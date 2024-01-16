Найвищі нагороди держави України. З чого виготовляються і скільки коштують

Минулого року держава замовила 20 відзнак «Національна легенда» і 34 ордена «Золота зірка»

Другий рік великої війни більшість відзнак, які вручив президент Володимир Зеленський, одержали захисники і захисниці України.

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Як зросли масштаби нагородження демонструють сухі цифри бюджетних витрат на цю справу: у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням, Державне управління справами (відповідає за утримання та фінансування Офісу президента) витратило на виготовлення державних нагород трохи більше 23 млн грн, у 2022-му – 160,7 млн грн, у 2023 році – 160,8 млн грн. Зокрема, торік Державне управління справами замовило у Банкнотно-монетного двору Нацбанку 84,5 тис. державних нагород.

У 2023 році Державне управління справами замовило у Банкнотно-монетного двору Нацбанку 84,5 тис. штук державних нагород

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Найдорожчою замовленою нагородою є відзнака президента «Національна легенда України». Вартість однієї склала 138 тис. грн, всього таких замовили 20 штук.

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Відзнака виготовляється із золота, має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої розміщені по колу у п’ять шарів, від більшого до меншого по вісім пелюсток кожен.

У центрі відзнаки – рельєфне зображення знака Княжої Держави Володимира Великого – Тризуба.

Відзнака виготовляється із золота, має вигляд стилізованої квітки фото: сайт президента України

Що цікаво: на відміну від закупівель решти держнагород, проплата за «Національну легенду» відбулася окремими проводками: на 1,1 млн грн і 1,65 млн грн.

дані Єдиного вебпорталу використання публічних коштів

Відзнаку «Національна легенда України» було започатковано 2021 року. Нею нагороджують за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України і зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні Українському народові, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва, спорту, охорони здоров'я, плідну благодійну та громадську діяльність. У 2023 році із восьми лауреатів – один військовий, лейтенант і Герой України Дмитро Коцюбайло (позивний Да Вінчі) отримав її посмертно. Дмитро Коцюбайло загинув у боях за Бахмут 7 березня 2023 року.

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Вартісним є й виготовлення ордена «Золота зірка» – 104,4 тис. грн за штуку (було замовлено 34 штуки цього ордена, а в 2022 році – 400 штук). Ця нагорода вручається з високим званням «Герой України». Орден роблять із золота, він має форму п’ятикутної зірки, накладеної на вінок із дубового листя. Промені зірки поліровані.

Власне, орденом «Золота зірка» президент нагороджує осіб за геройські вчинки.

У 2023 році звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» одержала 141 особа, з них 101 – посмертно фото: сайт президента України

Як з’ясував «Главком», у 2023 році звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» одержала 141 особа, з них 101 – посмертно. Торік звання Герой України з врученням ордена Держави також удостоївся нардеп і лідер кримськотатарського народу і правозахисник Мустафа Джемілєв. Він був єдиний із цивільних, кого Зеленський відзначив Героєм за останні два роки.

В умовному топі держнагод за вартістю виготовлення:

комплект ордена «За заслуги» I ступеня (закуплено 50 штук, ціна однієї склала 26 тис. грн). Знак ордена виготовляється зі срібла і має форму хреста із заокругленими кінцями, накладеного на медальйон із зображенням рослинного орнаменту. Посередині хреста у вінку з дубової та лаврової гілок на блакитному фоні зображення тризуба;

У 2023 році закуплено 50 штук ордена «За заслуги» I ступеня, ціна однієї склала 26 тис. грн фото з відкритих джерел

50 комплектів ордена князя Ярослава Мудрого II ступеня (23,47 тис. грн за орден). Знак ордена виготовляється з срібла і є рівностороннім хрестом із закругленими кінцями, увінчаними мініатюрними хрестиками. На верхньому кінці знака розміщена дужка у формі вінка з дубового листя, на який накладена старослов'янська буква «У» (Україна) синьої емалі. Посередині знака – круглий емалевий темно-синій медальйон з позолоченим рельєфним зображенням профілю князя Ярослава Мудрого. На зворотньому боці вигравійовано слова: «Мудрість, честь, слава»;

