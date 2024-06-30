Генштаб Білорусі пригрозив, що застосує ядерну зброю в разі загрози «незалежності»

У травні 2024 року Павла Муравейка було призначено на посаду начальника Генерального штабу – першого заступника міністра оборони Білорусі

Генштаб зокрема звинуватив Польщу в тому, що вона нібито ініціювала кризу на білорусько-польському кордоні

Начальник Генштабу Білорусі Павло Муравейко погрожує, що країна застосує тактичну ядерну зброю в разі загрози її «суверенітету» і «незалежності». Про це він заявив у етері телеканалу ОНТ у неділю, повідомляє білоруське державне агентство «Белта».

«Один з останніх аргументів і тез, які виступають як стримувальний фактор, – це повернення на територію нашої країни нестратегічної ядерної зброї. Ми навчилися поводитися з цією зброєю. Ми вміємо впевнено її застосовувати. Ми здатні це робити. І можете не сумніватися: ми це зробимо, якщо суверенітету і незалежності нашої країни буде створено загрозу», – заявив Муравейко.

За його словами, за кілька днів Білорусь стане повноправним членом Шанхайської організації співробітництва, і Польща нібито хоче цьому завадити «або, у всякому разі, кинути ложку дьогтю в ту банку меду, яка сьогодні побудована».

Муравейко також звинуватив Польщу в тому, що вона нібито спровокувала й ініціювала кризу на білорусько-польському кордоні, через який з боку Білорусі до Польщі потрапляють нелегальні мігранти.

Нагадаємо, Білорусь стверджує, що розгорнула на кордоні з Україною батальйон реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Полонез» через буцімто складну ситуацію. Згодом Україна відреагувала на заяви Білорусі про «напруженість» на кордоні. Україна не становить ніякої загрози для Білорусі, а навпаки змушена захищатися і на білоруському напрямку. Про це сказав речник української Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі білоруській службі «Радіо Свобода».

Також Інститутут вивчення війни (ISW) заявив, що Білорусь продовжує інформаційно нагнітати ситуацію на кордоні з Україною. За даними аналітиків, 29 червня російські мілблогери заявили, що Росія повинна бути готова захистити Білорусь від української агресії та що Москва може знищити Київ за допомогою планувальних бомб або іншої невизначеної зброї, щоб захистити Мінськ.