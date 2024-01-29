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Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: деталі від ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: деталі від ЗСУ
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
фото ілюстративне

Засоби протиповітряної оборони України знищили всі ворожі дрони

У ніч на 29 січня російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Ворог застосував вісім БпЛА типу Shahed-136/131. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 січня.

«Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено», – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог запускав дрони з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Ворожі БпЛА було знищено у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: деталі від ЗСУ фото 1

Нагадаємо, пізно ввечері 28 січня у частині областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.

Повітряні сили повідомляли про рух групи БпЛА в південній частині Миколаївської області, курс північно-західний. Пролетівши над Кіровоградською областю, дрони змінили курс на Черкащину, а потім на Київщину.

Також група «Шахедів» пішла на захід України.

Телеграм-канали повідомляли, що було гучно у Рівненській області, ППО працювала по «Шахедах».

Крім того, увечері 28 січня майже на всій території України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.

Нагадаємо, триває 705-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Найбільше боїв точиться на Авдіївському та Мар'їнському напрямку.

Теги: окупанти ЗСУ війна безпілотник

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