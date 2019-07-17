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    Суспільство

    У соціології, яка дає шанс Гройсману, нарахували 100,6% виборців

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    Опитування проводилося 11-16 липня 2019 року за допомогою стандартизованого інтерв&rsquo;ю &laquo;face-to-face&raquo; за місцем постійного проживання респондентів - У соціології, яка дає шанс Гройсману, нарахували 100,6% виборців
    Опитування проводилося 11-16 липня 2019 року за допомогою стандартизованого інтерв’ю «face-to-face» за місцем постійного проживання респондентів

    Після 21 липня до Ради можуть потрапити шість партій

    За результатами останнього опитування серед тих українців, хто планує голосувати і вже визначився зі своїм вибором після голосування 21 липня до Верховної Ради мають шанс потрапити шість партій. Про це повідомляє Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України.

    Згідно з дослідженням, за партію «Слуга народу» віддали б свої голоси 43,2%, партію «Oпозиційна платформа – за життя» - 11,2%, партію «Європейська Солідарність» - 8,1%, партію «Голос» - 7,0%, ВО «Батьківщина» - 6,8%, партію «Українська стратегія Гройсмана» - 5,4%.

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    1. Слуга Народу - 43,2%

    2. Опозиційна Платформа – За Життя - 11,2%

    3. Європейська солідарність - 8,1%

    4. Голос - 7,0%

    5. ВО "Батьківщина" - 6,8%

    6. Українська стратегія Гройсмана - 5,4%

    7. Сила і честь - 3,9%

    8. Опозиційний блок - 2,8%

    9. Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1%

    10. Громадянська позиція - 2,1%

    11. ВО "Свобода" - 1,9%

    12. Об’єднання "Самопоміч" - 1,6%

    13. Партія Шарія -1,4%

    14. Аграрна партія "України" - 0,8%

    15. Партія "Рух нових сил" (Саакашвілі) - 0,8%

    - Інша партія - 0,4%

    - Зіпсую бюлетень - 0,1%

    Серед усіх можливих кандидатів на пост прем’єрміністра України найбільший рейтинг мають два основних претенденти: Юрій Бойко – 13,2% та чинний голова уряду Володимир Гройсман – 12,7%. Різниця у рейтингах цих кандидатів є незначною і знаходиться в межах статистичної похибки вибірки.

    1. Бойко Юрій - 13,2%

    2. Гройсман Володимир - 12,7%

    3. Тимошенко Юлія - 9,2%

    4. Смешко Ігор - 8,8%

    5. Разумков Дмитро - 5,2%

    6. Вакарчук Святослав - 5,2%

    7. Порошенко Петро - 4,8%

    8. Гриценко Анатолій - 4,4%

    9. Саакашвілі Михайло - 4,2%

    10. Ляшко Олег - 2,5%

    11. Садовий Андрій - 2,0%

    12. Вілкул Олександр - 1,5%

    - Інші (до 1,0%) - 5,2%

    - Нікого не розглядаю - 4,5%

    - Важко відповісти -16,6%

    Опитування проводилося 11-16 липня 2019 року за допомогою стандартизованого інтерв’ю «face-to-face» за місцем постійного проживання респондентів.

    Загалом було опитано 1800 респондентів в усіх регіонах та областях України, зокрема, в місті Києві (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Результати є репрезентативними на рівні країни загалом, за такими показниками як вік (від 18 років), стать, регіон проживання та тип поселення (місто/село).

    Статистична похибка вибірки: не більше 2,6% .

    Як повідомлялося, за результатами дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім.Яременко партії Вакарчука, Гриценка і Смешка на межі подолання прохідного бар'єру.

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