Іспанія перекине до кордону України танки Leopard для стримування РФ

2024 року Збройні сили Іспанії розмістять групу військових у Словаччині

Наступного року Іспанія відправить групу своїх військових разом із технікою до Словаччини в рамках стримування війни Росії.

Про це повідомляє ABC.

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Зазначається, що 2024 року Збройні сили Іспанії розмістять групу військових у Словаччині.

Йдеться про 600 солдатів, які в рамках місії НАТО мають посилити кордони Північноатлантичного альянсу.

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Видання пише, що окрім 600 військових Іспанія перекине до кордону України танки «Леопард» і вертольоти.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією, яка за його прогнозами може відбутися приблизно через 5-8 років. За цей час потрібно надолужити згаяне у збройних силах, військово-промисловому комплексі та суспільстві.

Також НАТО на випадок війни із РФ збирається спростити переміщення військ у Європі. Зокремо начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк заявив, що в Європі можна ввести «військовий Шенген». Це буде зоною вільного військового проходу, по типу політичної Шенгенської зони і вона дозволить вільно пересуватись військовим в межах більшої частини ЄС.