Фінські компанії заробили на торгівлі з РФ €1,5 млрд попри війну в Україні – ЗМІ

Загальний обсяг двосторонньої торгівлі між Фінляндією та Росією більший за €1,5 мільярда

У Фінляндії дозволено торгівлю з компаніями РФ, якщо частка росіянина, який потрапив під санкції, у них становить до 50%

Компанії з Фінляндії продовжили торгівлю з російськими підприємствами, зокрема й з орбіти російського диктатора Володимира Путіна, після повномасштабного вторгнення, й загальний обіг цих операцій становить щонайменше €1,5 мільярда. Про це йдеться в розслідуванні фінського суспільного мовника Yle на основі митної статистики.

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Згідно з даними, під час повномасштабної війни в Україні з Фінляндії постачались товари, наприклад, на великі рудники в Росії. При цьому загальний обсяг двосторонньої торгівлі більший за €1,5 мільярда, бо митні дані стосуються лише частини фінських компаній.

Приміром, компанія Metso Outotec, що надає технології та обладнання для гірничодобувної, переробної та металообробної промисловості, оголосила трохи більше ніж за тиждень після російського вторгнення про припинення поставок до Росії.

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На практиці компанія продовжувала торгувати в Росії ще принаймні кілька місяців після цього. Найбільшим її клієнтом став Тайшетський алюмінієвий завод, пов’язаний з олігархом Олегом Дерипаскою.

Metso Outotec також постачала продукцію підприємству «Удоканська мідь» і Михайлівському залізному руднику, найбільшим власником яких є Алішер Усманов, що, згідно із санкційним списком ЄС, тісно пов'язаний із Путіним.

Також від початку війни Фінляндія імпортувала з Росії значну кількість енергії та хімічних речовин.

Попри те, що олігархи-бенефіціари компаній, із якими велась торгівля, перебувають під санкціями, вона може бути законною, зауважує Yle.

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За словами відповідальної за санкції Міністерства закордонних справ Фінляндії Пії Саріваари, торгівлю з компанією дозволено, якщо частка росіянина, який потрапив під санкції, у ній становить до 50%.

Нагадаємо, Європейська рада ухвалила рішення продовжити санкційні обмеження проти Росії ще на шість місяців.

До слова, Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти Росії. Зокрема, Лондон оголосив про заборону пов'язаним із Кремлем фізичним і юридичним особам на доступ до британської юридичної експертизи.