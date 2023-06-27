Нацкомісія вдвічі підвищила тарифи на електроенергію для бізнесу

Нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу стануть майже вдічі більшими

З 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу

З 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу, які майже вдвічі перевищать ціни до підвищення. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу передбачають, що з 30 червня у вечірній пік споживання, з 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна тепер складатиме 7200 грн/МВт-год, що на 80% дорожче ніж на цей момент.

Загалом, на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) з 30 червня встановлено три рівні прайскепів для часових слотів протягом доби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прайс-кеп – це цінове обмеження, або ж гранична ціна. Тобто в даному контексті мовиться про максимальну та мінімальну ціну, яку встановлює НКРЕКП на ринку електроенергії для бізнесу. Що стосується погодинної ціни ринку «на добу наперед» (РДН), то вони індикативні й впливають як на ціни довгострокових контрактів, так і на ціни електричної енергії для споживачів.

Для нічого періоду, з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросте на 50% – з 2000 до 3000 грн/МВт-год.

Для денних годин Нацрегулятор підвищив прайскеп з 7:00 до 19:00 на 25% – з 4000 до 5000 грн/МВт-год.

Для вечірнього піка споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, НКРЕКП встановила граничну ціну на 80% вище, ціна зросте з 4000 до 7200 грн/МВт-год.

Мінімальну ціну на РДН і ВДР знизили до 10 грн/МВт-год.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На балансуючому ринку максимальна гранична ціна встановлена – 125% від ціни РДН, мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт-год.

Нагадаємо, з 1 червня Кабмін затвердив підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що таке рішення спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.

До слова, з 1 липня на українців чекає підвищення цін на деякі послуги та продукти. Зокрема, доведеться більше платити за електроенергію, подорожчає автомобільне паливо та зросте вартість продуктів харчування.