Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Фінські компанії заробили на торгівлі з РФ €1,5 млрд попри війну в Україні – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фінські компанії заробили на торгівлі з РФ €1,5 млрд попри війну в Україні – ЗМІ
Загальний обсяг двосторонньої торгівлі між Фінляндією та Росією більший за €1,5 мільярда
фото з відкритих джерел

У Фінляндії дозволено торгівлю з компаніями РФ, якщо частка росіянина, який потрапив під санкції, у них становить до 50%

Компанії з Фінляндії продовжили торгівлю з російськими підприємствами, зокрема й з орбіти російського диктатора Володимира Путіна, після повномасштабного вторгнення, й загальний обіг цих операцій становить щонайменше €1,5 мільярда. Про це йдеться в розслідуванні фінського суспільного мовника Yle на основі митної статистики.

Згідно з даними, під час повномасштабної війни в Україні з Фінляндії постачались товари, наприклад, на великі рудники в Росії. При цьому загальний обсяг двосторонньої торгівлі більший за €1,5 мільярда, бо митні дані стосуються лише частини фінських компаній.

Приміром, компанія Metso Outotec, що надає технології та обладнання для гірничодобувної, переробної та металообробної промисловості, оголосила трохи більше ніж за тиждень після російського вторгнення про припинення поставок до Росії.

На практиці компанія продовжувала торгувати в Росії ще принаймні кілька місяців після цього. Найбільшим її клієнтом став Тайшетський алюмінієвий завод, пов’язаний з олігархом Олегом Дерипаскою.

Metso Outotec також постачала продукцію підприємству «Удоканська мідь» і Михайлівському залізному руднику, найбільшим власником яких є Алішер Усманов, що, згідно із санкційним списком ЄС, тісно пов'язаний із Путіним.

Також від початку війни Фінляндія імпортувала з Росії значну кількість енергії та хімічних речовин.

Попри те, що олігархи-бенефіціари компаній, із якими велась торгівля, перебувають під санкціями, вона може бути законною, зауважує Yle.

За словами відповідальної за санкції Міністерства закордонних справ Фінляндії Пії Саріваари, торгівлю з компанією дозволено, якщо частка росіянина, який потрапив під санкції, у ній становить до 50%.

Нагадаємо, Європейська рада ухвалила рішення продовжити санкційні обмеження проти Росії ще на шість місяців.

До слова, Велика Британія запроваджує додаткові санкції проти Росії. Зокрема, Лондон оголосив про заборону пов'язаним із Кремлем фізичним і юридичним особам на доступ до британської юридичної експертизи.

Читайте також: Доля заморожених російських активів. Європейці вигадали свій план
Теги: санкції торгівля Фінляндія росія бізнес

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пані посол, ви теж вважаєте, що не держава-агресор Росія, а сама Україна знищує власну цивільну інфраструктуру?
Пані посол, у нас війна, а не ситуація, що склалася
Вчора, 13:45
Перемогу здобула модель із Саратова
«Міс Москва – 2023». Ангеліну Бреженську назвали пластиковою лялькою
1 липня, 01:35
РФ визнала, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується
Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС – Міненерго
30 червня, 16:04
Лікар-сексолог може застосовувати до пацієнтів «примусові заходи медичного характеру»
Російські лікарні примусово лікуватимуть гомосексуалів
29 червня, 10:55
Рада схвалила законопроект про скасування 2% єдиного податку
Підприємців чекають податки та перевірки: який закон готують нардепи
27 червня, 09:15
Російські окупанти все ще можуть принести багато горя
Ми нівелюємо ворога. Це помилка
19 червня, 15:08
Шість ракет ворог випустив по кривому Рогу
ЗСУ назвали причину повітряної тривоги вранці та уточнили кількість знищених ракет
13 червня, 10:09
Росіяни почали вигадувати нову назву бренду Adidas
Тепер буде Zadidas: росіяни «у захваті» від ребрендингу популярних спортмагазинів
9 червня, 15:27
США вкотре застосували санкції проти росіян
Сім росіян та магазин кераміки: США оприлюднили новий список санкцій
5 червня, 20:09

Економіка

Фінські компанії заробили на торгівлі з РФ €1,5 млрд попри війну в Україні – ЗМІ
Фінські компанії заробили на торгівлі з РФ €1,5 млрд попри війну в Україні – ЗМІ
Видобуток газу в Росії впав до історичного мінімуму. Bloomberg пояснив, чи врятує економіку Китай
Видобуток газу в Росії впав до історичного мінімуму. Bloomberg пояснив, чи врятує економіку Китай
РФ та Саудівська Аравія хочуть підвищити світові ціни на нафту – Bloomberg
РФ та Саудівська Аравія хочуть підвищити світові ціни на нафту – Bloomberg
Китайці вирішили підзаробити на Рамзані Кадирові (фото)
Китайці вирішили підзаробити на Рамзані Кадирові (фото)
ЗМІ дізналися, скільки Росії коштує один день війни проти України
ЗМІ дізналися, скільки Росії коштує один день війни проти України
Євросоюз підтримав схему використання заморожених російських активів на відбудову України
Євросоюз підтримав схему використання заморожених російських активів на відбудову України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
31K
Міноборони РФ і Z-блогери посварилися через український десант під Херсоном – ISW
21K
Відкрили ключем і викрали речі: пасажирка розповіла про схему в «Укрзалізниці»
19K
У Дніпрі в фонтані плавав величезний пітон
18K
У Сумах пролунали вибухи: пошкоджено багатоповерхівку
15K
ЗСУ розповіли, яку зброю росіяни почали використовувати значно менше

Новини

Партизани виявили ешелон із сучасними російськими танками (фото)
Сьогодні, 08:07
Окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 07:06
У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Вчора, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту