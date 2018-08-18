Головні забіяки Верховної ради. Топ-5 бійок цього скликання

Сутичка нардепів почалась зі слів Шахова про те, що Мосійчуку не варто відвідувати гей-паради

Мосійчук, Ляшко та Парасюк очолюють рейтинг найактивніших учасників сутичок

У соцмережах цього тижня чимало галасу наробила чергова депутатська бійка у прямому ефірі. Цього разу в студії одного з телеканалів почубилися Ігор Мосійчук («Радикальна партія») та Сергій Шахов («Воля Народу»).

Сутичка почалась зі слів Шахова про те, що Мосійчуку не варто відвідувати гей-паради. Після цього Ігор Мосійчук піднявся зі свого місця і почав вимагати вибачень від Шахова. Після обміну взаємними образами, Шахов штовхнув Мосійчука, той впав на підлогу. Піднімаючись, Мосійчук почав бити Шахова своєю ковінькою.

Втім, лише однією сутичкою народні обранці не обмежилися і продовжили зясовувати стосунки після ефіру у ліфті.

Варто також згадати, що Мосійчук не вперше стає учасником бійок. Його ціпок знайомий тепер не лише Сергію Шахову.

Мосійчук vs Лещенко

Менше тижня тому Ігор Мосійчук бився з іншим нардепом – Сергієм Лещенком (БПП) – також у телестудії і також через гей-паради.

Тоді Мосійчук підійшов до Лещенка, очевидно, зі спробою залагодити незручні моменти, які виникли під час ефіру на каналі. Мосійчук і Лещенко потиснули один одному руки. Радикал зазначив, що не говорив речей про орієнтацію, а лише про відвідування депутатом БПП гей-прайдів. Далі Лещенко у контексті гей-теми згадав прізвище Ляшка і Мосійчук напав на нього, розмахуючи тростиною. Лещенко порадив опоненту подивитись компрометуюче відео про начебто Ляшка в інтернеті, натомість «радикал» пообіцяв зняти у відповідь компрометуюче відео про Лещенка.

Ігор Мосійчук раніше заявляв, що вважає «психічно хворими» представників нетрадиційної сексуальної орієнтації. Як відомо, Олег Ляшко, лідер партії, від якої Мосійчук обрався депутатом Верховної Ради, у 2010 році сам опинився у центрі гей-скандалу. Тоді з’явилося відео, де людина, схожа на Ляшка у молодості, зізнається в отриманні преференцій в обмін на надання чоловіку на ім’я Боря послуг сексуального характеру. Сам Ляшко відео називав фальшивим.

Ляшко vs Бойко

Спраглий до піару Олег Ляшко також неодноразово брав участь у нардепівських бійках. Так, 14 листопада 2016 року на погоджувальній раді парламенту Ляшко звинуватив екс-«регіонала» «опоблоківця» Юрія Бойка у тому, що він регулярно відвідує Росію і одержує вказівки. Після цього Юрій Бойко встав і вдарив Ляшка кулаком в обличчя.

Ляшко не схотів судитися із Бойком і заявив, що пробачив опонента.

До слова, Бойко – не перший політик, який не стримався через Ляшка. Так, 14 серпня 2014 року лідер «радикалів» спровокував на бійку нардепа Олександра Шевченка. Сталося це у кулуарах Верховної Ради перед десятками камер. А в минулому скликанні Ляшка не ледь не вдушив віце-спікер Адам Мартинюк.

Парасюк vs Вілкул

Чи не найрезонансніша сутичка за участю депутата трапилась 22 вересня 2016 року після прямого ефіру на 112 каналі. Там «опоблоківець» Олександр Вілкул дозволив собі кілька образливих висловів на адресу позафракційного Володимира Парасюка, останній в коридорі вступив у сутичку з Вілкулом та його численною охороною. Свита «опоблоківця» зробила все, аби той ретирувався неушкодженим і вивела його через чорний хід з каналу, після цього Парасюк пошкодив розкішну машину свого опонента.

Тоді, згідно з результатами опитування «Главкома», значно більше читачів стали на бік Парасюка, бо вважають Вілкула агентом Путіна. При цьому приблизно така сама кількість аудиторії переконана, що дії обидвох депутатів ганебні і спрямовані проти України.

Береза vs Долженков

8 червня цього року у сесійній залі парламенту сталася сутичка між депутатами Юрієм Березою («Народний фронт») та Олександром Долженковим («Опозиційний блок»). Виступаючи на засіданні парламенту, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко вимагала, щоб нардеп Євген Мураєв вибачився перед Олегом Сенцовим та його родичами за те, що назвав його терористом. При цьому вона зазначила, що «Опозиційний блок» привів цього депутата до парламенту.

Долженков почав з місця викрикувати, що Мураєв вже не є членом фракції «Опоблоку» і не обирався за списком партії. Депутат Береза підвівся із свого робочого місця і зі словами: «Що ти гавкаєш?», підбіг і вдарив кілька раз Долженкова.

Соболєв vs Івченко

Одна з найбільш видовищних парламентерських бійок цього скликання трапилась 12 лютого 2015 року. В кулуарах Верховної Ради сталася сутичка між народним депутатом з фракції «Самопоміч», головою комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгором Соболєвим та народним депутатом з фракції «Батьківщина», заступником голови комітету з питань АПК і земельних ресурсів Вадимом Івченком.

Приводом для такого шоу стали непорозуміння під час розгляду законопроекту про дерегуляцію.

Наталія Сокирчук, «Главком»