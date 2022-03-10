Московська церква в Україні вперше визнала: Російська Федерація напала на Україну

Предстоятель Московської церкви в Україні зробив заяву

Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель Московської церкви зробив офіційну заяву, в якій вперше визнав, що Росія напала на Україну.

Митрополит повідомив, що у всіх храмах та монастирях не зупиняються молитви, які закликають до миру в Україні.

«Сьогодні наша країна переживає час складних випробувань, спричинених нападом на нашу країну військ Російської Федерації. У всіх храмах та монастирях Української Православної Церкви не припиняються посилені молитви за якнайшвидше настання миру та припинення кровопролиття. Ми послідовно закликаємо до мирного врегулювання конфліктів шляхом діалогу», – говориться у повідомлені.

Також у своїй заяві він попросив відповідальних за це людей влаштувати гуманітарні коридори та евакуювати мирне населення.

«Для запобігання ще більшим жертвам і стражданням нашого народу, звертаємось до всіх, від кого це залежить, забезпечити реальні гуманітарні коридори для невідкладної евакуації мирних жителів із населених пунктів, що знаходяться на лінії вогню, та гарантувати їхню безпеку», – наголосив Онуфрій.

Нагадаємо, що більшість вірян Московської церкви в Україні вимагають розриву з РПЦ.

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