Проти Пашинського відкрито нове кримінальне провадження за фактом погроз
Заяву про злочин подав колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв
Стосовно колишнього народного депутата Сергія Пашинського відкрито нове кримінальне провадження за фактами тиску і погроз. Як повідомляє «Главком», про це сьогодні повідомив прокурор під час розгляду запобіжного заходу Пашинському у Вищому антикорупційному суді.
За словами прокурора, заяву про злочин написав заступник міністра оборони у 2014-2016 роках Юрій Гусєв. Наразі слідство зареєструвало кримінальне провадження.
Експосадовець Міноборони проходить свідком у справі Пашинського. Під час допиту Юрій Гусєв заявив (його свідчення цитував прокурор під час засідання – «Главком»): на той час нардеп і голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський особисто зателефонував йому і просив підписати певні документи, де йшлося про передачу пального з херсонської нафтобази для потреб армії. Дзвінок відбувся у березні 2015 року.
«Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Вінник прийшов до мене із проєктом документа і запропонував його підписати. Це був акт прийому-передачі, відповідно до якого державне підприємство «Укртранснафтопродукт» безоплатно передавало Міністерство оборони пально-мастильні матеріали, які зберігаються в Херсоні. Наскільки пригадую, йшлося про великі обсяги нафтопродуктів… До проєкту документа не додавалося будь-яких супровідних документів та резолюцій, що викликало у мене певні підозри. Зазвичай подібні документі опрацьовуються профільними департаментами», – зазначено у свідченнях Гусєва.
Окремо колишній заступник міністра у своїх свідченнях вказав: під час вивчення проєкту документа, який просив підписати Пашинський, Гусєв поцікавився у знайомих із Херсона щодо кількості нафтопродуктів. Як виявилося на той час, місцева нафтобаза була пустою. Це викликало застереження у Гусєва і він відмовився підписувати необхідні папери.
«Невдовзі після мені зателефонував Пашинський, який почав обурюватися моєю відмовою. Я пояснив, що не підписуватиму документ, що містить недостовірні відомості. А Пашинський погрожував мені, у тому числі кримінальними справами, а також звільненням з посади заступника міністра оборони. Після цієї розмови кілька людей передавали, що Пашинський дуже вороже налаштований щодо мене… По суті, я отримав медійне переслідування, звинувачення та погрози», – пригадав Гусєв.
Нагадаємо, що прокурор просить арешт для екснардепа Сергія Пашинського із можливістю внести заставу у розмірі 299,9 млн грн.
Як відомо, 12 лютого 2024 року НАБУ та СБУ провели обшук у помешканні Голови Асоціації Сергія Пашинського.
Йому було оголошено підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого десять років тому. Автори звернення зазначають, що Сергій Пашинський та його бізнес-партнери підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.
Завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень.
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