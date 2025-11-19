Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Світлану Гринчук звільнено з посади міністерки енергетики

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Світлану Гринчук звільнено з посади міністерки енергетики
фото з відкритих джерел

За відставку Гринчук проголосували 315 народних депутатів

Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на засідання Верховної Ради України.

За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила відставку міністерки енергетики з підтримкою 315 голосів
Верховна Рада ухвалила відставку міністерки енергетики з підтримкою 315 голосів
фото Мар’яна Безугла

Напередодні Верховна Рада не змогла проголосувати за звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка. Депутати «Європейської Солідарності» заблокували трибуну з вимогою повної відставки уряду. 

Верховна Рада України підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка.

Міністерство енергетики повідомило, що колишня міністерка Світлана Гринчук у жовтні 2025 року отримала зарплату у розмірі 158 355 грн.

12 листопада Світлана Гринчук подала заяву про відставку та сказала, що посада міністерки «ніколи не була для неї самоціллю». Коментуючи розслідування НАБУ, вона також заявила, що в межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства.

Рішення про звільнення міністерка прийняла після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що вона та Герман Галущенко, колишній міністр енергетики мають скласти повноваження через втрату довіри. Це відбулося у зв’язку з масштабною операцією з викриття корупції у сфері енергетики.

Раніше Світлана Гринчук, яка сама ж фігурує в плівках НАБУ, відреагувала на розслідування та операцію «Мідас». Світлана Гринчук завила, що всі зловмисники мають бути притягнуті до відповідальності. Також вона стверджувала, що Ігор Миронюк, який був в оприлюднених НАБУ матеріалах, не є її радником.

Також САП повідомила, що Гринчук нібито ночувала у міністра енергетики Галущенка. Згідно з протоколами візуального спостереження, Гринчук з 23 на 24 липня нібито ночувала у Галущенка. 28 липня вона знову користувалася його квартирою, а з 11 на 13 серпня провела ніч у нього. На той час Гринчук обіймала посаду міністра екології, а Галущенко – міністра енергетики.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада звільнення Світлана Гринчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для набуття чинності законопроєкт має бути прийнятий у другому читанні та підписаний президентом
Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків
21 жовтня, 14:27
Кількість паркомісць повинна становити не менше 5% загальної кількості місць на спеціально обладнаних
В Україні з'являться паркомісця для сімей з дітьми: Рада ухвалила законопроєкт
23 жовтня, 12:28
Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року
Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року
5 листопада, 04:51
Гринчук зазначила, що запровадження графіків відключень є вимушеним і життєво необхідним кроком
Гринчук розповіла, у якому стані енергосистема України після масованої атаки
8 листопада, 22:52
Міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко
Свириденко внесла до Ради подання про звільнення очільників Мінʼюсту та Міненерго
12 листопада, 17:44
Звільнення Гринчук і Галущенка. Депутати «Євросолідарності» заблокували трибуну Ради
Звільнення Гринчук і Галущенка. Депутати «Євросолідарності» заблокували трибуну Ради
18 листопада, 12:57
До уваги окупантів затриманий потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині
Затримано іноземця, який на замовлення ФСБ підпалював авто українських військових на Київщині
4 листопада, 15:08
Нагорняк повідомив, що державні підприємства «Укренерго» та «Оператор ГТС» зможуть будувати нові об’єкти на кордоні з ЄС
Рада ухвалила законопроєкт для підтримки енергетичного сектору України
4 листопада, 18:17
Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року
Визволення Херсона: як це було – щемливі фото та відео
11 листопада, 10:16

Події в Україні

«Обіймаючи одна одну, згоріли заживо»: стали відомі імена загиблих матері та доньки у Тернополі (фото)
«Обіймаючи одна одну, згоріли заживо»: стали відомі імена загиблих матері та доньки у Тернополі (фото)
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua