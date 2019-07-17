У соціології, яка дає шанс Гройсману, нарахували 100,6% виборців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опитування проводилося 11-16 липня 2019 року за допомогою стандартизованого інтерв’ю «face-to-face» за місцем постійного проживання респондентів

Після 21 липня до Ради можуть потрапити шість партій

За результатами останнього опитування серед тих українців, хто планує голосувати і вже визначився зі своїм вибором після голосування 21 липня до Верховної Ради мають шанс потрапити шість партій. Про це повідомляє Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України.

Згідно з дослідженням, за партію «Слуга народу» віддали б свої голоси 43,2%, партію «Oпозиційна платформа – за життя» - 11,2%, партію «Європейська Солідарність» - 8,1%, партію «Голос» - 7,0%, ВО «Батьківщина» - 6,8%, партію «Українська стратегія Гройсмана» - 5,4%.

1. Слуга Народу - 43,2%

2. Опозиційна Платформа – За Життя - 11,2%

3. Європейська солідарність - 8,1%

4. Голос - 7,0%

5. ВО "Батьківщина" - 6,8%

6. Українська стратегія Гройсмана - 5,4%

7. Сила і честь - 3,9%

8. Опозиційний блок - 2,8%

9. Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1%

10. Громадянська позиція - 2,1%

11. ВО "Свобода" - 1,9%

12. Об’єднання "Самопоміч" - 1,6%

13. Партія Шарія -1,4%

14. Аграрна партія "України" - 0,8%

15. Партія "Рух нових сил" (Саакашвілі) - 0,8%

- Інша партія - 0,4%

- Зіпсую бюлетень - 0,1%

Серед усіх можливих кандидатів на пост прем’єрміністра України найбільший рейтинг мають два основних претенденти: Юрій Бойко – 13,2% та чинний голова уряду Володимир Гройсман – 12,7%. Різниця у рейтингах цих кандидатів є незначною і знаходиться в межах статистичної похибки вибірки.

1. Бойко Юрій - 13,2%

2. Гройсман Володимир - 12,7%

3. Тимошенко Юлія - 9,2%

4. Смешко Ігор - 8,8%

5. Разумков Дмитро - 5,2%

6. Вакарчук Святослав - 5,2%

7. Порошенко Петро - 4,8%

8. Гриценко Анатолій - 4,4%

9. Саакашвілі Михайло - 4,2%

10. Ляшко Олег - 2,5%

11. Садовий Андрій - 2,0%

12. Вілкул Олександр - 1,5%

- Інші (до 1,0%) - 5,2%

- Нікого не розглядаю - 4,5%

- Важко відповісти -16,6%

Опитування проводилося 11-16 липня 2019 року за допомогою стандартизованого інтерв’ю «face-to-face» за місцем постійного проживання респондентів.

Загалом було опитано 1800 респондентів в усіх регіонах та областях України, зокрема, в місті Києві (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Результати є репрезентативними на рівні країни загалом, за такими показниками як вік (від 18 років), стать, регіон проживання та тип поселення (місто/село).

Статистична похибка вибірки: не більше 2,6% .

Як повідомлялося, за результатами дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім.Яременко партії Вакарчука, Гриценка і Смешка на межі подолання прохідного бар'єру.