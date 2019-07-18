На Київщині поліція опломбувала біл-борди клона «Слуги народу» (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заклеєний біл-борд кандидата Ярослава Яременка Фото: Опора

Кандидат-самовисуванець використовував в агітації символіку партії «Слуга народу»

У Білій Церкві Київської області кандидат від «Слуги народу» заявив у поліцію, що кандидат-самовисуванець використовує в агітації символіку, подібну до вище названої партії. Відтак, поліція опломбувала біл-борди кандидата як речові докази у справі. Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі «Опора».

Кандидат у народні депутати у 90-му виборчому окрузі Ярослав Яременко розмістив у місті Біла Церква біл-борди, де представляє себе головою ГО «Слуга народу», а їхня кольорова гама нагадує кольори, які використовує політична партія «Слуга народу». Між тим, сам Яременко не є членом або кандидатом від цієї партії.

Кандидат у депутати від партії «Слуга народу» у 90-му виборчому окрузі Юрій Нестерчук 2 липня написав заяву в поліцію на Яременка, де стверджується, що останній здійснив злочинні дії, що мають ознаки ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України. Зазначимо, у цій статті йдеться про перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі та перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу.

4 липня поліція Білої Церкви заклеїла чорною плівкою 17 агітаційних біл-бордів на користь Яременка, розміщених у місті. На кожному з них правоохоронці залишили повідомлення про те, що дані об’єкти є речовими доказами у кримінальному проваджені за ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України.

У відповідь на це кандидат Яременко написав скаргу до Центральної виборчої комісії та окружної виборчої комісії, де зазначає, що такі дії поліції спрямовані на користь одного з кандидатів та є втручанням у виборчий процес.

15 липня окружна виборча комісія провела засідання, на якому розглядали скаргу. У зв'язку зі зверненням члени комісії прийняли рішення звернутися до Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань.

Як зазначають спостерігачі «Опори», від початку виборчого процесу кандидат-самовисуванець Ярослав Яременко будував свою передвиборчу кампанію, використовуючи ознаки партії «Слуга народу», хоча не є ні членом партії, ні кандидатом від неї.

Нагадаємо, керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» пояснив велику кількість клонів їхньої політсили.

Згідно з останнім опитування Київського міжнародного інституту соціології, за «Слугу народу» готові проголосувати 52,3% опитаних, які визначилися і готові голосувати.



