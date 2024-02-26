Операція «Бородатая Бабушка». Telegram-диверсія проти української судової реформи

Канали, що дискредитують діяльність доброчесних суддів, поєднані в одну мережу

Анонімні Telegram-канали стали інструментом Росії для війни у інформаційному полі. Соцмережу, з якої українці найбільше споживають новин, заснував росіянин Павло Дуров.

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При цьому українське законодавство регулює традиційні ЗМІ і не майже не зачіпає соцмережі. Разом з тим, анонімні Telegram-канали легітимізують на найвищому державному рівні. Так, представників цих каналів запрошували на «офрекордз» із президентом. Тоді секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що, на його думку, президента підставили. Але наприкінці року Telegram-канали акредитували на пресконференцію Володимира Зеленського.

Реформа судової влади – одне з ключових завдань для зміцнення державності. Від цієї реформи залежить не лише якість правосуддя, але й інвестиційний клімат в Україні. А сильна економіка – один із стовпів перемоги.

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Ворожі спецслужби до війни та під час неї активно працюють у медіапросторі, зокрема у соцмережах, аби поширювати вигідні Росії наративи. Один із них – підрив довіри до системи правосуддя та до громадських організацій, які адвокатують судову реформу і проводять моніторинг доброчесності суддів.

Громадська ініціатива «Голка» виявила зв’язки між Telegram-каналами, що дискредитують діяльність доброчесних суддів і провідних громадських організацій у секторі.

До цієї мережі входять і ті канали, про які раніше повідомляла СБУ, зокрема «Легитимный» і «Резидент». Але є й значна кількість інших, про які раніше у контексті проросійського впливу не згадували.

Які канали увійшли в мережу «зруйнуй судову реформу»?

Мережевий аналіз дозволив виявити ключові Telegram-канали, які дискредитують судову реформу та провідні громадські організації, що допомагають її провести.

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Дописи каналу «Ростислав Кравець» у цій Telegram-мережі поширювалися найбільше. Для розуміння: Кравець – це той адвокат, який підтримував у судах «суддів Майдану» і зрадника Олега Гривковського. Кравець фігурував на «плівках Вовка». Його використовували для того, аби подавати позови, в яких був зацікавлений Павло Вовк – тогочасний голова недоліквідованого ОАСКу. Це суд у порушенням строків, до прикладу, дозволив Януковичу оскаржувати позбавлення його повноважень у 2014 році. У цьому ж таки ОАСКу скасували новий український правопис. Позивачем виступала організація Кравця.

Ще один канал у цій мережі, на який варто звернути увагу, – «Андрей Портнов». Як відомо, цей політик у часи держзрадника Януковича відповідав за суди. Примітно, що до безпосередньої мережі Портнова входить Telegram-канал нардепа Максима Бужанського, який блокує прийняття закону щодо заборони діяльності організацій, які під виглядом релігійної діяльності шкодять нацбезпеці.

Якщо дивитися на мережу, яка є спільною для Telegram-каналів Кравця і Портнова за прямими посиланнями («репостами»), то до неї входить також Dubinskyi.pro. Нардепа Олександра Дубінського, як відомо, звинувачують у державній зраді в Україні і він давно підсанкційний у США.

Окрім цього каналу, пряма взаємодія виявлена із «Шептун UA», «Политика страны», Equilibrium=, «Бородатая бабушка», «Записки пасквилянта», «Соросята».

Важливими є не лише кількість репостів чи те, хто поширює шкідливий контент, але й розуміння того, який зміст конструюють ці Telegram-канали.

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Що пропагує адвокат Кравець?

Кравець системно займається знеціненням Верховного Суду як інституції (часто додаючи до назви суду слова «не України» чи «без Украины»), його Великої Палати та доброчесних суддів. Так, коли суддя Верховного Суду Іван Міщенко вирішив узяти участь у благодійному забігу для збору коштів на пікапи для ЗСУ, Кравець перевів це у популізм і знецінив акцію: запропонував просто скидатися грошима суддям із зарплати. Хоча від початку повномасштабного вторгнення саме Верховний Суд ініціював віддавати частину зарплат суддів на підтримку ЗСУ й запропонував іншим судам долучатися.

