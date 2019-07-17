У соціології, яка дає шанс Гройсману, нарахували 100,6% виборців
Після 21 липня до Ради можуть потрапити шість партій
За результатами останнього опитування серед тих українців, хто планує голосувати і вже визначився зі своїм вибором після голосування 21 липня до Верховної Ради мають шанс потрапити шість партій. Про це повідомляє Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України.
Згідно з дослідженням, за партію «Слуга народу» віддали б свої голоси 43,2%, партію «Oпозиційна платформа – за життя» - 11,2%, партію «Європейська Солідарність» - 8,1%, партію «Голос» - 7,0%, ВО «Батьківщина» - 6,8%, партію «Українська стратегія Гройсмана» - 5,4%.
1. Слуга Народу - 43,2%
2. Опозиційна Платформа – За Життя - 11,2%
3. Європейська солідарність - 8,1%
4. Голос - 7,0%
5. ВО "Батьківщина" - 6,8%
6. Українська стратегія Гройсмана - 5,4%
7. Сила і честь - 3,9%
8. Опозиційний блок - 2,8%
9. Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1%
10. Громадянська позиція - 2,1%
11. ВО "Свобода" - 1,9%
12. Об’єднання "Самопоміч" - 1,6%
13. Партія Шарія -1,4%
14. Аграрна партія "України" - 0,8%
15. Партія "Рух нових сил" (Саакашвілі) - 0,8%
- Інша партія - 0,4%
- Зіпсую бюлетень - 0,1%
Серед усіх можливих кандидатів на пост прем’єрміністра України найбільший рейтинг мають два основних претенденти: Юрій Бойко – 13,2% та чинний голова уряду Володимир Гройсман – 12,7%. Різниця у рейтингах цих кандидатів є незначною і знаходиться в межах статистичної похибки вибірки.
1. Бойко Юрій - 13,2%
2. Гройсман Володимир - 12,7%
3. Тимошенко Юлія - 9,2%
4. Смешко Ігор - 8,8%
5. Разумков Дмитро - 5,2%
6. Вакарчук Святослав - 5,2%
7. Порошенко Петро - 4,8%
8. Гриценко Анатолій - 4,4%
9. Саакашвілі Михайло - 4,2%
10. Ляшко Олег - 2,5%
11. Садовий Андрій - 2,0%
12. Вілкул Олександр - 1,5%
- Інші (до 1,0%) - 5,2%
- Нікого не розглядаю - 4,5%
- Важко відповісти -16,6%
Опитування проводилося 11-16 липня 2019 року за допомогою стандартизованого інтерв’ю «face-to-face» за місцем постійного проживання респондентів.
Загалом було опитано 1800 респондентів в усіх регіонах та областях України, зокрема, в місті Києві (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Результати є репрезентативними на рівні країни загалом, за такими показниками як вік (від 18 років), стать, регіон проживання та тип поселення (місто/село).
Статистична похибка вибірки: не більше 2,6% .
Як повідомлялося, за результатами дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім.Яременко партії Вакарчука, Гриценка і Смешка на межі подолання прохідного бар'єру.