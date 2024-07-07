Скільки російських військових загинуло в Україні? The Economist відповіло

Втрати РФ в Україні з 2022-го перевищують втрати в усіх її війнах після Другої світової разом узятих

Росія у війні проти України втратила вбитими та тяжко пораненими від 462 тис. до 728 тис. своїх військових. Про це повідомляє видання The Economist з посиланням на Міноборони США.

Видання пише, що французькі та британські чиновники вважають, що близько 500 тис. росіян були важко поранені або вбиті до травня.

Найбільші втрати зазнали окупанти у віці від 35 до 39 років, 27 тис. з яких, за оцінками, були вбиті в період з лютого 2022 року по червень 2024 року. Але як відсоток чоловічого населення Росії, втрати людей у ​​віці від 45 до 49 років були найбільшими. За останніми оцінками, приблизно 2% усіх російських чоловіків у віці від 20 до 50 років, можливо, були або вбиті, або важко поранені в Україні з початку повномасштабної війни.

Втрати Росії в Україні з 2022 року перевищують кількість втрат у всіх її війнах після Другої світової війни разом. Попри це, західні офіційні особи та аналітики припускають, що значні втрати навряд чи вплинуть на постачання Росії живою силою в найближчій та середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, що втрати російських загарбників на війні в Україні вп'ятеро більші, ніж втрати Сил оборони. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.