Знімок екрану з Telegram-каналу Ростислава Кравця

Стосовно згаданого Кравцем судді Міщенка, який є батьком трьох дітей, то він взяв до рук зброю і згодом став командиром взводу 93-ї бригади «Холодний Яр». Його позивний – «суддя Дред».

На фото суддя Міщенко у військовій формі разом зі своїми друзями Фото з Facebook-сторінки Міщенка

«Реформа, яку розпочали майже 10 років тому, стала початком довгого і доволі болісного процесу змін. Відкритість, здатність називати речі своїми іменами та системне утвердження верховенства права конкурують із кулуарністю, формалізмом і політичною залежністю. Звичайно, є сили, які геть не зацікавлені у змінах, однак із таким підходом до ЄС не візьмуть. А це і є мета держави-агресора. І інструментами тут стають як персоналізовані, так і анонімні Telegram-канали, які намагаються створити альтернативну реальність, підірвати та дискредитувати зусилля, спрямовані на зміни в судовій системі та тих, хто ці зміни творить. Робиться це недолуго. Але є значна кількість споживачів таких Telegram-каналів. Вони мають розуміти, з якою метою це інформаційне поле формують», – зазначає суддя Міщенко.

Кравець, чиї дописи поширюють найбільше у цій соцмережі, активно «працює» не лише аби знецінити діяльність судді Міщенка, а й цікавиться іншими доброчесними суддями Верховного Суду. Нещодавно він подав до Верховного Суду запит, у якому цікавився роботою суддів Верховного Суду Віктора Пророка та Дмитра Гудими. Перед цим Пророк задовольнив касаційну скаргу «Автомайдану», з яким судився про захист честі та гідності «суддя Майдану» Олександр Хрімлі. Адвокатом у тій справі на боці судді Хрімлі був саме Кравець. Судячи з даних Єдиного державного реєстру судових рішень, пов’язана справа Хрімлі у Верховному Суді є у провадженні саме Дмитра Гудими.

Інформаційне поле формується у такому ключі не лише щодо суддів. У одному з постах Кравця, йдеться також про члена Вищої Ради правосуддя Романа Маселка, якому Кравець приписує, наприклад, …підтримку Гітлера (!).

Скрини Telegram-каналу Ростислава Кравця

«Перші його дописи про мене з'явилися близько 10 років тому, коли я домагався притягнення «суддів Майдану» до відповідальності, а Ростислав часто виступав їхнім адвокатом (наприклад, судді Чауса). Потім були «плівки НАБУ» з ОАСКу, на яких є голос Кравця, і виявилось, що він був частиною «схеми Вовка». З тих пір він зробив сотні негативних дописів про мене з відвертими нісенітницями. Одна з тем, яку він мені намагається приписати, – підтримка Гітлера. Під час однієї нашої з ним розмови, я сказав, що Сталін був ні чим не кращий за Гітлера. Після чого Ростислав одразу записав мене у фашисти. Вам це нічого не нагадує?», – прозоро натякає Маселко.

Пости Кравця спрямовані також проти громадських діячів із Центру протидії корупції (ЦПК), зокрема Віталія Шабуніна. Їх поширював і Дубінський.

Скрин з Telegram-каналу Dubinsky.pro

Цей нардеп, як і його соратник Максим Бужанський, дуже часто називає громадських діячів «соросятами», а ті медіа, які їх запрошують, – «соросятськими».

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Причому дискредитаційні кампанії у Telegram б’ють більше не по назвах громадських організацій, а переважно по лідерах громадського сектору.

