Головна Думки вголос Остап Дроздов
search button user button menu button
Остап Дроздов Журналіст

Війна у тупику чи влада?

glavcom.ua
Фото: Офіс президента

Логічні запитання

The Washington Post розтривожено пише про гостру нестачу піхоти на фронті. Це не менш розтривожено підтверджують комбати й комбриги, які чомусь переймаються не стільки нестачею боєприпасів та агрегатів для розміновування щільних мінних полів, скільки нестачею піхоти для цих полів.

А, може, пора починати докупи зводити елементарні логічні ланцюжки? Такі, як:

  • як на це впливає констатація екс-головнокомандувача Залужного про досягнутий тупик у війні?
  • як на це впливає інтерв'ю президента каналу RAI із заголовком «Що стосується війни на землі, то ситуація зайшла в глухий кут, це факт»?
  • як на це впливають щоденні набати «боєприпасів критично недостатньо»?
  • як на це впливає переакцентування від президента, який, визнаючи тупик на суші, найбільші успіхи пов’язує з морською операцією?
  • як на це впливає Кулеба з його бравурними лопатами?
  • як на це впливає лавина корупційних мародерських скандалів і викриттів?
  • як на це впливає безперервний збір коштів для понівечених та ампутованих бійців, які не мають за що лежати в шпиталях і просять допомоги від людей?
  • як на це впливає чітке розуміння, яке викристалізовується в народу: якщо всі прямо визнають тупик і якщо в цьому тупику ще й нема достатньо боєприпасів та техніки (хіба лопати), якщо солдат потрапляє мало не в рабство довічне, та ще й сам має забепечити себе амуніцією, а в разі біди зі світу по нитці випрошувати собі на лікування, поки дехто із жиру бісяться й розповідають про мільйон дронів, яких у фактично втраченій Авдіївці катма – то…

Не з піхоти для тупика треба починати, а з елементарної логіки й причинно-наслідкових зв’язків.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна влада політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посібник допоможе школярам сформувати повну картину подій війни, починаючи з 2014 року
Розмови з дітьми про війну: Міносвіти створило посібник для вчителів
6 лютого, 08:26
Латвія намагається адаптувати учнів з України
Латвія може ввести заборону на дистанційне навчання українських дітей
2 лютого, 10:35
Росіяни заявляють, що радар С-400 виявляє цілі на дистанції до 600 км
«Прохідний двір у небі» або Росія виявилася нездатною захиститися від атак дронів
1 лютого, 11:56
Херсон майже щодня потерпає від ворожих обстрілів
На світанку окупанти вдарили по Херсону
29 сiчня, 07:53
Автотрансформатори є ключовими компонентами основної енергетичної інфраструктури
США передали Україні обладнання, що підвищить надійність електропостачання
27 сiчня, 06:29
За словами Терехова, вже цьогоріч у Харкові сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста
Харків запровадить нову систему оповіщення про повітряну тривогу
26 сiчня, 16:10
Залужний обговорив з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером ситуацію на фронті
Залужний провів розмову з главою Військового комітету НАТО
16 сiчня, 21:37
В України є багато переваг: висококваліфікована робоча сила, готовність населення, а також довгостроковий шлях до ЄС і НАТО
Найкраща система у світі: спецпредставниця США про український електронний уряд
16 сiчня, 21:17
У швейцарському Давосі обговорюватиметься, зокрема, формула миру для України
Лідери Чехії розкрили, який мирний план щодо України підтримують
13 сiчня, 10:10

Остап Дроздов

Війна у тупику чи влада?
Війна у тупику чи влада?
Корейський сценарій, або 38 паралель
Корейський сценарій, або 38 паралель
Готовність Польщі до війни. Чи є сенс сміятися з сусідів?
Готовність Польщі до війни. Чи є сенс сміятися з сусідів?
Як боротися з російським впливом? Приклад Молдови та Грузії
Як боротися з російським впливом? Приклад Молдови та Грузії
Пам'ять про Героя, чи його образа
Пам'ять про Героя, чи його образа
Скільки грошей піде на війну? Порівняймо бюджети
Скільки грошей піде на війну? Порівняймо бюджети

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Безугла опублікувала пост про оборону Києва і збурила мережу
21K
Путін не зміг приховати судому під час інтерв'ю Карлсону
15K
Путін хотів створити образ крутого світового лідера. Що вийшло насправді
9984
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
9785
Шольц покепкував з інтерв’ю Путіна пропагандисту Карлсону
5026
Росіяни прориваються на Часів Яр (карта)

Новини

Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Сьогодні, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Сьогодні, 00:35
Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:52
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
Вчора, 05:20
Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua