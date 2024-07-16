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Зеленський нагородив іще 266 військових, 125 із них – посмертно

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський нагородив іще 266 військових, 125 із них – посмертно
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Президент постановив нагородити оборонців орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя»

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 266 захисників України, 125 з них – посмертно. Відповідний указ №465/2024 оприлюднений на сайті глави держави. 

Згідно з документом, нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та за самовіддане виконання військового обов’язку.

Президент постановив нагородити оборонців орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя». 

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

Варваренка Андрія Сергійовича – майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Клименка Олександра Олександровича – лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Бойцана Романа Любомировича – лейтенанта

Кіріле Василя Васильовича – лейтенанта

Коростеля Вадима Петровича – майора

Омельченка Романа Юрійовича – лейтенанта

Проценка Михайла Васильовича – полковника

Харитончика Даніїла Юрійовича – старшого лейтенанта

Нагородити орденом «За мужність» І ступеня

Борисовського Богдана Вадимовича (посмертно) – старшого солдата

Кущика Віктора Вікторовича (посмертно) – головного сержанта

Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня

Атрощенка Сергія Анатолійовича – молодшого сержанта

Бородіна Івана Сергійовича (посмертно) – солдата

Гута Андрія Валентиновича (посмертно) – молодшого сержанта

Донскова Олега Олеговича – сержанта

Кукурузу Івана Петровича – старшого сержанта

Літвінова Віталія В’ячеславовича (посмертно) – старшого солдата

Лободзінського Сергія Олександровича – молодшого сержанта

Мозговського Артема Віталійовича (посмертно) – молодшого сержанта

Підлубного Руслана Олександровича – старшого солдата

Стукова Андрія Миколайовича – молодшого лейтенанта

Шатраву Олександра Леонідовича – старшого солдата 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 15 липня підписав укази про присвоєння звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» сімом воїнам, посмертно. Відповідні укази глави Української держави оприлюднені на сайті Президента України.

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Теги: Володимир Зеленський Офіс президента указ

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