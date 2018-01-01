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    Думки вголос

    Чому я винен в тому, що з України втікає мільйон людей?

    Протягом останніх трьох років з України виїхало більше людей ніж за попередні 20
    Той хто бачить панацею у фразі: ««Влада – зло, її треба міняти», помиляється. Бо після зміни влади, наступного року, з країни виїде той самий мільйон. Хто винен? Відповідь на поверхні. Корупція. Низькі стандарти життя. Доволі низький рівень патріотизму. Війна. Специфічна риса – нам всі щось винні, але ми свою задницю
    • Вадим Денисенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Сьогодні, 09:47
    • Розсилка

    Протягом останніх трьох років з України виїхало більше людей ніж за попередні 20

    Той хто бачить панацею у фразі: ««Влада – зло, її треба міняти», помиляється. Бо після зміни влади, наступного року, з країни виїде той самий мільйон.

    Хто винен? Відповідь на поверхні. Корупція. Низькі стандарти життя. Доволі низький рівень патріотизму. Війна. Специфічна риса – нам всі щось винні, але ми свою задницю піднімемо тільки, щоб зробити один ривок. Далі чекаємо месію. І нарешті відсутність перспективи.

    Хто найбільше винен? Безумовно політики. Хто також винен? Система наших ЗМІ, які продукують суцільний негатив. І я це відповідально говорю, як людина, яка також була причетна до створення цього негативу.

    Чи можливо подарувати людині перспективу в цій державі? Безумовно можливо, але для цього потрібен консенсус еліт. Або хоча б частини еліт.

    От сьогодні на всіх каналах одні почнуть говорити, що вся вина лежить на регіоналах, інші, що на Порошенкові, а треті, що на Тимошенко чи Садовому. Насправді перший крок до цього консенсусу дуже простий: треба сказати кожному діючому політику в цій державі: «Я також винен в цьому». Після цього ми зможемо чесно почати говорити, що з цим усім робити.

    На жаль, про це скажуть лише одиниці.

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    Другий аспект – не треба зараз думати про те, як повернути тих, хто поїхав. Вони повернуться, коли тут стане краще жити. А коли стане краще жити? Поляки 20 років жили в одній і тій самій парадигмі: хто б не прийшов до влади, ми будуємо Польщу, яка має вступити в НАТО, ЄС і виконати головні їхні вимоги. і За ці 20 років з Польщі виїхало кілька мільйонів. Частина почала повертатися рік-два тому.

    За рік у нас вибори. Ми хоч теоретично розуміємо, куди імовірні переможці захочуть нас вести? Я впевнений, що вони почнуть говорити про вину «папєрєдніків».

    Але є ще третій аспект. Дивлячись собачі бої на ТВ ми все менше думаємо. Ми хочемо зробити все на зло владі, але робимо на зло самим собі.

    Повторюся – вихід із замкнутого кола початок діалогу еліт. Без цього у нас нічого не вийде. І наш третій Майдан, на жаль, перетворився в іміграцію.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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