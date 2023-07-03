Китайці вирішили підзаробити на Рамзані Кадирові (фото)

Фанати Рамзана Кадирова зможуть купити його пластикову копію

У Китаї вирішили зробити бізнес на одіозному поплічнику Путіна – Рамзані Кадирові. Підприємці з Піднебесної створили та продаватимуть ляльки у вигляді очільника Чеченської республіки, пишуть росЗМІ.

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Виробник компанія Wolfking стверджує, що копію очільника Чеченської республіки виконано в масштабі 1:6, а всі кінцівки рухливі. В описі моделі, представленої на маркетплейсі Mozfigure під артикулом WK89027A, вказується, що корпус іграшки теж буде рухомим, а зачіска на голові матиме «вишукане різьблення».

Цікаво, що до комплекту іграшки окрім одягу (кепка, пальто, футболка, штани, тактичний ремінь, сумка на пояс, чоботи) та обмундирування (пістолет та кобура) також завбачливо додано запасні кінцівки.

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Коштуватиме така «іграшка» приблизно 12 тисяч рублів (5 тис. грн за курсом НБУ). Компанія планує розпочати продаж у другому-третьому кварталі 2023 року.

Мінстр Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв зрадів появі дитячої іграшки, і пояснив її популярністю лідера Чечні.

«Рамзана Ахматовича у всьому світі знають як борця за справедливість із непохитним характером. Наш Національний Лідер давно став прикладом доблесті та мужності. Він займає особливе місце у серцях дітей та дорослих»,– написав Дудаєв у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров, чиї підрозділи були відправлені в Ростов на придушення заколоту ПВК «Вагнер», висловився про те, що трапилося. Він сказав, що Євген Пригожин почав заколот через особисті амбції та вигоду.

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