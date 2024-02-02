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Кім Чен Ин закликав північнокорейські війська посилити підготовку до війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кім Чен Ин закликав північнокорейські війська посилити підготовку до війни
Кім Чен Ин наказав просуватись вперед у виконанні п'ятирічного плану військового розвитку
фото з відкритих джерел

КНДР провела три раунди запусків крилатих ракет протягом тижня, в тому ж числі й тестові випробування нової стратегічної крилатої ракети

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин закликав зміцнити військово-морські сили країни для «посилення підготовки до війни» й захисту морського суверенітету. Про це повідомляє Yonhap.

Заява була зроблена під час того, як Північна Корея нагнітає напруженість на Корейському півострові з початку цього року.

Зазначається, що нещодавно КНДР провела три раунди запусків крилатих ракет протягом тижня, в тому ж числі й тестові випробування нової стратегічної крилатої ракети, яка запускається з підводного човна.

Під час візиту на корабельню Нампхо, на західному узбережжі країни, Кім Чен Ин заявив, що зміцнення ВМС є «найважливішим питанням», яке вимагає модернізації суднобудівної промисловості Півночі.

Зокрема диктатора проінформували про поточну підготовку до будівництва військових кораблів. Кім Чен Ин, зі свого боку, наказав просуватись вперед у виконанні п'ятирічного плану військового розвитку, висунутого під час партійного з'їзду у 2021 році.

«Під час ключової зустрічі Кім пообіцяв розробити високотехнологічну зброю, в тому числі атомний підводний човен, а також гіперзвукову боєголовку, супутник-шпигун і міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі», – пише видання.

Як повідомлялося, КНДР втретє за тиждень провела пуски крилатих ракет у бік Жовтого моря.

Нагадаємо, економіка КНДР виграє від угоди з Росією про постачання зброї для війни РФ в Україні – це забезпечить поштовх північнокорейській економіці в умовах санкцій.

До слова, США занепокоєні через те, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин у найближчі місяці може здійснити якусь «смертоносну акцію» проти Південної Кореї.

Теги: Кім Чен Ин Північна Корея війна озброєння

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