Знімок екрану з Telegram-каналу «Макс Бужанский»

Загалом спільнокореневі слова до «сорос» близько 1 000 разів використовують канали цієї мережі (найбільше – Equilibrium, Под мантией та Dubinsky.pro). Саме Росії вигідно поширювати наративи, що Україна сама по собі без західних партнерів не здатна вибудовувати інституції, а громадянське суспільство залежить виключно від донорів.

До цієї дискредитаційної кампанії громадського сектору також підключався Telegram-канал «Голубцы с Банковой». Раніше «Голка» вже писала про те, що цей канал входить у проросійську мережу.

Відповідно низка таких Telegram-каналів системно конструює інформаційне поле на користь держави-агресора. Подібні наративи ширять не лише у Telegram, але й на окремих сторінках у Facebook, зокрема «Офіс очищення судової системи».

Один із Telegram-каналів, який досить активно поширює дописи Кравця, – «Под мантией», за яким, як повідомляв Центр протидії корупції, стоїть Павло Вовк. «Под мантией» так само поширює фейки про лідерів громадського сектору, які працюють над судовою реформою, зокрема очільника Фундації Dejure Михайла Жернакова.

Скрин Telegram-каналу «Под мантией»

«Зараз відбувається те, чого ми добивалися з часів Революції Гідності. Судова система очищується від недоброчесних суддів. Тобто Росія втрачає свою агентурну мережу всередині судової влади. Інформаційні атаки спрямовані на те, щоб заблокувати судову реформу і дискредитувати тих, хто її проводить. Відповідально заявляю: їм це не вдасться. Народ України занадто багато віддав, щоб ці зміни відбулися, і за цими змінами стоять сотні людей», – каже Жернаков.

Репости підтверджують, що «Под мантией» має взаємодію із «Судово-юридичною газетою» так само, як «Закон і бізнес» має із Equilibrium. Тут варто нагадати, що коли на фронті загинув захисник Протасового Яру Роман Ратушний, то на сайті «Судово-юридичної газети», яка має однойменний Telegram-канал, синхронно з проросійським виданням «Страна.ua», написали: «На фронте погиб подозреваемый в организации погрома на Банковой Роман Ратушный».

Таким чином, знецінення юриста та захисника України, який виступав за якісну судову реформу, відбувалося навіть після його загибелі. Шеф-редактор «Судово-юридичної газети» Святослав Пограничний засвітився на «плівках Вовка» і відбілював заступника голови Окружного адмінсуду Вовка – Євгенія Аблова, відомого фразою «шеф, давай учудім», і тим, що забороняв Майдан. Павло Вовк хотів зробити його членом ВРП і дав йому дуже промовисту характеристику – «долбо*б».

Скрин Youtube-каналу НАБУ

А один із регулярних дописувачів «Судово-юридичної газети» В’ячеслав Хрипун виправдовував «днрівців», які нібито не є терористами, казав, що те, що в Україні – це не війна, а коментарі слід брати в обох сторін конфлікту.

З огляду на вказане цікаво, які зв’язки із цим виданням або його бенефеціарами мають ті українські судді, яких газета щодня вітає з днями народженнями на головній сторінці, а також, що спонукає голову Верховного Суду Станіслава Кравченка вважати саме цю газету «давнім партнером»?

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Канал «Закон і бізнес» теж потрапив до цієї мережі. Однойменне видання пов’язують із уже згаданим Андрієм Портновим. Воно регулярно висвітлювало його діяльність. Раніше як бенефіціарний власник «Закон і бізнес» зазначався Юрій Петренко. Людина з такими самими ініціалами була помічником нардепа Писаренка – давнього соратника Андрія Портнова.

У «Закон і бізнес» хвалили Януковича за його реформи і теплі стосунки з Росією, а він цю газету – за «об’єктивність і неупередженість».

Скрин вебсайту «Закон і бізнес»

Як Портнов, так і Янукович отримували від видання відзнаки найкращих юристів року. Зокрема, Віктор Федорович у номінації «Реформи року».

