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Гендиректор Yasno спрогнозував, коли Київ може довернутись до стабілізаційних графіків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гендиректор Yasno спрогнозував, коли Київ може довернутись до стабілізаційних графіків
фото ілюстративне

Дефіцит електроенергії залишається значним

Завтра Київ може повернутися до стабілізаційних графіків відключення світла. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

«Черговий день в екстрених відключеннях у Києві. Але ми вже максимально наблизилися до стабілізаційних графіків. Орієнтуємося, що завтра місто включається у нього. Проте дефіцит залишається значним. Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень. На завтра НЕК дає обмеження у 938 МВт вдень, це означає, що відключення будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку», – йдеться в 

Зазначається, що найбільш імовірно, що ТЦ чи магазин мають альтернативні джерела енергії.

«Я особисто знаю кілька таких торгівельних центрів і вважаю, що їхнє бажання мати світло і ділитися ним – важливе і схвальне. Наприклад, Дрім (той, що колишній Дрім Таун). Чи не після перших обстрілів та відключень почав закуповувати генератори. Тепер центр продовжують працювати без електропостачання і діляться світлом з відвідувачами. І вони не поодинокі», – додав Коваленко.

Раніше енергетики назвали область, яка поки не може повернутися до графіку відключення світла.

Теги: Київ війна електроенергія

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