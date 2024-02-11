Війна у тупику чи влада?

Логічні запитання

The Washington Post розтривожено пише про гостру нестачу піхоти на фронті. Це не менш розтривожено підтверджують комбати й комбриги, які чомусь переймаються не стільки нестачею боєприпасів та агрегатів для розміновування щільних мінних полів, скільки нестачею піхоти для цих полів.

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А, може, пора починати докупи зводити елементарні логічні ланцюжки? Такі, як:

як на це впливає констатація екс-головнокомандувача Залужного про досягнутий тупик у війні?

як на це впливає інтерв'ю президента каналу RAI із заголовком «Що стосується війни на землі, то ситуація зайшла в глухий кут, це факт»?

як на це впливають щоденні набати «боєприпасів критично недостатньо»?

як на це впливає переакцентування від президента, який, визнаючи тупик на суші, найбільші успіхи пов’язує з морською операцією?

як на це впливає Кулеба з його бравурними лопатами?

як на це впливає лавина корупційних мародерських скандалів і викриттів?

як на це впливає безперервний збір коштів для понівечених та ампутованих бійців, які не мають за що лежати в шпиталях і просять допомоги від людей?

як на це впливає чітке розуміння, яке викристалізовується в народу: якщо всі прямо визнають тупик і якщо в цьому тупику ще й нема достатньо боєприпасів та техніки (хіба лопати), якщо солдат потрапляє мало не в рабство довічне, та ще й сам має забепечити себе амуніцією, а в разі біди зі світу по нитці випрошувати собі на лікування, поки дехто із жиру бісяться й розповідають про мільйон дронів, яких у фактично втраченій Авдіївці катма – то…

Не з піхоти для тупика треба починати, а з елементарної логіки й причинно-наслідкових зв’язків.