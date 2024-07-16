Зеленський нагородив іще 266 військових, 125 із них – посмертно
Президент постановив нагородити оборонців орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя»
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 266 захисників України, 125 з них – посмертно. Відповідний указ №465/2024 оприлюднений на сайті глави держави.
Згідно з документом, нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та за самовіддане виконання військового обов’язку.
Президент постановив нагородити оборонців орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя».
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
Варваренка Андрія Сергійовича – майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Клименка Олександра Олександровича – лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
Бойцана Романа Любомировича – лейтенанта
Кіріле Василя Васильовича – лейтенанта
Коростеля Вадима Петровича – майора
Омельченка Романа Юрійовича – лейтенанта
Проценка Михайла Васильовича – полковника
Харитончика Даніїла Юрійовича – старшого лейтенанта
Нагородити орденом «За мужність» І ступеня
Борисовського Богдана Вадимовича (посмертно) – старшого солдата
Кущика Віктора Вікторовича (посмертно) – головного сержанта
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
Атрощенка Сергія Анатолійовича – молодшого сержанта
Бородіна Івана Сергійовича (посмертно) – солдата
Гута Андрія Валентиновича (посмертно) – молодшого сержанта
Донскова Олега Олеговича – сержанта
Кукурузу Івана Петровича – старшого сержанта
Літвінова Віталія В’ячеславовича (посмертно) – старшого солдата
Лободзінського Сергія Олександровича – молодшого сержанта
Мозговського Артема Віталійовича (посмертно) – молодшого сержанта
Підлубного Руслана Олександровича – старшого солдата
Стукова Андрія Миколайовича – молодшого лейтенанта
Шатраву Олександра Леонідовича – старшого солдата
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 15 липня підписав укази про присвоєння звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» сімом воїнам, посмертно. Відповідні укази глави Української держави оприлюднені на сайті Президента України.
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