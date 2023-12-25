Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іспанія перекине до кордону України танки Leopard для стримування РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іспанія перекине до кордону України танки Leopard для стримування РФ
Окрім 600 військових Іспанія перекине до кордону України танки «Леопард» і вертольоти
фото: з відкритих джерел

2024 року Збройні сили Іспанії розмістять групу військових у Словаччині

Наступного року Іспанія відправить групу своїх військових разом із технікою до Словаччини в рамках стримування війни Росії.
Про це повідомляє ABC.

Зазначається, що 2024 року Збройні сили Іспанії розмістять групу військових у Словаччині.

Йдеться про 600 солдатів, які в рамках місії НАТО мають посилити кордони Північноатлантичного альянсу.

Видання пише, що окрім 600 військових Іспанія перекине до кордону України танки «Леопард» і вертольоти.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією, яка за його прогнозами може відбутися приблизно через 5-8 років. За цей час потрібно надолужити згаяне у збройних силах, військово-промисловому комплексі та суспільстві. 

Також НАТО на випадок війни із РФ збирається спростити переміщення військ у Європі. Зокремо начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк  заявив, що  в Європі можна ввести «військовий Шенген». Це буде зоною вільного військового проходу, по типу політичної Шенгенської зони і вона дозволить вільно пересуватись військовим в межах більшої частини ЄС.

Теги: Словаччина війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Ігната, наразі Україні не готова використовувати винищувачі, тому поставки «не мають сенсу»
Ігнат пояснив, яка вірогідність отримати F-16 до кінця року
Сьогодні, 16:30
Раніше Буданова заочно заарештували через справу про вибух на Кримському мосту
Росія знову «заарештувала» Буданова
Сьогодні, 12:45
Суд штату Колорадо заборонив Трампу знову йти в президенти
Третя світова почнеться з Колорадо?
21 грудня, 16:04
Повинно існувати держане замовлення на літературу, передусім документальну, про сьогоднішню війну
Які книжки повинна фінансувати держава під час війни
11 грудня, 21:09
Доповідач у резонансній справі, суддя Сергій Головатий у далекому 2010 році голосував за ратифікацію Угоди між Україною та Росією про перебування Чорноморського флоту РФ на території України
Гріх судді Головатого. Хто поставить крапку в історичній державній зраді? Правосуддя
11 грудня, 10:00
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, чого коштуватиме поразка України для Заходу
9 грудня, 07:30
Невже все дійсно так погано з українською освітою
Чи зможуть діти-біженці повернутись до української школи?
8 грудня, 10:29
Дітей вивозили з України через окуповані території до Росії, а потім далі до Білорусі
До депортації українських дітей Росія залучила мотоциклетні банди – посол США
3 грудня, 23:26
У Росії аварійно сів літак, на борту якого було понад 400 людей (відео)
У Росії аварійно сів літак, на борту якого було понад 400 людей (відео)
1 грудня, 09:14

Політика

Іспанія перекине до кордону України танки Leopard для стримування РФ
Іспанія перекине до кордону України танки Leopard для стримування РФ
Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео)
Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео)
Ізраїль анонсував поглиблення бойових дій у Секторі Гази
Ізраїль анонсував поглиблення бойових дій у Секторі Гази
Навальний знайшовся через 20 днів після зникнення
Навальний знайшовся через 20 днів після зникнення
Протести проти президента у Сербії: очільник Белграда заговорив про «майданізацію»
Протести проти президента у Сербії: очільник Белграда заговорив про «майданізацію»
Росія знову «заарештувала» Буданова
Росія знову «заарештувала» Буданова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Вітання з Різдвом: щирі побажання, листівки та вірші
67K
Ми відчуваємо, що в нас хочуть вкрасти Різдво
20K
Подоляк розповів про диво, яке сталося з Україною
20K
Іран образився на Москву й викликав на килим російського посла
18K
ЦАХАЛ знайшов у підземних тунелях ХАМАСу вбитих заручників
8970
ЗСУ збили ворожий Су-34 на Маріупольському напрямку

Новини

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Сьогодні, 10:06
Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво
Сьогодні, 06:30
Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
23 грудня, 19:14

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua