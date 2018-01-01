Як виглядають надії американського футболу. Звабливі фотографії Кайлі Прескот

До Вашої уваги світлини однієї з найгарніших футболісток США

Футбол – жорсткий, а іноді навіть і брутальний вид спорту. Але це стосується цього виду спорту лише тоді, коли на поле виходять чоловіки. У випадку із жінками все інакше. Особливо, коли на газон виходять такі красуні. Кайлі Прескот – один з діамантів американської команди Beach, передає FootballHub. [GALLERY_BLOCK] Дивіться



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До Вашої уваги світлини однієї з найгарніших футболісток США

Футбол – жорсткий, а іноді навіть і брутальний вид спорту.

Але це стосується цього виду спорту лише тоді, коли на поле виходять чоловіки.

У випадку із жінками все інакше.

Особливо, коли на газон виходять такі красуні.

Кайлі Прескот – один з діамантів американської команди Beach, передає FootballHub.

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