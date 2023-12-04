«Повернеться за добавкою». Глава МЗС Британії пояснив, чому потрібно зупинити Путіна

Кемерон вважає, що немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу в його колишній стан

Якщо не зупинити президента Росії Володимира Путіна в Україні, то він повернеться за добавкою» і вчинить нову агресію. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, передає The Sun.

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За його словами, Велика Британія має зрозуміти, як змінився світ після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Сили, що формують його – розпалювача війни у Кремлі – агресивний Китай, ісламістський екстремізм, що отруює голови молоді, – ці речі не зникнуть відразу. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу в його колишній стан. Надія – це не політика», – заявив міністр.

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Кемерон каже, що Британія, США та інші країни НАТО мають продовжувати підтримку України.

«Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів у кінцевому підсумку руйнує британські інтереси та коштує британцям життя», – сказав він, натякаючи на політику умиротворення, яку проводив британський уряд щодо нацистського режиму Адольфа Гітлера.

Нагадаємо, 16 листопада президент України Володимир Зеленський зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Камероном, який свій перший іноземний робочий візит на цій посаді здійснив до Києва.

13 листопада колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ.

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До слова, Глава Пентагону розповів, у чому помиляється Путін.