У Держдепі дали пораду щодо вирішення мовного питання в українській освіті
- Сьогодні, 07:57
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У США підтримують реформу у галузі освіти в Україні
Заступник державного секретаря США Джон Саллівен радить Україні співпрацювати з сусідніми країнами у процесі втілення освітнього закону в частині можливості навчання мовами національних меншин.
Про це американський дипломат повідомив під час виступу в Дипломатичній академії України.
«Я знаю, що закон про освіту викликав певну стурбованість серед сусідів України, зокрема вимоги щодо мови. Ми підтримуємо реформу у галузі освіти в Україні, і зокрема, ми підтримуємо реформу належної мовної підготовки. Мова є дуже чутливим питанням в усьому світі, чи це йдеться про Квебек у Канаді, де використовується французька, розмовляють французькою, чи йдеться про Ірландію, звідки походять мої прабатьки, де у Північній Ірландії рідна мова гальська», - заявив Саллівен.
У цьому зв'язку він сказав, що мова є дуже гарячою політичною темою.
«Ми розуміємо потребу у реформі. Наша порада полягає у тому, щоби Україна співпрацювала зі своїми сусідами у втіленні цієї освітньої реформи, і лише втілювати у той спосіб, який не утискатиме права громадян в Україні, які в додачу до української розмовляють іншою мовою», - заявив Саллівен.
Нагадаємо, заступник держсекретаря США Джон Саллівен вважає, що влада України успішно проводить реформи, незважаючи на російську агресію.
Також Саллівен у середу виступив у Дипломатичній академії України.
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не запрошувала закарпатських угорців на консультації щодо мови освіти і звинуватив у початку «міжнародної кампанії брехні».
Як відомо, 16 лютого у Раду внесено законопроект про зміни в закон про освіту.
14 лютого Кабінет міністрів України схвалив проект змін до закону «Про освіту», який розширює період запровадження мовної норми. Рішення було ухвалене під час засідання уряду.
Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.
Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.
Джерело: УНІАН