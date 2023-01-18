Гендиректор Yasno спрогнозував, коли Київ може довернутись до стабілізаційних графіків

Дефіцит електроенергії залишається значним

Завтра Київ може повернутися до стабілізаційних графіків відключення світла. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

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«Черговий день в екстрених відключеннях у Києві. Але ми вже максимально наблизилися до стабілізаційних графіків. Орієнтуємося, що завтра місто включається у нього. Проте дефіцит залишається значним. Сьогодні обсяги споживання становили 952 МВт вдень. На завтра НЕК дає обмеження у 938 МВт вдень, це означає, що відключення будуть зачіпати і світло-сірі зони графіку», – йдеться в

Зазначається, що найбільш імовірно, що ТЦ чи магазин мають альтернативні джерела енергії.

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«Я особисто знаю кілька таких торгівельних центрів і вважаю, що їхнє бажання мати світло і ділитися ним – важливе і схвальне. Наприклад, Дрім (той, що колишній Дрім Таун). Чи не після перших обстрілів та відключень почав закуповувати генератори. Тепер центр продовжують працювати без електропостачання і діляться світлом з відвідувачами. І вони не поодинокі», – додав Коваленко.

Раніше енергетики назвали область, яка поки не може повернутися до графіку відключення світла.