Сім фігурантів операції «Мідас». Досьє на кожного

Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна. «Главком» розповідає, що про них відомо.

Тимур Міндіч

Співвласник компанії «Квартал 95» Тимур Міндіч народився 19 вересня 1979 року у Дніпрі. Одружений з Катериною Вербер – дочкою фешн-директорки Алли Вербер. У подружжя троє дітей: дві доньки та син.

У 2019 році бізнесмен Ігор Коломойський називав Тимура Міндіча своїм партнером у бізнесі. Саме Міндіч став тим, хто познайомив Коломойського з Володимиром Зеленським. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач зазначав, що Зеленського та Міндіча пов’язували особисті стосунки. Зокрема, у 2021 році день народження президента святкували у квартирі Міндіча разом з учасниками «Кварталу 95». Пізніше Зеленський пояснив, що свято відбувалося у його власній квартирі, яка розташована в тому самому будинку, де мешкає Міндіч.

Міндіч є співвласником студії «Квартал 95» фото: nashigroshi.org

У 2020-2021 роках журналісти фіксували відвідування Міндічем Офісу президента.

25 липня журналісти повідомили, що структура, пов’язана з Міндічем, могла потрапити в поле зору Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у рамках розслідування можливого привласнення державних коштів. Також повідомлялося, що він може стати об’єктом розслідування Федерального бюро розслідувань США (FBI).

Медіа зазначають, що Міндіч залишив територію України 10 листопада за кілька годин до обшуку, проведеного НАБУ.

Ігор Миронюк

Ігор Миронюк є ексрадником міністра енергетики Германа Галущенка. Він був помічником народного депутата кількох скликань Андрія Деркача, як і на громадських засадах, так і на зарплаті.

Ігор Миронюк був ексрадником у Міненерго фото з відкритих джерел

У 2009 році доля звела Миронюка його з іншим одіозним діячем з орбіти Деркача Олегом Кулінічем. Останній керував Державним комітетом України із земельних ресурсів, куди прийшов із «Енергоатому», який очолював Андрій Деркач. За період правління Віктора Януковича Миронюк працював заступником голови Фонду держмайна. Посаду довелося покинути після Революції гідності (на початку березня 2014 року). Його прізвище фігурувало у списках Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції.

Детальніше про Ігоря Миронюка читайте у матеріалі «Главкома» «Мы на пороге грандиозных перемен». Досьє на Рокета – ключового фігуранта плівок НАБУ».

Дмитро Басов

Дмитро Басов – колишній керівник управління Генпрокуратури, що займалося розслідуванням злочинів, скоєних організованими групами, а також колишній працівник Фонду державного майна. Пізніше він обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в «Енергоатомі».

У 2019 році Басова звільнили з Генпрокуратури, і, за інформацією Bihus.Info, це сталося на тлі низки корупційних скандалів. Проте він успішно оскаржив своє звільнення в суді, домігся поновлення на посаді та отримав понад 2,5 млн грн компенсації за нібито вимушені прогули.

Дмитро Басов – колишній керівник управління Генпрокуратури фото з відкритих джерел

Після призначення Дмитра Басова на посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК Енергоатом» його родина суттєво збагатилася. Згідно з даними з реєстру нерухомості, 2024 року дружина посадовця стала власницею квартири на 70 квадратів в одному з найдорожчих житлових комплексів столиці – White Lines.

Як зазначають журналісти, дружина Дмитра Басова Наталія протягом останніх років суттєво збагатилася, витративши близько $360 тис. на придбання елітних активів. Вона купила квартиру (127 кв. м) в елітному «Французькому кварталі» вартістю щонайменше $140 тис. та оновила автопарк (Mercedes GLE 300D, Range Rover, Mercedes GLC 220D). Водночас походження грошей викликає питання, оскільки вона не мала відповідних доходів. Напередодні придбання елітної нерухомості подружжя офіційно розлучилося.

Олександр Цукерман

Олександр Цукерман – працівник так званого «бек-офісу з легалізації коштів». За словами депутата Ярослава Железняка, брати Цукермани «вели фінансову частину у Тимура Міндіча».

Міндіч та Цукерман, ймовірно, перебувають в Ізраїлі фото: Схеми

За словами нардепа, наразі Тимур Міндіч та брати Цукермани перебувають в Ізраїлі. Чоловіків помітили у місті Тель-Авів.

Ігор Фурсенко

За даними «Схем», Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний в інших абонентів як «Ігор співробітник Михайла Цукермана».

Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець фото: Схеми

Леся Устименко

Як стверджують журналісти, Леся Устименко вказана в контактах як «Леся Київ Фінансист Братів». Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки».

Устименко – приватна підприємиця фото: Схеми

У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними «Схем» розташований «бек-офіс», згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік – ймовірно, громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року чоловік Устименко регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.

Людмила Зоріна

Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович. Про особу з таким же ПІБ розповіли у своєму розслідуванні журналісти Bihus.Info – це ексрадник очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів, який постійно відвідував АРМА і давав вказівки службовцям, хоча не є його працівником. У коментарі журналістам Грона підтвердив, що Людмила Зоріна – «його знайома», але вони останніх 5-6 років не спілкувалися.

Людмила Зоріна має ФОП фото: Схеми

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Антикорупціонери повідомили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У вівторок, 11 листопада, НАБУ оприлюднило нову прослушку. Під час операції «Мідас» детективи НАБУ встановили керівника злочинної організації – Карлсона. Саме він контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

Крім того, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Геварою. Згодом стало відомо, що він отримав підозру.

До слова, Герман Галущенко, якого відсторонено від виконання обовʼязків міністра юстиції, вперше зробив заяву після викриття НАБУ корупції в енергетиці.