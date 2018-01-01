Як виглядають надії американського футболу. Звабливі фотографії Кайлі Прескот
- Сьогодні, 08:01
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Усі фото з Instagram Кайлі Прескот
До Вашої уваги світлини однієї з найгарніших футболісток США
Футбол – жорсткий, а іноді навіть і брутальний вид спорту.
Але це стосується цього виду спорту лише тоді, коли на поле виходять чоловіки.
У випадку із жінками все інакше.
Особливо, коли на газон виходять такі красуні.
Кайлі Прескот – один з діамантів американської команди Beach, передає FootballHub.
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