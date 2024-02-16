Російський паспорт у чиновників і суддів: чому держава програє в судах?

У випадку з Медведчуком справа була швидко вирішена, а з громадянством судді Львова – ні...

Початок року розпочався з двох резонансних справ. Суд поновив на посаді одіозного суддю Верховного Суду Богдана Львова, у якого виявили паспорт РФ. Але тут попереду ще апеляція і вже призначена трійка суддів у Шостому апеляційному адміністративному суді: Андрій Кучма, Володимир Аліменко та Людмила Бєлова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

А от у другій гучній справі ситуація гірша. Мова про ексречницю Мін’юсту Марину Прилуцьку, яка, за даними СБУ, добровільно отримала громадянство РФ в окупованому Криму. Верховний Суд відправив справу на повторний розгляд і тим самим зупинив дію рішення апеляції.

«Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко напередодні засідання у справі Богдана Львова заявив, що звільнення його колеги – це була нібито приватна ініціатива колишнього голови Верховного Суду Князєва і ще поставив під сумнів, чи подаватимуть апеляцію, якщо програють. Це мало вигляд саботажу. Після резонансу у ЗМІ апеляцію таки направили і громадськість має слідкувати, аби суди не зацементували той «стандарт», коли громадянство РФ можна буде довести лише за наявності паспорта або довідки з печаткою від РФ, що ця людина – її громадянин. Це абсурд і пряма загроза нацбезпеці. Сподіваємося, що суди вищих інстанцій поставлять нацбезпеку і здоровий глузд вище чиїхось корупційних інтересів. А держава в цілому – терміново розробить механізм, який допоможе пришвидшити вирішення таких питань», – зазначає голова правління Фундації Dejure Михайло Жернаков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Народний депутат Роман Бабій (міжфракційне об’єднання «Розумна політика»), член комітету з питань правової політики, пояснює чому виникають проблеми: «Раніше інформацію про громадянство ми отримували дипломатичними каналами. Але з РФ дипломатичні зв'язки давно розірвані. Фактично при розгляді таких судових справ маємо ситуацію «слово проти слова», класичних вагомих доказів наявності громадянства РФ у СБУ немає. За такої ситуації суди можуть оцінити й інші докази, але і їх не завжди буває достатньо. З огляду на те, яка склалася ситуація з останніми судовими справами, проблема дійсно існує і вона досить критична. Можливо, було б варто змінювати стандарти доказування у цій категорії справ. Потрібні термінові зміни до діючого законодавства, але над розробкою самого механізму перевірки законодавцям ще потрібно працювати».

Журналістський проєкт «Схеми», який викрив російське громадянство судді Львова наголошує, що СБУ надало переконливі докази. «Там була інформація і про те, коли Львов отримував громадянство, і коли поновлював паспорт. Тобто до суду доведена детальна фактична інформація, яка відповідає тому, що було в нашому матеріалі», – наголошує Наталія Седлецька головна редакторка «Схем» («Радіо Свобода»). І додає, що якщо в касації Львов виграє, то всі інші судді з російським громадянством зрозуміють, що нема жодних перешкод, аби, маючи російський паспорт, поновитися на посаді.

Справа з суддею Львовим не унікальна. Так, є ще одна суддя Валентина Сімоненко (нині у відставці) та суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова, у яких теж «Схеми» виявили російське громадянство. До слова, чоловік Арестової, адвокат Сергій Васильєв був присутній на судових засіданнях у справі Львова, і він же представляє інтереси своєї дружини-судді.

Громадська ініціатива «Голка» звернулася до Служби безпеки України за коментарем. І тут також кажуть: необхідні законодавчі зміни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«СБУ, як це було з суддею Богданом Львовим, може позбавити таких осіб допуску до державної таємниці. Також Служба інформує державні органи про потенційну чи наявну загрозу. Адже центральним органом виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері громадянства, є Державна міграційна служба України. Позиція СБУ однозначна: потенційна наявність громадянства РФ у суддів та посадовців є загрозою для нацбезпеки, особливо в умовах війни. При цьому інформація, зібрана оперативним чи контррозвідувальними засобами, якими володіє спецслужба, має бути підтверджена дипломатичним шляхом. Тому питання іноземного громадянства у посадовців і представників судової гілки влади потребує комплексного вирішення, у тому числі й на законодавчому рівні», – повідомляють у прес-службі СБУ.

Народна депутатка Соломія Бобровська («Голос») погоджується: наявність російського громадянства несумісне не лише з виконанням функцій судді, а й будь-яких функцій держави або місцевого самоврядування. Але при цьому акцентує увагу на тому, що тут є серйозні застереження, якщо змінювати законодавство: «Це створює корупційні ризики і важіль впливу спецслужби на судову гілку влади, яка апріорі має бути незалежною. У будь-якому змагальному процесі, як то кримінальний, має бути доказова база, яку отримали у той спосіб, який передбачений законом. Спецслужби наділені повноваженнями на здійснення досудового розслідування, контррозвідувальної діяльності. Усі ці процеси мають бути збалансовані, інакше ми отримаємо суддів, які під страхом звинувачень в наявності російського паспорта, будуть приймати ті рішення, яких потребуватимуть в СБУ і не факт, що вони будуть відповідати інтересам держави і суспільства. Це зараз частина СБУ славиться успішними операціями проти ворогів, але станом на березень 2022 року саме в цій структурі, зі слів секретаря РНБО, було найбільше зрадників».

Бобровська переконана, що у судовому процесі проблема виникає не через відсутність оригіналу паспорта, і наявність російського громадянства можна довести іншими способами.

У державі дійсно є ще один механізм, аби вирішити це питання. Так, якщо справа із подвійним громадянством політична, то вона вирішувалася досить швидко. Мова про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Ріната Кузьміна, яких президент позбавив українського громадянства, оскільки у них виявляли громадянство іншої країни. І, до речі, менше ніж за рік до повномастабної війни, народний депутат Олег Дунда («Слуга народу») звертався, аби перевірили народних депутатів: чи є у них друге громадянство. Але поки дійшло до повномастабного вторнененя – цього так і не зробили.

Що стосується судді Львова, то тут навіть є петиція до президента, яка більше року тому набрала необхідну кількість голосів. «Мною дано доручення Комісії при президентові України з питань громадянства вивчити порушене в електронній петиції питання, перевірити наявність підстав для припинення громадянства України Богдана Львова та за результатами розгляду прийняти відповідне рішення. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано», – йдеться у відповіді Володимира Зеленського на петицію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пройшов рік, а Львов – досі громадянин України. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наразі не коментує, чому у випадку з Медведчуком і Деркачем справа з громадянством на рівні Банкової вирішена, а щодо громадянства судді Львова – ні.