У 2023 році замовлено 50 орденів князя Ярослава Мудрого II ступеня (23,47 тис. грн за штуку) фото з відкритих джерел

500 комплектів ордена «За мужність» I ступеня (15,25 тис. грн за штуку). Зірка ордена виготовляється зі срібла і має форму восьмикутної зірки, посередині якої розміщено круглий медальйон із тризубом. У верхній частині медальйона є напис: «За мужність». Усі зображення і напис – рельєфні і позолочені;

(15,25 тис. грн за штуку). Зірка ордена виготовляється зі срібла і має форму восьмикутної зірки, посередині якої розміщено круглий медальйон із тризубом. У верхній частині медальйона є напис: «За мужність». Усі зображення і напис – рельєфні і позолочені; 50 комплектів ордена князя Ярослава Мудрого IV ступеня (15,11 тис. грн за штуку);

(15,11 тис. грн за штуку); 50 комплектів ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (14,52 тис. грн за штуку);

(14,52 тис. грн за штуку); 50 комплектів ордена князя Ярослава Мудрого III ступеня (13,97 тис. грн за штуку);

(13,97 тис. грн за штуку); 100 відзнак президента України «Золоте серце» (12,23 тис. грн за штуку);

(12,23 тис. грн за штуку); 500 орденів Богдана Хмельницького I ступеня (ціна одного – 11,5 тис. грн);

(ціна одного – 11,5 тис. грн); 20 орденів Свободи – найвищої відзнаки, якою Україна нагороджує іноземців. Вартість однієї склала 10,9 тис. грн.

Знак ордена Свободи виготовляється з позолоченого срібла і має форму рівностороннього хреста з розбіжними сторонами фото з відкритих джерел

Знак ордена Свободи виготовляється з позолоченого срібла і має форму рівностороннього хреста з розбіжними сторонами. Сторони хреста покрито білою емаллю та прикрашено чотирма прямокутними штучними кристалами «сваровські».

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У центрі хреста – круглий емалевий медальйон синього кольору, із золотим зображенням Тризуба, який обрамлений лавровим вінком;

50 комплектів ордена «За заслуги» II ступеня (10,86 тис. грн за штуку);

(10,86 тис. грн за штуку); 50 орденів княгині Ольги II ступеня (8,83 тис. грн за штуку);

(8,83 тис. грн за штуку); 50 відзнак президента України – Хрест Івана Мазепи (8,44 тис. грн за штуку);

(8,44 тис. грн за штуку); 1 тис. штук ордена Данила Галицького (5,83 тис. грн за одну нагороду; виготовлено зі срібла);

(5,83 тис. грн за одну нагороду; виготовлено зі срібла); 3 тис. штук ордена «За мужність» II ступеня (ціна одного – 4,59 тис. грн; виготовлено зі срібла);

(ціна одного – 4,59 тис. грн; виготовлено зі срібла); 10 тис. медалей «За військову службу Україні» (вартість однієї – 3,85 тис. грн; виготовлено зі срібла);

(вартість однієї – 3,85 тис. грн; виготовлено зі срібла); 500 медалей «За врятоване життя» (3,19 тис. грн за штуку);

(3,19 тис. грн за штуку); 500 медалей «За бездоганну службу» III ступеня (2,76 тис. грн за штуку).



Крім цього, було закуплено 64,7 тис. відзнак президента «За оборону України». Вони порівняно недорогі – близько 820 грн за одну.

Відзнака президента «За оборону України», яку вручають військовим та цивільним фото з відкритих джерел

Відзнака виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям. На лицьовому боці зображено малий Державний Герб України на тлі хреста, утвореного чотирма схрещеними мечами.

Віталій Тараненко, «Главком»