка, Привільне, Вороне, Вербове, Вишневе, Красногірське та Зелений Гай.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року фото 10

Ворог 12 разів атакував позиції Сил оборони в напрямках Варварівки та Затишшя.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року фото 11

Агресор провів п’ять атак поблизу Степногірська, Плавнів та Степового.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року фото 12

Ворог провів три марні наступальні дії в напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1362-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 350 танків
Втрати ворога станом на 15 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:36
Речник Полтавського ОТЦК пояснив, що примусове доставлення не означає автоматичну мобілізацію
«Це вимушений крок у воєнний час». ТЦК пояснив, коли можлива примусова доставка військовозобов’язаних
13 листопада, 17:15
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
У російських дитсадках почали створювати «музеї СВО»
8 листопада, 07:58
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
4 листопада, 21:22
«Історична» зустріч Трампа з СІ для миру в Україні не дала нічого
Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: На «12 із 10» без миру для України
31 жовтня, 11:11
Люди внаслідок удару не постраждали
Окупанти атакували Дніпропетровщину: зафіксовано влучання (фото)
28 жовтня, 07:58
Йоганн Вадефул заявив про підтримку України
Зима 2025 року може стати вирішальною у війні РФ проти України – МЗС Німеччини
28 жовтня, 07:20
Під час чергування. Донбас. Жовтень 2025 року. Дрони стали одним із основних інструментів знищення російських БпЛА у прифронті
Зупинити російські БпЛА. Як чергують розрахунки дронів-перехоплювачів поблизу лінії фронту?
20 жовтня, 12:45
Трамп: Це не впливає на нашу країну. Ми не втрачаємо американців. Але вони втрачають росіян, українців, переважно солдатів
Трамп запевнив, що Третьої світової війни через Україну не буде
17 жовтня, 05:21

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2025 року
На окупованій Луганщині Росія провела примусову мобілізацію резервістів – ОВА
На окупованій Луганщині Росія провела примусову мобілізацію резервістів – ОВА
Окупована Луганщина занурюється в гуманітарну кризу
Окупована Луганщина занурюється в гуманітарну кризу
Втрати ворога станом на 16 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2025

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua