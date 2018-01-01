У Держдепі дали пораду щодо вирішення мовного питання в українській освіті

У США підтримують реформу у галузі освіти в Україні

Заступник державного секретаря США Джон Саллівен радить Україні співпрацювати з сусідніми країнами у процесі втілення освітнього закону в частині можливості навчання мовами національних меншин. Про це американський дипломат повідомив під час виступу в Дипломатичній академії України. «Я знаю, що закон про освіту викликав певну стурбованість



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У США підтримують реформу у галузі освіти в Україні

Заступник державного секретаря США Джон Саллівен радить Україні співпрацювати з сусідніми країнами у процесі втілення освітнього закону в частині можливості навчання мовами національних меншин.

Про це американський дипломат повідомив під час виступу в Дипломатичній академії України.

«Я знаю, що закон про освіту викликав певну стурбованість серед сусідів України, зокрема вимоги щодо мови. Ми підтримуємо реформу у галузі освіти в Україні, і зокрема, ми підтримуємо реформу належної мовної підготовки. Мова є дуже чутливим питанням в усьому світі, чи це йдеться про Квебек у Канаді, де використовується французька, розмовляють французькою, чи йдеться про Ірландію, звідки походять мої прабатьки, де у Північній Ірландії рідна мова гальська», - заявив Саллівен.

У цьому зв'язку він сказав, що мова є дуже гарячою політичною темою.

«Ми розуміємо потребу у реформі. Наша порада полягає у тому, щоби Україна співпрацювала зі своїми сусідами у втіленні цієї освітньої реформи, і лише втілювати у той спосіб, який не утискатиме права громадян в Україні, які в додачу до української розмовляють іншою мовою», - заявив Саллівен.

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Джон Саллівен вважає, що влада України успішно проводить реформи, незважаючи на російську агресію.

Також Саллівен у середу виступив у Дипломатичній академії України.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не запрошувала закарпатських угорців на консультації щодо мови освіти і звинуватив у початку «міжнародної кампанії брехні».

Як відомо, 16 лютого у Раду внесено законопроект про зміни в закон про освіту.

14 лютого Кабінет міністрів України схвалив проект змін до закону «Про освіту», який розширює період запровадження мовної норми. Рішення було ухвалене під час засідання уряду.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

Джерело: УНІАН