Андрій Портнов – один із тих, хто конструював за часів президента-втікача судову систему. А закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якому він так радів, дав можливість соратникам Медведчука монополізувати Національну асоціацію адвокатури України. І тепер одне з ключових завдань профільного комітету Верховної Ради, який очолює Денис Маслов («Слуга народу»), – терміново напрацювати зміни до згаданого закону. Тим більше, що на цьому наполягає Єврокомісія у своєму звіті.

Ті організації, які працюють над судовою реформою в країні, такі як Центр протидії корупції та Dejure, постійно перебувають під інформаційними ударами з боку проросійських медіа. Портнов пише, що ЦПК – це «воровская организация», «возомнившая себя иностранным посольством».

Скрин допису Telegram-каналу Портнова

Ну, і звісно, що простежується взаємодія з проросійськими діячами Бужанським і Дубінським. Ключові удари припадають на очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Скрин поста з Telegram-каналу Портнова

Портнов наразі судиться із ЦПК, бо не визнає себе проросійським політиком.

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк наголошує: «Ми звикли до інформаційних атак з анонімних Telegram-каналів. Але ці напади лише підтверджують, що ми боляче б’ємо по інтересах ватників та корупціонерів. Останнім часом справу прокремлівських пропагандистів типу Бужанського та Портнова продовжують інші анонімні Telegram-канали, наближені до Офісу президента – «Джокер», «Вертикаль» та інші канали. Ми добре знаємо, хто стоїть за цими Telegram-каналами. Влада продовжує наступати на ті ж самі граблі. Але колись і Медведчук вважав себе недоторканним та всемогутнім».

Через те, що ми не змінюємо систему проактивно, навіть у часи повномасштабної війни Портнову цілком реально зараз виграти в Україні суд. Суддя Сергій Вовк у першій інстанції ухвалив рішення на користь Портнова, який казав, що Революція гідності – неконституційне захоплення влади. Центр протидії корупції подав апеляцію.

Telegram-канал Портнова, як і канал Elena Lukash, названий іменем ексміністерки юстиції часів Януковича Олени Лукаш, наразі не ведуться. Канал Порнова просто завмер, а Лукаш – закритий.

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Проте добровільному закриттю таких каналів не варто радіти. Навіть Telegram-канал покійного зрадника Кирила Стремоусова ожив, функціонує і має наразі близько 40 тис. підписників.

Так само почали відновлювати роботу деякі Youtube-канали. Так, заборонений телеканал «Наш» підчистили на цій платформі від контенту, і в січні місяці 2024 року його запустили знову під назвою «Вишка». І наявні 1,1 млн підписників одразу почали споживати контент із потрібними Росії наративами і з тими спікерами, які раніше формували медіаполе на нині заборонених телеканалах.

Держава вже має досвід блокування YouTube-каналів, які порушують правила Google, власника цього відеохостингу. Але заснований росіянином Telegram залишається взагалі без будь-якого регулювання, і це – недоброчесна конкуренція на ринку медіа. На цьому наголошує Костянтин Квурт – очільник «Інтерньюз-Україна»: «Telegram – це дешево і брудно. Деякі традиційні медіа століттями вибудовували свою репутацію. Telegram, за яким стоїть росіянин Павло Дуров, не розмовлятиме про модерування, не залучатиме громадські організації, аби напрацьовувати правила. Україна на державному рівні де-факто легітимізує Telegram і не робить навіть спроб регулювати цю соцмережу. Антимонопольний комітет мав би діяти рішуче, Комітет з питань інформполітики так само, і Нацрада мала б ставити питання. А Офіс президента – підтримувати цей дискурс, бо президент є гарантом Конституції. Всі бізнеси розкривають своїх бенефіціарів, і тут мало би бути те саме, у тому числі сплата податків, бо Telegram – це теж бізнес. І поки це не робить держава, то журналістам-розслідувачам тільки те й залишається, що викривати анонімні канали або проводити мережевий аналіз».