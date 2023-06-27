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Нацкомісія вдвічі підвищила тарифи на електроенергію для бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацкомісія вдвічі підвищила тарифи на електроенергію для бізнесу
Нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу стануть майже вдічі більшими
фото з відкритих джерел

З 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу

З 30 червня в Україні почнуть діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу, які майже вдвічі перевищать ціни до підвищення. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу передбачають, що з 30 червня у вечірній пік споживання, з 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна тепер складатиме 7200 грн/МВт-год, що на 80% дорожче ніж на цей момент.

Загалом, на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) з 30 червня встановлено три рівні прайскепів для часових слотів протягом доби.

Прайс-кеп – це цінове обмеження, або ж гранична ціна. Тобто в даному контексті мовиться про максимальну та мінімальну ціну, яку встановлює НКРЕКП на ринку електроенергії для бізнесу. Що стосується погодинної ціни ринку «на добу наперед» (РДН), то вони індикативні й впливають як на ціни довгострокових контрактів, так і на ціни електричної енергії для споживачів.

Для нічого періоду, з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросте на 50% – з 2000 до 3000 грн/МВт-год.

Для денних годин Нацрегулятор підвищив прайскеп з 7:00 до 19:00 на 25% – з 4000 до 5000 грн/МВт-год.

Для вечірнього піка споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, НКРЕКП встановила граничну ціну на 80% вище, ціна зросте з 4000 до 7200 грн/МВт-год.

Мінімальну ціну на РДН і ВДР знизили до 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку максимальна гранична ціна встановлена – 125% від ціни РДН, мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт-год.

Нагадаємо, з 1 червня Кабмін затвердив підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що таке рішення спричинили руйнування і пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських авіаударів.

До слова, з 1 липня на українців чекає підвищення цін на деякі послуги та продукти. Зокрема, доведеться більше платити за електроенергію, подорожчає автомобільне паливо та зросте вартість продуктів харчування.

Теги: бізнес електроенергія ціни тарифи

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